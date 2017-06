„თბილისი ოფენ ეარი“ 16 ივნისს იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi-open-air [1] => tbilisi-ofen-eari [2] => aletrvidjen-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138952 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi-open-air [1] => tbilisi-ofen-eari [2] => aletrvidjen-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138952 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi-open-air [1] => tbilisi-ofen-eari [2] => aletrvidjen-jgufi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi-open-air [1] => tbilisi-ofen-eari [2] => aletrvidjen-jgufi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138952) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16542,16541,5358) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135071 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-29 17:54:56 [post_date_gmt] => 2017-05-29 13:54:56 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილი წერს, რომ წელს "თბილისი ოფენ ეარზე" ვეღარ წარდგება, რადგან აშშ-ში დაგეგმილზე ადრე უწევს გამგზავრება. როგორც მომღერალი აღნიშნავს, მის ამ მდგომარეობას ფესტივალის ორგანიზატორები გაგებით მოეკიდნენ. სალიო წერს: "ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ჩემს საყვარელ ფესტივალში, TBILISI OPEN AIR 2017-ში ვეღარ მივიღებ მონაწილეობას, რადგან ივნისის დასაწყისში მივფრინავ აშშ-ში. დაუგეგმავად, 3 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით მიმიწვიეს რამდენიმე ღონისძიებაზე. დავდექი არჩევანის წინაშე. ფესტივალის ორგანიზატორები გაგებით მოეკიდენ ჩემს ამჟამინდელ მდგომარეობას და პირიქით, ხელს მიწყობენ, რომ კიდევ უფრო განვვითარდე და უფრო დიდ წარმატებას მივაღწიო. იმედი მაქვს, რომ ჩემი მსმენელიც გაგებით მოეკიდება ამ ცვლილებას და წარმატებას მისურვებს. ჩემი განრიგი შემდეგნაირად გამოიყურება: 3 ივნისს მივფრინავ Washington-ში სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდება ღონისძიება ! შევასრულებ საქართველოს და ამერიკის ჰიმნებს. 23-26 ივნისს ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტარდება ფესტივალი, რომელშიც მონწილეობას იღებენ სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მუსიკოსები. განაცხადი მონაწილეობაზე შეტანილი ჰქონდა 3000 ადამიანს, საიდანაც შეირჩა 30 მუსიკოსი, მათ შორის მე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, რადგანაც მისი მსვლელობის დროს ჩატარდება „მასტერკლასები“, ისეთი გამოცდილი ადამიანების მიერ, რომლებმაც წარმატების მიღწევაში ხელი შეუწყეს მსოფლიო დონის ვარსკვლავებს: “Beyonce” , Guns N’Roses, Taylor Swift,Alicia Keys,John Legend,Jon Bon Jovi, Naomi Cambell. მასტერკლასი მოიცავს სასცენო ქორეოგრაფიის დახვეწას, ინტერვიუს მიცემის სპეციფიკას და სასცენო იმიჯის მორგებას. ასევე მონაწილეობას მივიღებთ ამერიკის მედია საშუალებებში, რადიოსა და ტელევიზიებში". სალომე კორკოტაშვილი "თბილისი ოფენ ეარზე" ვეღარ გამოვა - რა გახდა მიზეზი „თბილისი ოფენ ეარი" მორიგ კონცერტს დიდი ხნით ადრე აანონსებს. 18 ნოემბერს ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე ამერიკელი შემსრულებლისა და კომპოზიტორის, ბეტ ჰარტის კონცერტი გაიმართება. ამის შესახებ „ოფენ ეარის"„ფეისბუქ"-გვერდიდან გახდა და ბილეთების პირველი ნაწილი უკვე გასაყიდადაა გამოტანილი. ბეტ ჰარტი ცნობილი 1999 წელს გამოცემული სიმღერით „La Song" გახდა, რის შემდეგაც აქტიურ მუსიკალურ მოღვაწეობას ეწევა. გახლდათ წარგდენილი „გრემიზე". ბლუზ როკის, ჯაზ ფიუჟენისა და სოულის ჟანრებში მღერის, თავადაც წერს სიმღერებს და ცნობილი კომპოზიციების საინტერესო ქავერებსაც სთავაზობს მსმენელებს, უკრავს სხვადასხვა ინსტრუმენტზე. პირველ ეტაპზე ბილეთების ფასი 40 ლარია, თანდათან კი ფასი მოემატება და ნოემბრისთვის მისი ღირებულება უკვე საკმაოდ გაზრდილი იქნება. [gallery link="file" ids="112042,112043,112044"] ბეტ ჰარტი თბილისში კონცერტს გამართავს სალომე კორკოტაშვილი "თბილისი ოფენ ეარზე" ვეღარ გამოვა - რა გახდა მიზეზი