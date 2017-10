თბილისიდან სტამბოლისკენ განიერი ფიუზელაჟის თვითმფრინავი იფრენს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => frena [2] => turkish-airlines ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182411 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => frena [2] => turkish-airlines ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182411 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4893 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => frena [2] => turkish-airlines ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => frena [2] => turkish-airlines ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182411) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8779,4893,11051) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181573 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-30 12:15:29 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:15:29 [post_content] => ავიაკომპანია „ვიზეარი“ ამიერიდან მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს, ერთი ერთეული დიდი ზომის ხელბარგით, დამატებითი მოსაკრებლის გადახდის გარეშე, იმოგზაურონ. ავიაკომპანიის ინფორმაციით, მგზავრები ბილეთის შეძენის შემდეგ უფლებამოსილნი არიან, თან ჰქონდეთ ერთი ერთეული ხელბარგი, რომლის მაქსიმალური ზომაა 55x40x23 სმ და რომლის წონაც არ აღემატება 10 კილოგრამს. ამასთან, მომხმარებლებს საშუალება აქვთ, აეროპორტში უსაფრთხოების შემოწმების შემდეგ, აეროპორტის Duty free მაღაზიებში შეძენილი პროდუქცია თვითმფრინავის ბორტზე აიტანონ. მათივე ინფორმაციით, პრიორიტეტული ჩასხდომის უფლებით მოსარგებლე მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ კიდევ ერთი დამატებითი ხელბარგი აიტანონ ბორტზე, რომელსაც განათავსებენ სავარძლის ქვეშ. ასეთი ბარგის მაქსიმალური ზომაა 40x30x18 სმ. აღნიშნულით სარგებლობა შეუძლიათ მგზავრებს, რომლებიც WIZZ Go, WIZZ Plus და WIZZ Privilege Pass სერვისებით სარგებლობენ. პრიორიტეტული ჩასხდომის უფლება მგზავრებს ასევე საშუალებას აძლევს, თავიდან აიცილონ ჩასხდომისას რიგში დგომის აუცილებლობა. „ვიზეარისთვის“ მგზავრების კმაყოფილება მთავარი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ მომხმარებელთა სურვილი და ბილეთის შეძენისას მათ ბორტზე ხელბარგის ატანას ყოველგვარი მოსაკრებლის გარეშე ვთავაზობთ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ „ვიზეარი“ ცდლობს, მომხმარებლები ფრენის საუკეთესო გამოცდილებით უზრუნველყოს, ბილეთის დაჯავშნის მომენტიდან სასურველ დანიშნულების ადგილზე გადაყვანამდე. ჩვენი მეგობრული და პროფესიონალი გუნდი ბორტზე მუდამ ახალი თუ კარგად ნაცნობი მგზავრების მოლოდინშია“, - განაცხადა „ვიზეარის“ მარკეტინგის დირექტორმა იოჰან ეიდაგენმა. დიდი ზომის ხელბარგი მოსაკრებლის გარეშე - Wizz Air -ის ახალი შეთავაზება

ბუქარესტი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი ინიშნება

ბუქარესტი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი ინიშნება. რეისები, რომელსაც 2018 წლის თებერვლის დასაწყისში, ერთი კვირის ინტერვალით (3 და 10 თებერვალი), ავიაკომპანია Blue Air Airline განახორციელებს, მიზნად ისახავს სამთო კურორტებით დაინტერესებული რუმინელი ტურისტების საქართველოში ჩამოყვანას. როგორც რუმინეთში საქართველოს საელჩოში აცხადებენ, ამ შესაძლებლობის გამოყენება შეუძლიათ ქართველ დამსვენებლებსაც, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღმოაჩინონ ევროპის აქამდე შედარებით უცნობი ქვეყნები. "რუმინეთში საქართველოს საელჩო აგრძელებს მუშაობას, რომ ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობა, სამომავლოდ კიდევ უფრო გაღრმავდეს და საჰაერო რეისები რეგულარულად გაიმართოს", - აცხადებენ საელჩოში. რომი, ბარსელონა, ამსტერდამი - ბიზნეს კლასის ავიაბილეთები გაიაფდა

თურქეთის რესპუბლიკის ფლაგმანმა ავიაკომპანია Turkish Airlines ავიაბილეთებზე ფასდაკლების ახალი აქცია დაიწყო, რომელიც ბიზნეს კლასის მომხმარებლებზეა გათვლილი. დღეიდან, ანუ 24 ოქტომბრიდან 26 ნოემბრამდე „თურქეთის ავიახაზები", ამჯერად უკვე ბიზნეს კლასის მომხმარებელს, სთავაზობს აქციას თბილისიდან ევროპის რამდენიმე მიმართულებაზე. "ორმხრივი, ბიზნეს კლასის ბილეთის ფასი იწყება 2129 ლარიდან. აქციის ფარგლებში, ბილეთების შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მიმართულებებზე: ბერლინი, სტოკჰოლმი, ვენა, პრაღა, რიგა, ვილნიუსი, რომი, ვენეცია, ბუდაპეშტი, ბარსელონა, მადრიდი, ამსტერდამი, მიუნჰენი, ფრანკფურტი, კოპენჰაგენი", - აცხადებენ ავიაკომპანიაში. მათივე ცნობით, „სთარ ალიანსის" წევრი „თურქეთის ავიახაზების" ბიზნეს კლასის სერვისი მრავალი ჯილდოს მფლობელია. მათ შორის, 2017 წელს დაიმსახურა SKY TRAX -ის ჯილდო ნომინაციაში -„მსოფლიოში საუკეთესო კვება ბიზნეს კლასში" შეგახსენებთ, თურქული ავიაკომპანია ჩვენს ქვეყანაში 1997 წლიდან დაფრინავს. ჯამში, საქართველოდან სტამბოლის გავლით, შესაძლებელია 300-ზე მეტი მიმართულებით გაფრენ დიდი ზომის ხელბარგი მოსაკრებლის გარეშე - Wizz Air -ის ახალი შეთავაზება

ავიაკომპანია „ვიზეარი" ამიერიდან მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს, ერთი ერთეული დიდი ზომის ხელბარგით, დამატებითი მოსაკრებლის გადახდის გარეშე, იმოგზაურონ. ავიაკომპანიის ინფორმაციით, მგზავრები ბილეთის შეძენის შემდეგ უფლებამოსილნი არიან, თან ჰქონდეთ ერთი ერთეული ხელბარგი, რომლის მაქსიმალური ზომაა 55x40x23 სმ და რომლის წონაც არ აღემატება 10 კილოგრამს. ამასთან, მომხმარებლებს საშუალება აქვთ, აეროპორტში უსაფრთხოების შემოწმების შემდეგ, აეროპორტის Duty free მაღაზიებში შეძენილი პროდუქცია თვითმფრინავის ბორტზე აიტანონ. მათივე ინფორმაციით, პრიორიტეტული ჩასხდომის უფლებით მოსარგებლე მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ კიდევ ერთი დამატებითი ხელბარგი აიტანონ ბორტზე, რომელსაც განათავსებენ სავარძლის ქვეშ. ასეთი ბარგის მაქსიმალური ზომაა 40x30x18 სმ. აღნიშნულით სარგებლობა შეუძლიათ მგზავრებს, რომლებიც WIZZ Go, WIZZ Plus და WIZZ Privilege Pass სერვისებით სარგებლობენ. პრიორიტეტული ჩასხდომის უფლება მგზავრებს ასევე საშუალებას აძლევს, თავიდან აიცილონ ჩასხდომისას რიგში დგომის აუცილებლობა. „ვიზეარისთვის" მგზავრების კმაყოფილება მთავარი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ მომხმარებელთა სურვილი და ბილეთის შეძენისას მათ ბორტზე ხელბარგის ატანას ყოველგვარი მოსაკრებლის გარეშე ვთავაზობთ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ „ვიზეარი" ცდლობს, მომხმარებლები ფრენის საუკეთესო გამოცდილებით უზრუნველყოს, ბილეთის დაჯავშნის მომენტიდან სასურველ დანიშნულების ადგილზე გადაყვანამდე. ჩვენი მეგობრული და პროფესიონალი გუნდი ბორტზე მუდამ ახალი თუ კარგად ნაცნობი მგზავრების მოლოდინშია", - განაცხადა „ვიზეარის" მარკეტინგის დირექტორმა იოჰან ეიდაგენმა.