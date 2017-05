თბილისის ავტომუზეუმში XX საუკუნის ავტომობილების პრეზენტაცია გაიმართა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-avtomuzeumi [2] => avtomuzeumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130641 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-avtomuzeumi [2] => avtomuzeumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130641 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-avtomuzeumi [2] => avtomuzeumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-avtomuzeumi [2] => avtomuzeumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130641) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15702,203,15701) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130232 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 12:12:20 [post_date_gmt] => 2017-05-12 08:12:20 [post_content] => კანის კიბოსა და მელანომის პროფილაქტიკის, ასევე, ადრეული დიაგნოსტიკის ხელშეწყობის და ფართო მასების ინფორმირების მიზნით, კამპანია „ევრომელანომა“ გრძელდება. წელს ღონისძიების ორგანიზატორები მასშტაბურ საინფორმაციო კამპანიას გეგმავენ, რის შემდეგაც მოქალაქეები, 14 მაისიდან 20 მაისის ჩათვლით, უფასო სკრინინგით სარგებლობას თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმსა და გორში შეძლებენ. თბილისში სკრინინგის ჩატარების მსურველებმა რეგისტრაციისთვის უნდა დარეკონ შემდეგ ნომრებზე: 2 30 54 17 და 2 18 22 58. „ევრომელანომის“ კამპანია საქართველოში წელს უკვე მეხუთედ ტარდება და მისი მთავარი მიზანია: საზოგადოების ინფორმირება, ასევე, ექიმისთვის დროულად მიმართვის მოტივაციის ამაღლება, დერმატოლოგების და სხვა სპეციალობის ექიმების ცოდნის დონის გაღრმავება კანის სიმსივნესთან მიმართებაში და ადრეულ სტადიებში დაავადების გამოვლენა . 2017 წლის ლოზუნგია: „კანი ერთია, გაუფრთხილდით მას და დაიცავით მზის მავნე გამოსხივებისგან!“ მერიის ცნობით,მ სულ 2012-2016 წლებში ჩატარებული სკრინინგის ფარგლებში უფასო გამოკვლევებით 4500-მდე პირმა ისარგებლა, შესაბამისად, გამოვლინდა სამიზნე დაავადებები, მათ შორის, მელანომა და არამელანომური კიბო, თბილისის მასშტაბით ჩატარდა უფასო ოპერაციებიც. სკრინინგს ყოველწლიურად წინ უსწრებს ფართო საინფორმაციო კამპანია , ექიმთა ტრეინინგები. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გამოცდილების შესახებ პრეზენტაციები გაკეთდა ბრიუსელში, სათაო ოფისში , ასევე ქართული ჯგუფი მონაწილეობდა „ევრომელანომის“ საბჭოს წევრების ევროპარლამენტარებთან შეხვედრაში - კანის კიბოს აქტუალური საკითხების განსახილველად. „ევრომელანომის“ კამპანია პირველად 1999 წელს ბელგიაში ჩატარდა, საქართველო კი მას 2012 წლიდან შეუერთდა ( www.euromelanoma.org/georgia/home-1 ). კამპანიაში საქართველოს ჩართვის ინიციატორი და სკრინინგის ორგანიზატორია „საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაცია“. კამპანიის მხარდამჭერები არიან: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო. "სქემების ერთობლივად დამონტაჟება ყველა მოსაცდელზე, ვერ მოხდა, რადგან, თითოეულ გაჩერებაზე ინდივიდუალური სქემაა გასაწერი", – განაცხადეს სატრანსპორტო სამსახურში. თბილისში ახლა 250-მდე ახალი მოსაცდელია. დედაქალაქში კიდევ დამატებით, 450 გაჩერების მოწყობა იგეგმება. სამარშრუტო სქემები უკვე გამოჩნდა თბილისის მეტროპოლიტენის ვაგონებში, სადაც მითითებულია მეტროს გაჩერებები, სკვერები და თბილისი ღირსშესანიშნაობები. თბილისის გაჩერებების ნაწილზე ასევე, მუშაობს სპეციალური ტაბლოები, რომელზეც აღნიშნულია ავტობუსის მოსვლამდე დარჩენილი დრო. BUS LANE-ების მოწყობას თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახური მას შემდეგ უზრუნველყოფს, რაც კეთილმოწყობის სამსახური, გამზირის სრულ რეაბილიტაციას დაასრულებს, ეს კი დაახლოებით 15 სექტემბრისთვისაა დაგეგმილი. გასულ წელს კუს ტბიდან ვაკის პარკამდე, გორგასლის ქუჩაზე და აღმაშენებლის გამზირზე Bus lane-ები მოეწყო. სპეციალურ ზოლზე მოძრაობა მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტებისთვისაა დაშვებული. გზაჯვარედინებსა და ქუჩების შესახვევებში ბასლაინები წყვეტილია, რაც კერძო მანქანებსა და ტაქსებს სასურველი მიმართულებით შესვლის უფლებას აძლევს. Bus lane-ები დედაქალაქის საცობებისგან განტვირთვისთვის გატარებული კიდევ ერთი ღონისძიებაა. როგორც უცხოელი სპეციალისტები ამბობენ, ამ მხრივ ყველაზე ეფექტიანი სწორედ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის სპეციალურად გამოყოფილი ზოლი გათვალისწინებულია თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაშიც: ქალაქში შესაძლოა “სწრაფი ავტობუსები” გამოჩნდეს პეკინის გამზირი რეაბილიტაციისთვის ივნისიდან გადაიკეტება. 