თბილისის ბაზრებში დაუდგენელი წარმომავლობის ხორცი აღმოაჩინეს (ვიდეო)

„ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ი/მ გიორგი ხაზარაძის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეფრინველეობის ფერმა შეიქმნა და 2017 წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო. ი/მ გიორგი ხაზარაძის მეფრინველეობის ფერმა თვეში 18 ტონა ფრთა მეხორცულ ქათამს აწარმოებს. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე ხდება; საწარმოში ამჟამად 10 ადამიანია დასაქმებული. ი/მ გიორგი ხაზარაძე „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის" ბენეფიციარია. საწარმოს შექმნისათვის გამოყენებული შეღავათიანი აგროკრედიტის მოცულობა 100 323 აშშ დოლარს შეადგენს. ფერმა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ჯიბლაძემ, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. 2013 წლიდან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო, ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით, სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს. პროექტების ფარგლებში, შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. ამ ეტაპზე უკვე დაფინანსდა 750-ზე მეტი მოქმედი და 158 ახალი საწარმო. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, „აწარმოე საქართველოში - ბიზნესის" ფარგლებში, ახორციელებს „ერთიან აგროპროექტს", რომელიც გათვლილია გრძელვადიან განვითარებაზე და მისი მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას. „ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში შექმნილმა მეფრინველეობის ფერმამ ფუნქციონირება დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასულ კვირას სხვადასხვა პროფილის ბიზნესოპერატორის სახელმწიფო კონტროლი განახორციელა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 211 ინსპექტირება ჩატარდა, მათ შორის, თბილისში ინსპექტირებულია 59 ბიზნესოპერატორი; ზედამხედველობა განხორციელდა 9 ბიზნესოპერატორთან. ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია სურსათის/სასმელი წყლის 46 ნიმუში/სინჯი. დოკუმენტურად შემოწმდა 190 ობიექტი (36 ბიზნესოპერატორი თბილისში), მათ შორისაა საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, აგრარული ბაზრები, ხორცისა და ხორცპროდუქტების, პურფუნთუშეულისა და სხვ. სურსათის მწარმოებლები და სარეალიზაციო ობიექტები; საბავშვო ბაღისა და სკოლის ბუფეტები, სასაწყობე მეურნეობა, მარკეტები. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობების გამო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა 36 მეწარმე, მათ შორის, ბიზნესოპერატორად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისათვის დაჯარიმდა 1 სუბიექტი, საწარმოო პროცესი შეუჩერდა 5 ბიზნესოპერატორს. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. სურსათის ეროვნული სააგენტო შედეგებს პერიოდულად მიაწვდის საზოგადოებას.

სეს-მა 5 ბიზნესოპერატორს საწარმოო პროცესი შეუჩერა ნაყინის ბიზნესიდან ხორცპროდუქტებამდე - ნაყინის მწარმოებელმა კომპანიამ "ლიდერი XXI" ნახევარფაბრიკატების წარმოება დაიწყო. ლიდერის ბრენდის ქვეშ უკვე 10-ამდე დასახელების პროდუქცია გამოდის: გაყინული ბლინები, პილმენები, ხინკალი, ყველიანი ვარენიკები, ქაბაბი, კატლეტი და სხვა... როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, "ლიდერი XXI"-ს ნახევარფაბრიკატები უმაღლესი ხარისხის გაყინული და ნედლი ხორცით მზადდება. "რაც შეეხება ფასებს, საკმაოდ კონკურენტუნრიანი ფასები გვაქვს, ბაზარზე მორგებული. შედარებით მაღალი ფასი ყველიან ვარენიკებს აქვს, რადგან ნამდვილი, ნატურალური ყველით მზადდება", - აღნიშნეს კომპანიაში. მათივე ცნობით, "ლიდერი XXI"-ს ნახევარფაბრიკატები სრულიად საქართველოს მასშტაბით, დიდ, თუ პატარა სავაჭრო ობიექტებში იყიდება. "გარდა ამის, სიახლეები გვაქვს ნაყინის კუთხითაც. დაახლოებით ერთ კვირაში ბაზარზე გამოვა დიაბეტური და დიეტური ნაყინი, 0%-იანი შაქრის შემცველობით. ცოტა ხანში გამოვუშვებთ თხილიან "ესკიმოსაც" და მიმდინარე ზაფხულის სეზონზე სიახლეები გვექნება საოჯახო ნაყინის მიმართულებითაც", - განმარტეს "ლიდერი XXI"-შიც. ცნობისთვის, "ლიდერი XXI" ქართულ ბაზარზე 10 წელია, რაც წარმოდგენილია. ამ ეტაპზე აწარმოებს 35 დასახელების ნაყინს, მათ შორისაა: "ბამბინი," "სიახლე," "პლომბირი," "ოჯახის ნაყინი" , "ტირამისუ", "ჩვენი სიახლე", "ნაყინი პანდა", პლომბირი ვაფლით და სხვა.

ნაყინის ბიზნესიდან ხორცპროდუქტებამდე - ნახევარფაბრიკატები ლიდერი XXI-სგან „ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ი/მ გიორგი ხაზარაძის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეფრინველეობის ფერმა შეიქმნა და 2017 წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო. ი/მ გიორგი ხაზარაძის მეფრინველეობის ფერმა თვეში 18 ტონა ფრთა მეხორცულ ქათამს აწარმოებს. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე ხდება; საწარმოში ამჟამად 10 ადამიანია დასაქმებული. ი/მ გიორგი ხაზარაძე „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის" ბენეფიციარია. საწარმოს შექმნისათვის გამოყენებული შეღავათიანი აგროკრედიტის მოცულობა 100 323 აშშ დოლარს შეადგენს. ფერმა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ჯიბლაძემ, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. 2013 წლიდან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო, ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით, სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს. პროექტების ფარგლებში, შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. ამ ეტაპზე უკვე დაფინანსდა 750-ზე მეტი მოქმედი და 158 ახალი საწარმო. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, „აწარმოე საქართველოში - ბიზნესის" ფარგლებში, ახორციელებს „ერთიან აგროპროექტს", რომელიც გათვლილია გრძელვადიან განვითარებაზე და მისი მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას.

„ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში შექმნილმა მეფრინველეობის ფერმამ ფუნქციონირება დაიწყო