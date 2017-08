თბილისის ”ლოკომოტივი” – ჩაშლილი მატჩის საბოლოო შედეგთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას სადისციპლინო კომიტეტი უახლოეს დღეებში მიიღებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sff [1] => lokomotivi [2] => torpedo [3] => chashlili-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153423 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sff [1] => lokomotivi [2] => torpedo [3] => chashlili-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153423 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 410 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sff [1] => lokomotivi [2] => torpedo [3] => chashlili-matchi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sff [1] => lokomotivi [2] => torpedo [3] => chashlili-matchi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153423) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18144,1246,410,8855) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153262 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-11 15:27:18 [post_date_gmt] => 2017-08-11 11:27:18 [post_content] => განვლილი წელიწადნახევრის განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციამ 8 მილიონი ლარი ვალის გასტუმრება მოახერხა და დარჩენილ 9 მილიონ ლარსაც ეტაპობრივად გავისტუმრებთ, - ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა ჟურნალისტებს ფეხბურთის ფედერაციის 27-ე ყრილობის დასრულების შემდეგ განუცხადა. როგორც კობიაშვილმა აღნიშნა, ფეხბურთის ფედერაციას 17 მილიონი ლარი ჰქონდა როგორც საშინაო, ასევე საგარეო ვალის სახით. ამასთან, კობიაშვილის თქმით, აღნიშნული საფინანსო ვალდებულებების გასტუმრების შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციას მიეცემა მეტი შესაძლებლობა, რათა არსებული რესურსი სხვადასხვა პროექტების დაფინანსების მიმართულებით გამოიყენოს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა საქართველოში ფეხბურთის განვითარების კუთხით სხვადასხვა მიმართულებები განიხილა და აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში ფეხბურთელთა რიცხვი 8 ათასით გაიზარდა. “მოყვარულთა ლიგის ხარჯზე ბოლო წელიწადში ფეხბურთელთა რიცხვი 8 ათასით გაიზარდა. აღნიშნულ მოყვარულთა ლიგაში ჩართულია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის 300-ზე მეტი გუნდი, ასევე ფეხბურთელთა რაოდენობის ზრდა მოხდა ფუტსალისა და ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხარჯზე”, - განაცხადა კობიაშვილმა. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კრიტიკა, რომელიც ისმის, ქართული გუნდების მიერ ევროთასებზე დაფიქსირებული შედეგების გამო, მისაღებია და მიზანი უნდა იყოს სამომავლოდ, რომ აღნიშნული გამოსწორდეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 27-ე ყრილობაზე განიხილეს ასევე დღის წესრიგით გაწერილი საკითხები, ასევე დელეგატებმა მოისმინეს პრეზიდენტის მოხსენება. ყრილობას დაესწრო უეფასა და ფიფას სპეციალური წარმომადგენლები. ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაცია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ჩემპიონატის მაღალ დონეზე ჩატარებისა და გამორჩეული მასპინძლობისთვის მადლობას ოფიციალური წერილით უხდის: „ბატონო ლევან, უეფას პრეზიდენტის, უეფას წარმომადგენელთა და იმ თანამშრომელთა სახელით, რომლებიც ესწრებოდნენ საქართველოში ჩატარებულ 19-წლამდე ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატს, მინდა, მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და თქვენ გუნდს ტურნირის შესანიშნავი ორგანიზებისათვის. 50 000-ზე მეტმა მაყურებელმა სტადიონებზე საოცარი გარემო შექმნა, ეს ყველაფერი კი თქვენი გუნდის მიერ სტადიონებსა და მათ მიღმა გაწეული საფუძვლიანი და შესანიშნავად შესრულებული საორგანიზაციო სამუშაოების დამსახურებაა. მონაწილე გუნდებისა და უეფას თანამშრომლებისგან მიღებული უკუკავშირი ცალსახად დადებითი იყო. იმედი გვაქვს, რომ ამ ტურნირმა თქვენს ქვეყანაში დატოვა თავისი მემკვიდრეობა - განვითარების, სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და ახალგაზრდული ფეხბურთის მიმართ ინტერესის ზრდის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ აღნიშნულმა ტურნირმა დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოში ფეხბურთის განვითარებაში, ისევე როგორც, დიდი როლი ითამაშა თქვენს ქვეყანასა და ფეხბურთის ფედერაციაში მასშტაბური ტურნირების ჩატარების შესახებ ცოდნისა და ახალი იდეების დანერგვის მხრივ. ტურნირის 15 მატჩიდან ჩვენ განსაკუთრებით დაგვამახსოვრდა გახსნითი შეხვედრა საქართველოსა და პორტუგალიის გუნდებს შორის, რომელიც გორის სტადიონზე სავსე ტრიბუნების წინაშე ჩატარდა; საქართველო-ჩეხეთის თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, რომელსაც 24 000 მაყურებელი დაესწრო და, რა თქმა უნდა, გორში ჩატარებული ფინალი, რომელმაც მოლოდინები გაამართლა და მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული. ტურნირის ორგანიზებაში ჩართული თითოეული ადამიანი უნდა ამაყობდეს მიღწეულით. ჩვენც გვსურს მადლობა გადავუხადოთ ყველას, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა ტურნირის ჩატარებაში. მთელი ტურნირის მანძილზე ვგრძნობდით ორგანიზებაში ჩართული თითოეული ადამიანის საოცარ ძალისხმევას. განსაკუთრებით, გვინდა, მადლობა გადავუხადოთ ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარეს, ბატონ დავით მუჯირს, ასევე ტურნირის დირექტორს - ნიკოლოზ ჯღარკავას, ტურნირის დირექტორის მოადგილეს ირაკლი ნაკაიძესა და ტურნირის კოორდინატორს თამარ ჭიჭინაძეს. მადლობას ვუხდით ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტის თითოეულ წევრს, ტურნირში ჩართული სტადიონებისა და კლუბების წარმომადგენლებს და, რა თქმა უნდა, მასპინძელ ქალაქებს - თბილისსა და გორს. მათი ენთუზიაზმი და ჩართულობა გამორჩეულად აღსანიშნია და დაფასებულ იქნა ყველა ადამიანის მიერ, ვისაც შეხება ჰქონდა აღნიშნულ ტურნირთან. ასევე მადლობას ვუხდით ტურნირის ორგანიზებაში ჩართულ მოხალისეებს, და ვაფასებთ მათ მიერ გაწეულ სამაგალითო სამუშაოსა და თავდადებას. დიდი მადლობა სპონსორებს - რომლებმაც საკუთარი წვლილი შეიტანეს ტურნირის მაღალ დონეზე ჩატარებაში. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენს ფედერაციასთან ერთად აღნიშნული ტურნირის მასპინძლობა და ვიმედოვნებთ, რომ ასევე ნაყოფიერად ვითანამშრომლებთ 2020 წლის 19-წლამდე ქალთა ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ფარგლებში. პატივისცემით, თეოდორ თეოდორიდისი უეფას გენერალური მდივანი [post_title] => უეფამ მადლობა შემოგვითვალა: სფფ-ს ღირსეულ მასპინძლობას ულოცავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uefam-madloba-shemogvitvala-sff-s-ghirseul-maspindzlobas-ulocaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 10:19:09 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 06:19:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153059 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151930 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-08 08:48:16 [post_date_gmt] => 2017-08-08 04:48:16 [post_content] => საქართველოს ნაკრების მცველი საბა კვირკველია მოსკოვის “ლოკომოტივის” ივლისის თვის საუკეთესო ფეხბურთელია – 25 წლის ქართველმა მცველმა კლუბის ვებგვერდზე მიმდინარე გამოკითხვაში ყველაზე მეტი 7 428 ხმა (43.9%) დააგროვა და პირველობა არავის დაუთმო. მთლიანობაში გამოკითხვაში მონაწილეობა 16 910 ადამიანმა მიიღო. კვირკველიამ ოდნავ აჯობა პორტუგალიელ მანუელ ფერნანდეშს – 6 628 ხმა (39.2%). მესამე ადგილზე იგორ დენისოვი გავიდა (874 ხმა, 5.1%). კვირკველიამ ივლისში “ლოკომოტივის” ღირსება 4-ჯერ დაიცვა და პრემიერლიგაში ერთი გოლიც გაიტანა - ტულის “არსენალთან” გამარჯვების გოლი. ქართველი მცველი თავის უშუალო მოვალეობას დიდებულად ართმევს თავს და ამას ისიც ადასტურებს, რომ ტურის სიმბოლურ ნაკრებში უკვე სამჯერ მოხვდა. საქართველოს ნაკრების მცველი საბა კვირკველია მოსკოვის "ლოკომოტივის" ივლისის თვის საუკეთესო ფეხბურთელია – 25 წლის ქართველმა მცველმა კლუბის ვებგვერდზე მიმდინარე გამოკითხვაში ყველაზე მეტი 7 428 ხმა (43.9%) დააგროვა და პირველობა არავის დაუთმო. მთლიანობაში გამოკითხვაში მონაწილეობა 16 910 ადამიანმა მიიღო. კვირკველიამ ოდნავ აჯობა პორტუგალიელ მანუელ ფერნანდეშს – 6 628 ხმა (39.2%). მესამე ადგილზე იგორ დენისოვი გავიდა (874 ხმა, 5.1%). კვირკველიამ ივლისში "ლოკომოტივის" ღირსება 4-ჯერ დაიცვა და პრემიერლიგაში ერთი გოლიც გაიტანა - ტულის "არსენალთან" გამარჯვების გოლი. ქართველი მცველი თავის უშუალო მოვალეობას დიდებულად ართმევს თავს და ამას ისიც ადასტურებს, რომ ტურის სიმბოლურ ნაკრებში უკვე სამჯერ მოხვდა. 