თბილისის მე-20  ჯაზფესტივალი 2 ნოემბერს TOWER OF POWER-ის კონცერტით გაიხსნება

მასში ბავშვურობა და დიდი გულწრფელობაა თავმოყრილი, რომელიც მუსიკაშიც ჰპოვებს გამოძახილს. „Be Good“, „Liquid Spirit“, „Hey Laura“ და სხვა სიმღერები პორტერმა დიდი სიამოვნებით შეასრულა, ბისზეც დიდხანს არ გვალოდინა და კიდევ ორი კომპოზიცია დაგვიტოვა საჩუქრად. მუსიკოსი საღამოთი თავადაც კმაყოფილი ჩანდა. სცენაზე საქართველოს შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მოხარულია, ასეთი „მდიდარი კულტურის“ ქვეყანას რომ სტუმრობს. თბილისის ჯაზფესტივალი კი დასრულებულია. „ისთერნ პრომოუშენი“ უკვე ბათუმის ჯაზფესტივალისთვის ემზადება და ძალიან დიდ სიურპრიზებს გვპირდება. ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="88183,88184,88186,88187,88188,88189,88190,88192,88193"] [post_title] => გრეგორი პორტერის ჯაზური სიმშვიდე თბილისურ კონცერტზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gregori-porteris-jazuri-simshvide-tbilisur-koncertze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-14 17:57:34 [post_modified_gmt] => 2016-11-14 13:57:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88182 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 87909 [post_author] => 6 [post_date] => 2016-11-13 14:35:03 [post_date_gmt] => 2016-11-13 10:35:03 [post_content] => ქენდი დალფერს საქართველოში ჩამოსვლის შეთავაზება ბოლო ათი წლის განმავლობაში არაერთხელ ჰქონია, თუმცა თბილისის ჯაზფესტივალთან მისი ძალიან სასიამოვნო კოჰაბიტაცია, რომლითაც პირველ რიგში, მელომანებმა იხეირეს, გუშინ, 12 ნოემბერს შედგა. ცნობილი ჰოლანდიელი საქსოფონისტი ქალბატონი, რომელმაც დაახლოებით სამი ათეული წლის წინ სახელი ჰიტით „Lily was here“ გაითქვა, მას შემდეგ სცენიდან არ ჩამოსულა და ეს მის პერფორმანსებს ეტყობა კიდეც. პროფესიონალი - ეს სიტყვა ბოლომდე მაინც ვერ აფასებს იმ ტალანტებს, რაც ქენდი დალფერს აქვს და უხვად ურიგებს მაყურებელს მსოფლიოს სხვადასხვა დარბაზში. „საუკეთესო საღამო ჩემს ცხოვრებაში, საუკეთესო მაყურებელი“ - ასე დაახასიათა რამდენიმე სიტყვით გუშინდელი თბილისური მუსიკალური ღამე მუსიკოსმა, რომელმაც, როგორც თავად აღნიშნა, ამდენწლიანი მოლოდინის შემდეგ, როგორც იქნა, მოახერხა თბილისში სტუმრობა. ქენდი დალფერის, როგორც საქსოფონისტის ნიჭიერებაზე, თქვენს ყურადღებას არ შევაჩერებთ, რადგან ეს ისედაც ცხადია. თუმცა მისი ლაივ-კონცერტები ხუთვარსკვლავიან შეფასებას იმსახურებს. პირველ რიგში, იმ გემოვნების გამო, რომლითაც ქენდი რეპერტუარის და ბენდის წევრების შერჩევას უდგება. კომპოზიციები, რომელთაც წესით, ამდენი წლის შემდეგ ბუნებრივი ცვეთა უნდა განეცადათ, მაინც ახალივით ისმინება, რადგან ისინი სათანადო არანჟირებითაა წარმოდგენილი. რიტმ ენდ ბლუზის, პოპის, ფანქის და სხვა ჟანრების ერთობლიობაში არსად ყალბი ნოტები არ იგრძნობა, მუსიკალურად არაფერი მოგეჩვენებათ ზედმეტად და ამ ბეწვის ხიდზე მუსიკოსი მრავალი წელია, უშეცდომოდ დადის, ისევე, როგორც საქსოფონის ბგერებით კომპოზიციების მელოდიურ ნახაზში. ქენდი ინსტრუმენტს ისე მარტივად და ჰაეროვნად ფლობს, რომ მის შემხედვარეს გგონიათ, საქსოფონზე დაკვრა არც ისე რთულია. ეს ხომ მეც შემიძლია... [gallery columns="4" link="file" ids="87912,87913,87914,87915"] ქენდის შემოქმედების თაყვანისმცემლები, რა თქმა უნდა, მის ცნობილ კომპოზიციებს ველოდებოდით და ჩვენი მოლოდინი გამართლდა, როცა შესრულდა „Lily was here“, „Pick up the pieces“, „Sax A Go-Go“, ასევე დაანონსდა ახალი ალბომი და სამი ახალი სიმღერაც მოვისმინეთ, რაც აშკარას ხდის, რომ ქენდი დალფერი შოუბიზნესში ძალიან საინტერესო ნამუშევრით შემოდის. გარდა ამისა, საოცარი იყო ქენდისა და მისი ბენდისგან 2 Pac-ის ჰიტის, „California Love“ და Blackstreet-ის„No Diggity“-ის შეზავებული ვერსიის მოსმენა. მის შესასრულებლად ქენდიმ განსაკუთრებული ინსტრუმენტი გამოიყენა, რომელიც ხმას ელექტროჟღერადობას ანიჭებს. სრული მუსიკალური ზეიმი იყო სცენაზე და დარბაზშიც, როდესაც მუსიკოსმა შეასრულა „What you do when the music hits“. გულგრილი მსოფლიოში ყველაზე მოწყენილი ადამიანიც კი ვერ დარჩებოდა, მსმენელი ადგილზეც ცეკვავდა და სცენასთანაც, სადაც მაყურებელს განსაკუთრებული მოსაწვევი არ დასჭირვებია, თავად მივიდა. თუმცა ბისზე გამოსულმა მუსიკოსმა ხანგრძლივი კომპოზიციის შესრულებისას თავად გადაწყვიტა დარბაზში ჩამოსვლა. სცენაზე დაბრუნებული დიდხნიანი აპლოდისმენტებით დააჯილდოვეს. საღამო დასრულდა, მაგრამ ეს არ არის ის კონცერტი, რომელიც ადვილად დაგავიწყდებოდათ. ქენდი დალფერი კი ის მუსიკოსია, რომელსაც ნებისმიერ სიტუაციაში არაერთხელ მოისმენდით სიამოვნებით!.. [gallery columns="4" link="file" ids="87920,87919,87918,87917"] ნინო მურღულია [post_title] => ქენდი დალფერის არარეალურად მაგარი პერფორმანსი თბილისის ჯაზფესტივალზე!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qendi-dalferis-ararealurad-magari-performansi-tbilisis-jazfestivalze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-14 10:26:57 [post_modified_gmt] => 2016-11-14 06:26:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=87909 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 87746 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-11 20:00:08 [post_date_gmt] => 2016-11-11 16:00:08 [post_content] => "გრემის" მფლობელი მესაყვირე ნიკოლას პეიტონი დღეს თბილისის ჯაზფესტივალის ფარგლებში კონცერტს ფილარმონიაში მართავს. მანამდე მუსიკოსმა თავისი ტრიოს წევრებთან ერთად ძველი თბილისი და განახლებული აღმაშენებელი დაათვალიერა. მათთან ერთად ასევე იყო ქენდის დალფერის პროდიუსერიც. შემდეგ მათ "აკადემია ლაუნჯ რესტორანში" გადაინაცვლეს, სადაც ივახშმეს და ქართული სამზარეულო დააგემოვნეს. სტუმრები განსაკუთრებით ღვინით მოიხიბლნენ, ასევე მოეწონათ ჩურჩხელა და ტყლაპი და გადაწყვიტეს, ეს ყველაფერი თან წაიღონ. შეგახსენებთ, თბილისის ჯაზფესტივალი გუშინ, 10 ნოემბერს, ბრიტანელი ჯაზმუსიკოსის ჯეიმი კალუმის კონცერტით გაიხსნა. ნიკოლას პეიტონის დღევანდელო გამოსვლის გარდა, ამ შაბათ-კვირას გველოდება ქენდი დალფერისა და გრეგორი პორტერის კონცერტები. [gallery link="file" columns="4" ids="87747,87750,87751,87752"] [post_title] => ნიკოლას პეიტონი ჩურჩხელით მოიხიბლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikolas-peitoni-churchkhelit-moikhibla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-11 20:24:22 [post_modified_gmt] => 2016-11-11 16:24:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=87746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 88182 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-14 17:47:55 [post_date_gmt] => 2016-11-14 13:47:55 [post_content] => გრეგორი პორტერი თანამედროვე ჯაზსამყაროში ერთ-ერთ საუკეთესო ვოკალისტად მიიჩნევა. 2014 წელს მან ჯაზური ალბომისთვის „გრემის“ პრესტიჟული ჯილდო აიღო. სიამოვნებით იწვევენ ყველაზე პოპულარულ ტელეგადაცემებში. პორტერის ხმა განსაკუთრებულია. როცა ის ენერგიულ სიმღერას ასრულებს, მისი ხმა მაინც ინარჩუნებს სიმშვიდეს და ამიტომაც იყო მისი საღამო ფილარმონიის სცენაზე განსაკუთრებულად მშვიდი. პორტერმა თავისი გამოსვლით წლევანდელი თბილისის ჯაზფესტივალი დახურა. ჯეიმი კალუმის ონავრობების, ნიკოლას პეიტონის იმპროვიზაციებისა და ქენდი დალფერის გიჟური საღამოს შემდეგ, ვოკალისტმა სრულ მუსიკალურ ნირვანაში გაგვიყვანა. როცა გრეგორი პორტერის კონცერტზე ზიხარ, გგონია, რომ ის, რაც სხვაგან ხდება, არ არის მნიშვნელოვანი. მისი ხმის საბურველში გახვეული მცირე ხნით ივიწყებ ყველა პრობლემას და მხოლოდ იმაზე ფიქრობ, ნეტავ, რომელი კომპოზიცია მოდის ამის შემდეგ. სასიამოვნოდ გაოცებული ხარ, როცა ის კლასიკიდან „Papa was a rolling stone“-ს არჩევს და ბრწყინვალედ ასრულებს ბენდის აკომპანიმენტით, რომელიც საუკეთესო მუსიკოსებითაა დაკომპლექტებული. ზოგადად, პორტერი კარგი მუსიკოსის გარდა კარგი მელომანიცაა, მის სიმღერებში ჩანს პატივისცემა სხვა მუსიკოსების მიმართ, როგორებიც იყვნენ მარვინ გეი, ელა ფიცჯერალდი და ბევრი სხვა, მათ პორტერის კომპოზიციებშიც დაიკავეს საკუთარი ადგილი და კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებენ მისი, როგორც მუსიკოსის, ფესვებსა და წარმოშობაზე... ყველაზე კარგად დარბაზის დამოკიდებულება მუსიკოსის მიმართ ბავშვებმა გამოხატეს. მორიგი კომპოზიციის შესრულებისას მათ სცენასთან მიირბინეს და მთელი კონცერტის მსვლელობისას ცეკვავდნენ. გრეგორი პორტერის მუსიკაც და თავად ისიც სწორედ ასეთია - მასში ბავშვურობა და დიდი გულწრფელობაა თავმოყრილი, რომელიც მუსიკაშიც ჰპოვებს გამოძახილს. „Be Good“, „Liquid Spirit“, „Hey Laura“ და სხვა სიმღერები პორტერმა დიდი სიამოვნებით შეასრულა, ბისზეც დიდხანს არ გვალოდინა და კიდევ ორი კომპოზიცია დაგვიტოვა საჩუქრად. მუსიკოსი საღამოთი თავადაც კმაყოფილი ჩანდა. სცენაზე საქართველოს შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მოხარულია, ასეთი „მდიდარი კულტურის“ ქვეყანას რომ სტუმრობს. თბილისის ჯაზფესტივალი კი დასრულებულია. „ისთერნ პრომოუშენი“ უკვე ბათუმის ჯაზფესტივალისთვის ემზადება და ძალიან დიდ სიურპრიზებს გვპირდება. ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="88183,88184,88186,88187,88188,88189,88190,88192,88193"] [post_title] => გრეგორი პორტერის ჯაზური სიმშვიდე თბილისურ კონცერტზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gregori-porteris-jazuri-simshvide-tbilisur-koncertze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-14 17:57:34 [post_modified_gmt] => 2016-11-14 13:57:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88182 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d738fdcd851a515bf8f3df5816f265a3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )