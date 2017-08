თბილისის მერიასთან ზაალ უდუმაშვილის ბრიფინგის ჩაშლა სცადეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158345 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158345 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1110 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158345) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1110) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156803 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-24 20:46:26 [post_date_gmt] => 2017-08-24 16:46:26 [post_content] => თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალექსანდრე ელისაშვილი „ნაციონალური მოძრაობის“ შეთავაზებაზე, რომ პარტია ელისაშვილს ერთ კვირაში 10 000 ხელმოწერის შეგროვებაში დაეხმარება, უარს ამბობს. ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით, მან ხელისუფლებას და ცესკოს უნდა დაუმტკიცოს, „რა ძალა აქვს ხალხს“ და როგორ შეუძლია მას „ხალხთან ერთად ნებისმიერი საარჩევნო ხრიკის წყალში ჩაყრა“. ელისაშვილის თქმით, დღეს ათასი ხელმოწერა უკვე შეგროვდა. ნაციონალური მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატი ზაალ უდუმაშვილი დამოუკიდებელ კანდიდატს, ალეკო ელისაშვილს დახმარებას სთავაზობს. როგორც ზაალ უდუმაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ”ნაციონალური მოძრაობა” მზად არის ალეკო ელისაშვილის დასახმარებლად უმოკლეს ვადაში შეაგროვოს 10 000 ხელმოწერა. [post_title] => ალეკო ელისაშვილი "ნაციონალური მოძრაობის" შეთავაზებაზე უარს ამბობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aleko-elisashvili-nacionaluri-modzraobis-shetavazebaze-uars-ambobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 13:10:55 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 09:10:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156803 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 156790 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-24 19:06:12 [post_date_gmt] => 2017-08-24 15:06:12 [post_content] => ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს. ამის შესხებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, სადაც ის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ელისაშვილისთვის ხელმოწერების შესაგროვებლად 1-კვირიანი ვადის განსაზღვრას გამოეხმაურა. უდუმაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია არჩევნების კონკურენტულ გარემოში ჩატარება. “ხელისუფლება საარჩევნო მანიპულაციებით ცდილობს მის არჩევნებში მონაწილეობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. ჩემი და ჩემი გუნდის მთავარი ამოცანაა ოქტომბერში დავასრულოთ თბილისში ქართული ოცნება. ამისთვის აუცილებელია, ჩავატაროთ სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები. შესაბამისად, მე ვთავაზობ ალეკო ელისაშვილს ჩემი რესურსით სრულ დახმარებას,“ - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა . [post_title] => ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaal-udumashvili-aleko-elisashvils-khelmowerebis-shegrovebashi-dakhmarebas-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 19:06:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 15:06:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156790 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149482 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-27 12:59:36 [post_date_gmt] => 2017-07-27 08:59:36 [post_content] => ხვალ რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს, NDI-ს კვლევაში მონაწილეთა 30% კახი კალაძეს მისცემდა ხმას, 19% - ალეკო ელისაშვილს, 18% - ზაალ უდუმაშვილს, 5% კი ელენე ხოშტარიას. გამოკითხულთა 12%-მა კითხვაზე პასუხიარ იცის, 4% კი ამბობს, რომ ხმას არცერთ კანდიდატს არ მისცემს. კვლევა 2017 წლის 18 ივნისი-9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2,261 პირი გამოიკითხა. [post_title] => ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ყველაზე მეტი ადამიანი ხმას კახა კალაძეს მისცემდა - NDI-ს კვლევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khval-rom-archevnebi-iyos-yvelaze-meti-adamiani-khmas-kakha-kaladzes-miscemda-ndi-s-kvleva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 12:59:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 08:59:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156803 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-24 20:46:26 [post_date_gmt] => 2017-08-24 16:46:26 [post_content] => თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალექსანდრე ელისაშვილი „ნაციონალური მოძრაობის“ შეთავაზებაზე, რომ პარტია ელისაშვილს ერთ კვირაში 10 000 ხელმოწერის შეგროვებაში დაეხმარება, უარს ამბობს. ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით, მან ხელისუფლებას და ცესკოს უნდა დაუმტკიცოს, „რა ძალა აქვს ხალხს“ და როგორ შეუძლია მას „ხალხთან ერთად ნებისმიერი საარჩევნო ხრიკის წყალში ჩაყრა“. ელისაშვილის თქმით, დღეს ათასი ხელმოწერა უკვე შეგროვდა. ნაციონალური მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატი ზაალ უდუმაშვილი დამოუკიდებელ კანდიდატს, ალეკო ელისაშვილს დახმარებას სთავაზობს. როგორც ზაალ უდუმაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ”ნაციონალური მოძრაობა” მზად არის ალეკო ელისაშვილის დასახმარებლად უმოკლეს ვადაში შეაგროვოს 10 000 ხელმოწერა. [post_title] => ალეკო ელისაშვილი "ნაციონალური მოძრაობის" შეთავაზებაზე უარს ამბობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aleko-elisashvili-nacionaluri-modzraobis-shetavazebaze-uars-ambobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 13:10:55 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 09:10:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156803 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b65bf408b40d49400457976c012eb550 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )