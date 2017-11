თბილისის მერმა საქალაქო სამსახურების უფროსობის კანდიდატები წარადგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187424 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187424 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187424) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187267 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 11:18:42 [post_date_gmt] => 2017-11-15 07:18:42 [post_content] => თბილისის მერმა, კახა კალაძემ, 10 გამგებელი წარადგინა. საბურთალოს გამგებელი იქნება გაიოზ ვასაძე, ვაკის რაიონს ნოდარ ტურძელაძე უხელმძღვანელებს, ჩუღურეთის გამგებელი ზურაბ ჩიკვილაძე იქნება, თანამდებობაზე დარჩა დიდუბის გამგებელი ირმა ზავრადაშვილი, ნაძალადევი - ირაკლი ხელაძე, გლდანი - ბექა მიქაუტაზე, კრწანისი - ლევან ჯაფარიძე, მთაწმინდის გამგებელი დავით კირკიტაძე, ისანი - კახა ლაბუჩიძე, სამგორი - დავით კერესელიძე. როგორც კახა კალაძემ წარდგენისას განაცხადა, გამგებლები რაიონებში თბილისის მთავრობის მთავარი დასაყრდენები იქნებიან. "ამ ადამიანებს ყოველდღიური შეხება აქვთ მოქალაქეებთან, მათ პრობლემებმთან და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საარჩევნოდ მიცემული დაპირებების შესასრულებლად. მე ყველანაირად დავუჭერ მათ მხარს ამ საქმიანობაში, მაგრამ, ამავდროულად, ვიქნები ძალიან მკაცრი და მომთხოვნი. მოქალაქეებისა და ქალაქის პრობლემების მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებას არ დავუშვებ," - განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძე სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით პრემიერის გადაწყვეტილებას მიესალმება

თბილისის მერი, კახა კალაძე, სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით პრემიერის გადაწყვეტილებას მიესალმება. როგორც კალაძემ საკითხის კომენტირებისას აღნიშნა, "ზოგადად, ოპტიმიზაცია საინტერესოა". „მივესალმები პრემიერის გადაწყვეტილებას. ოპტიმიზაცია საინტერესოა. ზოგადად, საზოგადოების მხრიდან იყო დაკვეთა, ძალიან ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი. ვნახოთ, მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული," - განაცხადა კახა კალაძემ. ქალაქში არსებობს რამდენიმე სახის პრობლემა, რომელიც სასწრაფო მოგვარებას საჭიროებს - ირაკლი ბენდელიანი

"ქალაქში არსებობს რამდენიმე სახის პრობლემა, რომელიც სასწრაფო მოგვარებას საჭიროებს," - ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილემ, ირაკლი ბენდელიანმა, ჟურნალისტებს წარდგენის შემდეგ განუცხადა. ბენდელიანის განცხადებით, ასეთ პრობლემებს მიეკუთვნება საცობები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და ინფრასტრუქტურა. „კონკრეტულად ერთი სამუშაოს დასახელება გამიჭირდება. ჩემი ძირითადი მიმართულება მთავრობის დამტკიცების შემდეგ იქნება გადაწყვეტილი, თუმცა, გავიმეორებ, რომ მთავარი არის ამ გუნდთან ერთად მოღვაწეობის გაგრძელება, ეს არის ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა. თითოეული ჩვენი ქმედება იქნება ქალაქ თბილისის მოსახლეობაზე გათვლილი. ქალაქში არსებობს რამდენიმე სახის პრობლემა, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს მოგვარებას. მათ შორის არის საცობები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც დაგეგმილია და აუცილებლად დავიწყებთ განხორციელებას. ასევე, გზები, სკვერები და ა.შ.", - განაცხადა ბენდელიანმა. რაც შეეხება კონკრეტულად სამარშრუტო ტაქსებს და მათთან დაკავშირებულ ტენდერებს, როგორც ბედნელიანმა აღნიშნა, ხელშეკრულებების გადახედვა იგეგმება. „როგორც სამარშრუტო ტაქსებზე, ასევე ნებისმიერ სხვა პროექტთან დაკავშირებით დაგეგმილი გვაქვს ხელშეკრულებების გადახედვა. გადახედვის და გაცნობის შემდეგ გვეცოდინება კონკრეტული მიმართულებები, რა შეიცვლება. თუმცა, ყველა მოქმედება იქნება მოსახლეობაზე და თბილისის კეთილდღეობაზე მორგებული," - განაცხადა ირაკლი ბენდელიანმა. კახა კალაძემ ათი გამგებელი წარადგინა

თბილისის მერმა, კახა კალაძემ, 10 გამგებელი წარადგინა. საბურთალოს გამგებელი იქნება გაიოზ ვასაძე, ვაკის რაიონს ნოდარ ტურძელაძე უხელმძღვანელებს, ჩუღურეთის გამგებელი ზურაბ ჩიკვილაძე იქნება, თანამდებობაზე დარჩა დიდუბის გამგებელი ირმა ზავრადაშვილი, ნაძალადევი - ირაკლი ხელაძე, გლდანი - ბექა მიქაუტაზე, კრწანისი - ლევან ჯაფარიძე, მთაწმინდის გამგებელი დავით კირკიტაძე, ისანი - კახა ლაბუჩიძე, სამგორი - დავით კერესელიძე. როგორც კახა კალაძემ წარდგენისას განაცხადა, გამგებლები რაიონებში თბილისის მთავრობის მთავარი დასაყრდენები იქნებიან. "ამ ადამიანებს ყოველდღიური შეხება აქვთ მოქალაქეებთან, მათ პრობლემებმთან და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საარჩევნოდ მიცემული დაპირებების შესასრულებლად. მე ყველანაირად დავუჭერ მათ მხარს ამ საქმიანობაში, მაგრამ, ამავდროულად, ვიქნები ძალიან მკაცრი და მომთხოვნი. მოქალაქეებისა და ქალაქის პრობლემების მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებას არ დავუშვებ," - განაცხადა კახა კალაძემ. 