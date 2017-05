თბილისის მეტროს საბურთალოს ხაზი გაჩერებულია (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => telasi [1] => tbilisis-metropoliteni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131347 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => telasi [1] => tbilisis-metropoliteni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131347 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125143 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 12:16:25 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:16:25 [post_content] => “ინტერ რაოს” ჯგუფში შემავალმა ნიდერლანდურმა კომპანიებმა Silk Road Holdings-მა და Gardabani Holdings-მა საქართველოს მთავრობას საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა. სააგენტო TASS -ის ინფორმაციით, კომპანიები ლარის გაუფასურების გამო, ათეულობით მილიონის ზარალზე საუბრობენ და კომპენსაციას ითხოვენ. კომპანიები, რომლებიც ფლობენ გამანაწილებელი კომპანია „თელასის“ 75 %-ს და „ხრამი ჰესი 1“-სა და „ხრამიჰესი2“-ს 100%-ს, აღნიშნავენ, რომ დაცულნი არიან სტიმულირებისა და ინვესტიციის შეთანხმებით და სხვა დოკუმენტებით, რაშიც ჩადებულია, რომ საქართველომ უნდა მოახდინოს კომპანიის მოსალოდნელი ხარჯების კომპენსირება, უზრუნველყოს შემოსავლების მოსალოდნელი დონე, გაითვალისწინოს საინვესტიციო პროგრამის დაფინანსების საჭიროება და აანაზღაუროს გაცვლითი კურსისგან მიღებული ზარალი. ”ამგვარად, „თელასისთვის“ „ხრამი ჰესი 1“ და „ხრამი ჰესი 2“-სთვის დადგენილია ტარიფების განსაზღვრული დონე ელექტროენერგიაზე და მისი გადახედვის პორობებზე, რასაც თან ერთვის დოლართან მიმართებაში ქართული ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებული ზრდა. თუმცა, საქართველოს ხელისუფლებამ, „ინტერ რაო“-ს ნიდერლანდური სტრუქტურების მონაცემებით, ამ გარანტიების რეალიზება არ განახორციელა. ამასთან დაკავშირებით Silk Road-მა და Gardabani-მ საქართველოს პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს და ენერგეტიკის მინისტრს გაუგზავნეს უწყება კომპანიებსა და საქართველოს შორის საინვესტიციო დავებთან დაკავშირებით სტიმულირებისა და ინვესტიციების ურთიერთდაცვის, ასევე ენერგეტიკულ ქარტიასთან შეთანხმებების თანახმად. კომპანიები Silk Road და Gardabani წერილებში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მიერ მიღებული რიგი ზომები 2014 წლიდან დაწყებული უარყოფით გავლენას ახდენს მათ ინვესტიციებზე. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2014 წელს მიიღო გადაწყვეტილება ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შექმნაზე, რომელშიც არ შევიდა ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების გამო დანაკარგის კომპენსაციის გარანტიები ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის ხარჯზე, რომლებიც ასახული იყო ქართული აქტივების ყიდვა-გაყიდვის შეთნხმებებში და თანამშრომლობის მემორანდუმში, რომლებსაც ხელი 2013 წელს მოეწერა. 2016 წელს კომპანიებმა მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას განცხადებით, ტარიფების შეცვლის შესახებ, მაგრამ მარეგულირებელმა კომისიამ მათ ამ თხოვნაზე უარი უთხრა”, - აღნიშნული სააგენტო TASS -ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობითვე, კომპანიები Silk Road და Gardabani აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ამგვარი ქმედებები „უარყოფით გავლენას ახდენს ინვესტიციების ღირებულებებზე“ და კომპანიები იტოვებენ უფლებას, დავის არბიტრაჟში გასაგრძელებლად. [post_title] => ჰოლანდიური კომპანიები საქართველოსგან ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => holandiuri-kompaniebi-saqartvelosgan-zaralis-anazghaurebas-itkhoven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 12:16:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 08:16:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123566 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-19 14:15:11 [post_date_gmt] => 2017-04-19 10:15:11 [post_content] => თბილისის მეტროს მგზავრებს დღეს უჩვეულო სიურპრიზი დახვდათ ვაგონებში. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფორმაციით, წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მგზავრებს საჩუქრად გადაეცათ წიგნები და 23 აპრილს მთაწმინდის პანთეონში დაგეგმილი ღონისძიების მოსაწვევი ბარათი, სადაც ქართველი თანამდროვე მწერლები ისაუბრებენ წიგნებზე და ლიტერატურაზე. მეტროს მგზავრებს, ასევე, წიგნები საჩუქრად გადასცა ფოტოგრაფმა გოგა ჩანადირმა, რომელიც უშუალოდ ჩაერთო აქციაში. აქციის ორგანიზატორები არიან თბილისის მერია, სატრანსპორტო კომპანია, ელექტრონული წიგნების სახლი „საბა“, გამომცემლობა „ინტელექტი“ და „არტანუჯი“. ღონისძიების მიზანი კი წიგნის კითხვის პოპულარიზაციაა. [gallery link="file" ids="123568,123569,123570,123571"] [post_title] => სიურპრიზი მეტროს მგზავრებს - საჩუქრად წიგნები დახვდათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siurprizi-metros-mgzavrebs-sachuqrad-wignebi-dakhvdat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 14:21:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 10:21:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123566 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119208 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-01 10:30:05 [post_date_gmt] => 2017-04-01 06:30:05 [post_content] => კომპანია „თელასი“ 3 აპრილიდან 2017-2018 წლების შემოდგომა–ზამთრის სეზონისთვის თბილისის ელექტროქსელის მოსამზადებელ სამუშაოებს იწყებს. კომპანიის გენერალური დირექტორის ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა კომისია, რომელიც შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვასა და განხორციელებაზეა პასუხისმგებელი. როგორც ”თელასში” აცხადებენ, შემოდგომა-ზამთრის სეზონისთვის მოსამზადებელი პროგრამის ფარგლებში, კომპანია 35 მაღალი ძაბვის ქვესადგურის, 4 საკვანძო ქვესადგურში 6/10 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობის და 851 სატრანსფორმატორო პუნქტის სარემონტო-პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ჩაატარებს. ასევე, საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში, 8 მაღალი ძაბვის ქვესადგურში და 95 სატრანსფორმატორო პუნქტში მოძველებული დანადგარები ახლით შეიცვლება. დაგეგმილია 6/10 კვ ძაბვის 43 საკაბელო ხაზის და 0,4 კვ ძაბვის 65 საკაბელო ხაზის რეკონსტრუქცია. ამასთან, 49 ახალი საკაბელო ტრასა აშენდება. „აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების მიზანია თბილისის ელექტრომომარაგების ეფექტიანობის და საიმედოობის ამაღლება, ასევე სიმძლავრეების გაზრდა ქალაქის ელექტროქსელის შემდგომი განვითარებისთვის. ამასთან დაკავშირებით დედაქალაქში დაგეგმილია ქვესადგურების, სატრანსფორმატორო პუნქტების ელექტროდანადგარების და გადამცემი ხაზების სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოები, რაც გამოიწვევს მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების დროებით შეფერხებას. სს „თელასი“ წინასწარ უხდის ბოდიშს აბონენტებს ამ პროექტების განხორციელების გამო შექმნილი დისკომფორტისთვის“, - განაცხადა სს „თელასის“ ტექნიკურმა დირექტორმა ვახტანგ ქინქლაძემ. [post_title] => თბილისის ელექტროქსელის მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-eleqtroqselis-mosamzadebeli-samushaoebi-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 16:37:08 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 12:37:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125143 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 12:16:25 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:16:25 [post_content] => “ინტერ რაოს” ჯგუფში შემავალმა ნიდერლანდურმა კომპანიებმა Silk Road Holdings-მა და Gardabani Holdings-მა საქართველოს მთავრობას საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა. სააგენტო TASS -ის ინფორმაციით, კომპანიები ლარის გაუფასურების გამო, ათეულობით მილიონის ზარალზე საუბრობენ და კომპენსაციას ითხოვენ. კომპანიები, რომლებიც ფლობენ გამანაწილებელი კომპანია „თელასის“ 75 %-ს და „ხრამი ჰესი 1“-სა და „ხრამიჰესი2“-ს 100%-ს, აღნიშნავენ, რომ დაცულნი არიან სტიმულირებისა და ინვესტიციის შეთანხმებით და სხვა დოკუმენტებით, რაშიც ჩადებულია, რომ საქართველომ უნდა მოახდინოს კომპანიის მოსალოდნელი ხარჯების კომპენსირება, უზრუნველყოს შემოსავლების მოსალოდნელი დონე, გაითვალისწინოს საინვესტიციო პროგრამის დაფინანსების საჭიროება და აანაზღაუროს გაცვლითი კურსისგან მიღებული ზარალი. ”ამგვარად, „თელასისთვის“ „ხრამი ჰესი 1“ და „ხრამი ჰესი 2“-სთვის დადგენილია ტარიფების განსაზღვრული დონე ელექტროენერგიაზე და მისი გადახედვის პორობებზე, რასაც თან ერთვის დოლართან მიმართებაში ქართული ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებული ზრდა. თუმცა, საქართველოს ხელისუფლებამ, „ინტერ რაო“-ს ნიდერლანდური სტრუქტურების მონაცემებით, ამ გარანტიების რეალიზება არ განახორციელა. ამასთან დაკავშირებით Silk Road-მა და Gardabani-მ საქართველოს პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს და ენერგეტიკის მინისტრს გაუგზავნეს უწყება კომპანიებსა და საქართველოს შორის საინვესტიციო დავებთან დაკავშირებით სტიმულირებისა და ინვესტიციების ურთიერთდაცვის, ასევე ენერგეტიკულ ქარტიასთან შეთანხმებების თანახმად. კომპანიები Silk Road და Gardabani წერილებში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მიერ მიღებული რიგი ზომები 2014 წლიდან დაწყებული უარყოფით გავლენას ახდენს მათ ინვესტიციებზე. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2014 წელს მიიღო გადაწყვეტილება ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შექმნაზე, რომელშიც არ შევიდა ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების გამო დანაკარგის კომპენსაციის გარანტიები ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის ხარჯზე, რომლებიც ასახული იყო ქართული აქტივების ყიდვა-გაყიდვის შეთნხმებებში და თანამშრომლობის მემორანდუმში, რომლებსაც ხელი 2013 წელს მოეწერა. 2016 წელს კომპანიებმა მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას განცხადებით, ტარიფების შეცვლის შესახებ, მაგრამ მარეგულირებელმა კომისიამ მათ ამ თხოვნაზე უარი უთხრა”, - აღნიშნული სააგენტო TASS -ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობითვე, კომპანიები Silk Road და Gardabani აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ამგვარი ქმედებები „უარყოფით გავლენას ახდენს ინვესტიციების ღირებულებებზე“ და კომპანიები იტოვებენ უფლებას, დავის არბიტრაჟში გასაგრძელებლად. 