თბილისის მიკროავტობუსი საგანგებო განცხადებას ავრცელებს: ყველა მძღოლის მიეცა კეტეგორიული მითითება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-mikroavtobusi [1] => samarshuto-taqsi [2] => marshutka [3] => kondincireba [4] => samarshuto-taqsshi-kondincireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143290 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-mikroavtobusi [1] => samarshuto-taqsi [2] => marshutka [3] => kondincireba [4] => samarshuto-taqsshi-kondincireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143290 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10639 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-mikroavtobusi [1] => samarshuto-taqsi [2] => marshutka [3] => kondincireba [4] => samarshuto-taqsshi-kondincireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-mikroavtobusi [1] => samarshuto-taqsi [2] => marshutka [3] => kondincireba [4] => samarshuto-taqsshi-kondincireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143290) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16946,16945,11232,16947,10639) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143148 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-03 15:59:18 [post_date_gmt] => 2017-07-03 11:59:18 [post_content] => თბილისის მერის დავალებით, ტრანსპორტის სამსახურის მობილურმა ჯგუფებმა მიკროავტობუსებში კონდიცირების მონიტორინგის მიზნით, უკვე 35 მარშრუტი შეამოწმეს. ამ ეტაპზე გამოვლენილია, რომ გაგრილების სისტემები ჩართულია მიკროავტობუსების 20%-ში. მერიის მონიტორინგის ჯგუფები კომპანიას რეაგირებისთვის გადასცემენ იმ მიკროავტობუსების სიას, რომლებსაც მგზავრების გადაყვანისას კონდიციონერები გამორთული ექნებათ. კომპანია თბილისის მერიასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც "ფორტუნას" ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, ისინი კომპანიის მხრიდან გარკვეული სანქციების გატარებას ელოდებიან და იმედოვნებენ, რომ კონდინციონერი ყველა სამარშუტო ტაქსში იქნება ჩართული. მერიის სატრანსპორტო სამსახურში ასევე განმარტავენ, რომ მათი მიზანი არა მძღოლების დასჯა, არამედ მგზავრობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნაა. შეგახსენებთ, რომ 1–ელი ივლისიდან, სამარშუტო ტაქსების მძღოლს, მარშუტკებში გაგრილების სისტემის ჩართვა ევალებათ. "თბილისის მიკროავტობუსის" ცნობით, სამი გაფრთხილების შემდეგ, მძღოლები, რომლებიც კონდინციონერს არ ჩართავენ დაჯარიმდებიან. [post_title] => გაგრილების სისტემა მხოლოდ მიკროავტობუსების 20%–შია ჩართული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gagrilebis-sistema-mkholod-mikroavtobusebis-20-shia-chartuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 17:05:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 13:05:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143148 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141840 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-28 13:17:13 [post_date_gmt] => 2017-06-28 09:17:13 [post_content] => 1 ივლისიდან კომპანია „თბილისის მიკროავტობუსი“ მძღოლებს ავალდებულებს მგზავრებისთვის კომფორტული პირობების შექმნას და გასაგრილებელი მოწყობილობის ჩართვას – ამის შესახებ კომპანია განცხადებას ავრცელებს. "თბილისის მიკროავტობუსის" ცნობით, კომპანიამ ზაფხულის დადგომამდე სამარშუტო ტაქსებში გასაგრილებელ საშუალებებთან დაკავშირებული ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრა და ამ დროისათვის დედაქალაქის მასშტაბით ყველა მიკროავტობუსში მუშაობს კონდენციონერი. "გარდა ამისა კომპანია ითვალისწინებს მძღოლების ინტერესებსაც და სეზონურად შეუმცირებს ყოველდღიურ გადასახდელს. კომპანია „თბილისის მიკროავტობუსი“ მიმართავს მგზავრებს და მოუწოდებს რომ უკმაყოფილების შემთხვევაში დარეკონ კომპანიის საინფორმაციო ცენტრში ტ: 2 200 340 ამასთანავე, მოგახსენებთ, რომ კომპანია "თბილისის მიკროავტობუსი" კატეგორიულად ითხოვს მძღოლებისგან კონდენციონერების ჩართვას. მონიტორინგის ჯგუფები, რომლებიც რეგულარულად ამოწმებენ მიკროავტობუსებს, გაასაჯაროებენ რეაგირების შედეგებს", – აცხადებენ კომპანიაში. მათივე თქმით, იმ შემთხვევაში თუ კომპანიაში შევა შეტყობინება, რომ რომელიმე მძღოლი არ რთავს გასაგრილებელ საშუალებას და თუ ეს შეტყობინება დადასტურდება, გატარდება შესაბამისი სანქციები. კერძოდ: 1. პირველ შემთხვევაზე მძღოლს ეძლევა სიტყვიერი გაფრთხილება; 2. მეორე შემთხვევაზე მძღოლს ერთი კვირით ეზღუდება სატრნასპორტო საშუალების მართვა; 3. მესამე შემთხვევის დაფიქსირების შემთხვევაში მძღოლთან კომპანია წყვეტს ხელშეკრულებას. [post_title] => თუ მიკროავტობუსის მძღოლი კონდინციონერს არ ჩართავს, ის სამსახურს დაკარგავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-mikroavtobusis-mdzgholi-kondincioners-ar-chartavs-is-samsakhurs-dakargavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 15:25:35 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 11:25:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141840 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129700 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-26 11:37:14 [post_date_gmt] => 2017-05-26 07:37:14 [post_content] => სამარშუტო ტაქსებში კონდინციონერები ზაფხულის დადგომისთანავე ჩაირთვება. როგორც "ფორტუნას" მერიის სატრანსპორტო საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, ისინი, კონდინციონერების მუშაობას წელსაც გააკონტროლებენ. სატრანსპორტო კომპანია, აცხადებს, რომ შარშან პრობლემის 100%–ით მოგვარება ვერ შეძლეს, თუმცა კონტროლი კვლავ გაგრძელდება. "იმას, რომ სამარშუტო ტაქსებში მძღოლები კონდინციონერებს არ რთავენ ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აქვს. ხშირად ტრანსპორტი ვერ უძლებს კონდინციონერის მუშაობას, ხანდახან თავად მგზავრები ვერ თანხმდებიან იმაზე, უნდათ თუ არა კონდინციონერი. ვეცდებით, რომ ეს ყველაფერი გავაკონტროლოთ", – განაცხადეს სატრანსპორტო სამსახურში. "ფორტუნა" კონდინციონერების თაობაზე სამარშუტო ტაქსების მფლობელ კომპანია "თბილისის მიკროავტობუსსაც" დაუკავშირდა, სადაც განაცხადეს, რომ კონდინციონერები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ზაფხულის დადგომისთანავე ჩაირთვება. იმის მიუხედავად, რომ ხელშეკრულების მიხედვით, გაფუჭებული კონდინციონერის შეკეთება მძღოლის ვალდებულებაა, კომპანია წელსაც ამ ხარჯებს საკუთარ თავზე იღებს. "იმოქმედებს მონიტორინგის სამსახური და ცხელი ხაზი, სადაც მომხმარებლები შეგვატყობინებენ, თუ მძღოლები კონდინციონერებს არ ჩართავენ", – განაცხადეს "თბილისის მიკროავტობუსში" სანამ, სამარშუტო ტაქსებში კონდინციონერების ჩართვის აუცილებლობა დადგება, კომპანია შეამოწმებს ყველა ტრანსპორტს, რომ მათში კონდინციონერები გამართულად მუშაობს. ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში, მას კომპანია აღმოფხვრის. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => კონდინციონერები ტრანსპორტში ზაფხულის დადგომისთანავე ჩაირთვება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kondincionerebi-transportshi-zafkhulis-dadgomistanave-chairtveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 15:45:26 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 11:45:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143148 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-03 15:59:18 [post_date_gmt] => 2017-07-03 11:59:18 [post_content] => თბილისის მერის დავალებით, ტრანსპორტის სამსახურის მობილურმა ჯგუფებმა მიკროავტობუსებში კონდიცირების მონიტორინგის მიზნით, უკვე 35 მარშრუტი შეამოწმეს. ამ ეტაპზე გამოვლენილია, რომ გაგრილების სისტემები ჩართულია მიკროავტობუსების 20%-ში. მერიის მონიტორინგის ჯგუფები კომპანიას რეაგირებისთვის გადასცემენ იმ მიკროავტობუსების სიას, რომლებსაც მგზავრების გადაყვანისას კონდიციონერები გამორთული ექნებათ. კომპანია თბილისის მერიასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც "ფორტუნას" ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, ისინი კომპანიის მხრიდან გარკვეული სანქციების გატარებას ელოდებიან და იმედოვნებენ, რომ კონდინციონერი ყველა სამარშუტო ტაქსში იქნება ჩართული. მერიის სატრანსპორტო სამსახურში ასევე განმარტავენ, რომ მათი მიზანი არა მძღოლების დასჯა, არამედ მგზავრობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნაა. შეგახსენებთ, რომ 1–ელი ივლისიდან, სამარშუტო ტაქსების მძღოლს, მარშუტკებში გაგრილების სისტემის ჩართვა ევალებათ. "თბილისის მიკროავტობუსის" ცნობით, სამი გაფრთხილების შემდეგ, მძღოლები, რომლებიც კონდინციონერს არ ჩართავენ დაჯარიმდებიან. [post_title] => გაგრილების სისტემა მხოლოდ მიკროავტობუსების 20%–შია ჩართული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gagrilebis-sistema-mkholod-mikroavtobusebis-20-shia-chartuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 17:05:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 13:05:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143148 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f198a01a7f18b3a219c211cb9b358ff8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )