თბილისის მოდის კვირეულის მე-16 სეზონი 27 ოქტომბერს იხსნება – „ყოველი დღე განსხვავებული იქნება…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-modis-kvireuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179756 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-modis-kvireuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179756 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 219 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-modis-kvireuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-modis-kvireuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179756) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (219) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121747 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-11 12:57:25 [post_date_gmt] => 2017-04-11 08:57:25 [post_content] => 19 აპრილს თბილისი მოდის კვირეულის მეთხუთმეტე სეზონს უმასპინძლებს, რომელსაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო უკვე მეექვსედ უჭერს მხარს. თბილისის მოდის კვირეული 5 დღეს გასტანს და 24 აპრილს დასრულდება, რომლის ფარგლებშიც 18 ქართველი დიზაინერი აუდიტორიას საკუთარ ნამუშევრებს გააცნობს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დახმარებით, მოდის კვირეულს დაესწრება მყიდველების ჯგუფი (ე.წ „ბაირები“) ისეთი კომპანიებიდან, როგორებიცაა: Harvey Nichols (Hong Kong) RIJOUX STORE (Tel-Aviv), Concept Store PORTA 9 (Russia), Al Duca D’acosta (Venice), United Legend (Strasbourg), Joseph Store (London), რომლებიც ქართველი დიზაინერების კოლექციებსა თუ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას გაეცნობიან. კვირეულის შოურუმში წარმოდგენილი იქნება რამდენიმე ქართული კომპანია, რომელიც უკვე სტაბილურად მუშაობს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე - „ლაზეთი“, „ვოგი“ და „ლევანტო“. საფეიქრო ინდუსტრიის მხარდაჭერის ფარგლებში პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ბენეფიციარ საწარმოში, შპს „ჯეო-ემ-ტექსში“ დიზაინერ მარიამ გვასალიას ჩვენებაც შედგა, რამაც მნიშვნელოვანდ შეუწყო ხელი ქართველი ახალგაზრდა დიზაინერის ცნობადობის ზრდასა და იტალიელ ბაიერებთან პროდუქტიულ თანამშრომლობას. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მოდის კვირეულებს უცხოელი მყიდველები (ე.წ „ბაირები“) მუდმივად სტუმრობენ, რაც ქართველი დიზაინერების საერთაშორისო მასშტაბით პოპულარიზაციას, ქართული პროდუქტის პოტენციალის წარმოჩენასა და საფეიქრო ინდუსტრიით დაინტერესების ზრდას ემსახურება. [post_title] => თბილისის მოდის კვირეულის მეთხუთმეტე სეზონი 19 აპრილს იხსნება!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-modis-kvireulis-metkhutmete-sezoni-19-aprils-ikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 12:57:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 08:57:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121747 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 83350 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-21 16:27:14 [post_date_gmt] => 2016-10-21 12:27:14 [post_content] => უკვე ორი დღეა თბილისის მოდის კვირეული აქტიურ ფაზაში შევიდა და მაყურებელს სხვადასხვა დიზაინერის კოლექციებით უმასპინძლდება. 20 ოქტომბერს ლაშა ჯოხაძის ჩვენება მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში მოეწყო, მისი ერთ-ერთი სამოსი მოცეკვავე სალომე ჭაჭუამ წარმოადგინა, ჩვენებას ესწრებოდნენ ცნობილი სახეები. დიზაინერის თქმით, ის თავდაუზოგავად იმუშავებს , რათა მომავალში გააუმჯობესოს თავისი კოლექცია. კვირეულის ოფიციალურ განრიგში არაერთი ახალგაზრდა დიზაინერის ჩვენება მოეწყო, მათ შორის იყო ანი დათუკიშვილი, რომელმაც, მოდის კრიტიკოსების თქმით, მოლოდინს გადააჭარბა და ორიგინალური სამოსი წარადგინა. შეგახსენებთ, რომ 19 ოქტომბერს თბილისის მოდის კვირეულის პირველი ჩვენება გაიმართა, რომელიც გრანდიოზულად გახსნეს „სუხიშვილებმა”. „ნინო რამიშვილი - ეპოქა და მოდა“ - ასე ერქვა ღონისძიებას, რომელიც ლეგენდარულ ქორეოგრაფს მიეძღვნა, მოცეკვავეები ამჯერად მაყურებლის წინაშე ნინო რამიშვილის სამოსით წარდგნენ. „ეს კაბები, რომლებიც დღეს გოგონებმა მოირგეს, ანსაბლის მუზეუმში ინახება, ეს არის რეტროს განსაკუთრებული სტილი, რომლითაც, ვფიქრობ, მაყურებელი აუცილებლად მოიხიბლებოდა”, აღნიშნა ნინო სუხიშვილმა ჩვენების დასრულების შემდეგ. თაკო ჩხეიძემ ჩვენთან საუბრისას თქვა, რომ ყველაზე ელეგანტური ხაზი სწორედ სუხიშვილების ულამაზესმა გოგონებმა წარმოადგინეს. კომენტარი გააკეთა ილიკო სუხიშვილმაც: „გოგონებმა ნამდვილად კარგად მოიხდინეს წარდგენილი სამოსი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უკეთ აღვიქვათ კოლექციის სილამაზე“. შემდეგი 3 დღის განმავლობაში, 21-23 ოქტომბერს, სასტუმრო ROOMS TBILISI გააერთიანებს ჩვენებების დარბაზს, პრესრუმს და სამუშაო შოურუმს. წინ უამრავი დიზაინერის ჩვენება გელით, მათ შორის: ANASTASIA, გიორგი კვეზერელი, Kate’s Cool, გიორგი ტატანაშვილი და TAMANINI. [gallery link="file" columns="4" ids="83351,83352,83353,83354,83355,83356,83357,83358"] [post_title] => თბილისის მოდის კვირეული გრძელდება – რა ნახა უკვე მაყურებელმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-modis-kvireuli-grdzeldeba-ra-nakha-ukve-mayurebelma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-21 16:27:14 [post_modified_gmt] => 2016-10-21 12:27:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=83350 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 82888 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-10-19 19:53:48 [post_date_gmt] => 2016-10-19 15:53:48 [post_content] => “სუხიშვილების ნაციონალური ბალეტის“ მოცეკვავეებმა, თბილისის მოდის კვირეული გახსნეს. [post_title] => „სუხიშვილებმა" თბილისის მოდის კვირეული გახსნეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sukhishvilebma-tbilisis-modis-kvireuli-gakhsnes-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-19 19:53:48 [post_modified_gmt] => 2016-10-19 15:53:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=82888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121747 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-11 12:57:25 [post_date_gmt] => 2017-04-11 08:57:25 [post_content] => 19 აპრილს თბილისი მოდის კვირეულის მეთხუთმეტე სეზონს უმასპინძლებს, რომელსაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო უკვე მეექვსედ უჭერს მხარს. თბილისის მოდის კვირეული 5 დღეს გასტანს და 24 აპრილს დასრულდება, რომლის ფარგლებშიც 18 ქართველი დიზაინერი აუდიტორიას საკუთარ ნამუშევრებს გააცნობს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დახმარებით, მოდის კვირეულს დაესწრება მყიდველების ჯგუფი (ე.წ „ბაირები“) ისეთი კომპანიებიდან, როგორებიცაა: Harvey Nichols (Hong Kong) RIJOUX STORE (Tel-Aviv), Concept Store PORTA 9 (Russia), Al Duca D’acosta (Venice), United Legend (Strasbourg), Joseph Store (London), რომლებიც ქართველი დიზაინერების კოლექციებსა თუ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას გაეცნობიან. კვირეულის შოურუმში წარმოდგენილი იქნება რამდენიმე ქართული კომპანია, რომელიც უკვე სტაბილურად მუშაობს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე - „ლაზეთი“, „ვოგი“ და „ლევანტო“. საფეიქრო ინდუსტრიის მხარდაჭერის ფარგლებში პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ბენეფიციარ საწარმოში, შპს „ჯეო-ემ-ტექსში“ დიზაინერ მარიამ გვასალიას ჩვენებაც შედგა, რამაც მნიშვნელოვანდ შეუწყო ხელი ქართველი ახალგაზრდა დიზაინერის ცნობადობის ზრდასა და იტალიელ ბაიერებთან პროდუქტიულ თანამშრომლობას. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მოდის კვირეულებს უცხოელი მყიდველები (ე.წ „ბაირები“) მუდმივად სტუმრობენ, რაც ქართველი დიზაინერების საერთაშორისო მასშტაბით პოპულარიზაციას, ქართული პროდუქტის პოტენციალის წარმოჩენასა და საფეიქრო ინდუსტრიით დაინტერესების ზრდას ემსახურება. [post_title] => თბილისის მოდის კვირეულის მეთხუთმეტე სეზონი 19 აპრილს იხსნება!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-modis-kvireulis-metkhutmete-sezoni-19-aprils-ikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 12:57:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 08:57:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121747 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 19 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 17c665bf4d1c1be54d1115439b9394f1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )