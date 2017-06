თბილისის ორ ქუჩაზე ხვალიდან მოძრაობა შეიზღუდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-ganvitarebis-fondi [1] => akhali-tiflisi [2] => modzraobis-shezghudva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137129 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-ganvitarebis-fondi [1] => akhali-tiflisi [2] => modzraobis-shezghudva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137129 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3954 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-ganvitarebis-fondi [1] => akhali-tiflisi [2] => modzraobis-shezghudva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-ganvitarebis-fondi [1] => akhali-tiflisi [2] => modzraobis-shezghudva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137129) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9194,15600,3954) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137123 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 12:08:50 [post_date_gmt] => 2017-06-08 08:08:50 [post_content] => პროექტ „ახალი ტფილისის“ მეორე ეტაპი იწყება. პროექტის ფარგლებში, თბილისის განვითარების ფონდი, ორბელიანის მოედანზე საინჟინრო-საკომუნიკაციო ქსელების რეაბილიტაციას იწყებს. სამუშაოები მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყება და ოთხი თვის ვადაში დასრულდება. სამუშაოები ორბელიანის მოედნის ტერიტორიაზე შვიდ ქუჩაზე: ათონელის, ვირსალაძის, ხიდის, ფურცელაძის, ფხოვის, სობჩაკის (ყოფილი ხაზინის ქუჩა) და თაბუკაშვილის ქუჩებზე განხორციელდება. საინჟინრო-საკომუნიკაციო პროექტის ფარგლებში, აღნიშნულ ქუჩებზე მთლიანად შეიცვლება წყალმომარაგების ქსელი და კანალიზაციის სისტემა. მოეწყობა ახალი სადრენაჟე სისტემა და სანიაღვრე ქსელები. განახლდება ბუნებრივი აირის მიწოდების სისტემა, ელექტრო ენერგიის ქსელი, ასევე სუსტი დენების გაყვანილობა. სამუშაოები ყველა ქუჩაზე ეტაპობრივად განხორციელდება, რათა დროებით გზის დაკეტვის შემთხვევაში, მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სამანქანე და ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხება აღნიშნულ ტერიტორიაზე. პროექტის განხორციელების შედეგად, მთლიან არეალში მდებარე ქუჩებზე აღმოიფხვრება მოძველებული ქსელებით გამოწვეული პრობლემები. ასევე, თავიდან იქნება აცილებული აღნიშნული ქსელების განმეორებითი დაზიანების შემთხვევები. საინჟინრო-საკომუნიკაციო სამუშაოების ბიუჯეტი 8.5 მლნ ლარს შეადგენს. [post_title] => "ახალი ტფილისის“ მეორე ეტაპი იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-tfilisis-meore-etapi-iwyeba-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 12:08:50 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 08:08:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132742 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 16:09:39 [post_date_gmt] => 2017-05-21 12:09:39 [post_content] => საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, საზეიმო ღონისძიებების მზადებისა და ჩატარების დღეებში, დედაქალაქში ავტომანქანების მოძრაობა შეიზღუდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 22 მაისს, 09:00 საათიდან 26 მაისის საღამომდე, ღონისძიებების დასრულებამდე, თავისუფლების მოედანზე გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება, კერძოდ, ალ. პუშკინის ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი იქნება და ავტომანქანები თავისუფლების მოედნიდან ორბელიანის ქუჩის მიმართულებით იმოძრავებენ. 24 მაისს, 24:00 საათიდან, რუსთაველის გამზირსა და ვარდების მოედანზე მოქალაქეებისთვის ავტომანქანებით გადაადგილება აიკრძალება. მოძრაობა შეიზღუდება რუსთაველის გამზირის მკვეთ ქუჩებზე: ალ. ჭავჭავაძის, მიტროფანე ლაღიძის, ბესიკის, ლესია უკრაინკას, ზაქარია ჭიჭინაძის, 9 აპრილის, ანტონ ფურცელაძის, უსახელოს, არჩილ ჯორჯაძის, გია ჭანტურიას და მესხიას ქუჩებზე. 26 მაისს, 05:00 საათიდან, თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა აიკრძალება, ხოლო კოტე აფხაზის, შალვა დადიანის და გიორგი ლეონიძის ქუჩებზე - შეიზღუდება. ავტომანქანები იმოძრავებენ შემოვლითი გზით - რევაზ თაბუკაშვილისა და დანიელ ჭონქაძის ქუჩებზე. აღნიშნულ ქუჩებსა და თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა 27 მაისს, საზეიმო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ აღდგება. [post_title] => თბილისში, ხვალიდან ავტომანქანების მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-khvalidan-avtomanqanebis-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 16:09:39 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 12:09:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132742 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129815 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 21:58:28 [post_date_gmt] => 2017-05-10 17:58:28 [post_content] => ინტენსიური წვიმისა და ქვის ცვენის გამო, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ91-კმ101 (დიზი-ლახამულა) მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოძრაობა ხვალ, 11 მაისის, დილის 09.00 აღდგება. [post_title] => საფრთხე გზებზე: მოძრაობა ზოგიერთ მონაკვეთზე აიკრძალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => safrtkhe-gzebze-modzraoba-zogiert-monakvetze-aikrdzala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 21:58:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 17:58:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129815 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137123 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 12:08:50 [post_date_gmt] => 2017-06-08 08:08:50 [post_content] => პროექტ „ახალი ტფილისის“ მეორე ეტაპი იწყება. პროექტის ფარგლებში, თბილისის განვითარების ფონდი, ორბელიანის მოედანზე საინჟინრო-საკომუნიკაციო ქსელების რეაბილიტაციას იწყებს. სამუშაოები მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყება და ოთხი თვის ვადაში დასრულდება. სამუშაოები ორბელიანის მოედნის ტერიტორიაზე შვიდ ქუჩაზე: ათონელის, ვირსალაძის, ხიდის, ფურცელაძის, ფხოვის, სობჩაკის (ყოფილი ხაზინის ქუჩა) და თაბუკაშვილის ქუჩებზე განხორციელდება. საინჟინრო-საკომუნიკაციო პროექტის ფარგლებში, აღნიშნულ ქუჩებზე მთლიანად შეიცვლება წყალმომარაგების ქსელი და კანალიზაციის სისტემა. მოეწყობა ახალი სადრენაჟე სისტემა და სანიაღვრე ქსელები. განახლდება ბუნებრივი აირის მიწოდების სისტემა, ელექტრო ენერგიის ქსელი, ასევე სუსტი დენების გაყვანილობა. სამუშაოები ყველა ქუჩაზე ეტაპობრივად განხორციელდება, რათა დროებით გზის დაკეტვის შემთხვევაში, მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სამანქანე და ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხება აღნიშნულ ტერიტორიაზე. პროექტის განხორციელების შედეგად, მთლიან არეალში მდებარე ქუჩებზე აღმოიფხვრება მოძველებული ქსელებით გამოწვეული პრობლემები. ასევე, თავიდან იქნება აცილებული აღნიშნული ქსელების განმეორებითი დაზიანების შემთხვევები. საინჟინრო-საკომუნიკაციო სამუშაოების ბიუჯეტი 8.5 მლნ ლარს შეადგენს. [post_title] => "ახალი ტფილისის“ მეორე ეტაპი იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-tfilisis-meore-etapi-iwyeba-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 12:08:50 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 08:08:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b6434b66eb9a6569828cdc715dff3cf3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )