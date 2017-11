თბილისის ქუჩების 85%-ზე საგზაო მონიშვნების დახაზვა დასრულებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => qveitta-gadasasvleli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183115 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => qveitta-gadasasvleli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183115 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 344 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => qveitta-gadasasvleli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => qveitta-gadasasvleli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183115) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7407,344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182007 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 13:01:44 [post_date_gmt] => 2017-10-31 09:01:44 [post_content] => საახალწლო ილუმინაციები წელსაც თბილისის მხოლოდ რამდენიმე გარეუბანში დამონტაჟდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, დავით ნარმანიამ, განაცხადა. ნარმანიას ამ ეტაპზე არ დაუკონკრეტებია, რომელი გარეუბნები განათდება საახალწლოდ. „საახალწლო ილუმინაციები ნაწილობრივ იქნება გარეუბნებშიც, მთლიანად ვერა. როგორც წესი, დედაქალაქის მზადება საახალწლოდ დეკემბრის დასაწყისიდან იწყება. პირველ ეტაპზე, დაიწყება ჩვენს ბაზაზე არსებული ილუმინაციების ერთი ნაწილის მონტაჟი, შემდეგ ჩამოვა ახალი ილუმინაციები და პარალელურ რეჟიმში დაიწყება სამონტაჟო სამუშაოები,“ - განაცხადა ნარმანიამ. როგორც ცნობილია, საახალწლო ილუმინაციები ყველა გარეუბანში არც შარშან დამონტაჟებულა. თბილისის ახლადარჩეული მერის, კახა კალაძის, განცხადებით, პრემია არის თანამშრომლის წახალისება, თუმცა ყველაფერს აქვს ზღვარი. „პრემია, ზოგადად, არის წახალისება, რასაც მე მივესალმები. უნდა ჰქონდეს ადამიანს შესაძლებლობა, რომ თანამშრომელი, რომელიც შენს სტრუქტურაში მუშაობს, წაახალისო. თუმცა ყველაფერს აქვს ზღვარი და ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული,"- განაცხადა კალაძემ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არავის ვებრძვით, არც დათოს, არც დათოს კადრებს ან რომელიმე თანამდებობის პირს, - ამის შესახებ თბილისის მერის არჩევნებში გამარჯვებულმა კახა კალაძემ მერიაში მოსალოდნელ შესაძლო ტესტირებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც კალაძემ აღნიშნა, მისთვის მნიშვნელოვანია ირგვლივ პროფესიონალი და კომპეტენტური კადრები ჰყავდეს. მისივე თქმით, მერიაშიც არსებობენ ძლიერი კადრები და ყველას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ თავისი თავი წარმოაჩინოს. „აბსოლუტურად ღიად წარიმართება პროცესები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ირგვლივ მყავდეს პროფესიონალი, კომპეტენტური და პატიოსანი ადამიანები.მერიაშიც არსებობს ძლიერი კადრები და, შესაბამისად, ყველას მიეცემა შესაძლებლობა, წარმოაჩინოს თავის თავი, ნიჭი და შესაძლებლობები, რომელსაც თბილისსა და თბილისელებს მოვახმართ", - განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძის განცხადებით, მერიაში საინტერესო ცვლილებები იგეგმება, თუმცა ამის შესახებ მოგვიანებით ისაუბრებს. როგორც კალაძე ამბობს, მისი მოადგილეების ვინაობა და მოსალოდნელი რეფორმების შესახებ ინფორმაცია 12 ნოემბრის შემდეგ გახდება ცნობილი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არავის ვებრძვით, არც დათოს, არც დათოს კადრებს ან რომელიმე თანამდებობის პირს, - ამის შესახებ თბილისის მერის არჩევნებში გამარჯვებულმა კახა კალაძემ მერიაში მოსალოდნელ შესაძლო ტესტირებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც კალაძემ აღნიშნა, მისთვის მნიშვნელოვანია ირგვლივ პროფესიონალი და კომპეტენტური კადრები ჰყავდეს. მისივე თქმით, მერიაშიც არსებობენ ძლიერი კადრები და ყველას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ თავისი თავი წარმოაჩინოს. „აბსოლუტურად ღიად წარიმართება პროცესები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ირგვლივ მყავდეს პროფესიონალი, კომპეტენტური და პატიოსანი ადამიანები.მერიაშიც არსებობს ძლიერი კადრები და, შესაბამისად, ყველას მიეცემა შესაძლებლობა, წარმოაჩინოს თავის თავი, ნიჭი და შესაძლებლობები, რომელსაც თბილისსა და თბილისელებს მოვახმართ", - განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძის განცხადებით, მერიაში საინტერესო ცვლილებები იგეგმება, თუმცა ამის შესახებ მოგვიანებით ისაუბრებს. როგორც კალაძე ამბობს, მისი მოადგილეების ვინაობა და მოსალოდნელი რეფორმების შესახებ ინფორმაცია 12 ნოემბრის შემდეგ გახდება ცნობილი. საახალწლო ილუმინაციები თბილისის მხოლოდ რამდენიმე გარეუბანში დამონტაჟდება

საახალწლო ილუმინაციები წელსაც თბილისის მხოლოდ რამდენიმე გარეუბანში დამონტაჟდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, დავით ნარმანიამ, განაცხადა. ნარმანიას ამ ეტაპზე არ დაუკონკრეტებია, რომელი გარეუბნები განათდება საახალწლოდ. „საახალწლო ილუმინაციები ნაწილობრივ იქნება გარეუბნებშიც, მთლიანად ვერა. როგორც წესი, დედაქალაქის მზადება საახალწლოდ დეკემბრის დასაწყისიდან იწყება. პირველ ეტაპზე, დაიწყება ჩვენს ბაზაზე არსებული ილუმინაციების ერთი ნაწილის მონტაჟი, შემდეგ ჩამოვა ახალი ილუმინაციები და პარალელურ რეჟიმში დაიწყება სამონტაჟო სამუშაოები," - განაცხადა ნარმანიამ. როგორც ცნობილია, საახალწლო ილუმინაციები ყველა გარეუბანში არც შარშან დამონტაჟებულა.