თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე ტრანსპორტის მოძრაობა იზღუდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => avlabari [2] => ketilmowyobis-samsakhuri [3] => jorj-bushis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148792 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => avlabari [2] => ketilmowyobis-samsakhuri [3] => jorj-bushis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148792 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => avlabari [2] => ketilmowyobis-samsakhuri [3] => jorj-bushis-qucha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => avlabari [2] => ketilmowyobis-samsakhuri [3] => jorj-bushis-qucha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148792) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11267,17611,15419,203) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148456 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 11:16:59 [post_date_gmt] => 2017-07-24 07:16:59 [post_content] => ახალი, ლურჯი, MAN-ის ავტობუსები დღეიდან, N140 მარშრუტზეც იმოძრავებს. №140 მარშრუტი ბარათაშვილის ქუჩიდან რუსთაველისა და ილია ჭავჭავაძის გამზირის გავლით ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩამდე მოძრაობს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით 2017 წელს ავტოპარკის განახლების ფარგლებში შეისყიდა 143 ახალი დიდი მოცულობის MAN-ის ავტობუსები, რომელთა მომსახურებისა და ტექნიკური გამართვისთვის აშენდა უახლესი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ახალი ავტობაზა. ახალი ავტობუსები უკვე მოძრაობენ 9, 14, 21, 24.37, 51, 61, 87 და № 88 მარშრუტებზე. უახლოეს ხანებში “MAN”-ის ავტობუსების N39-სა და N150-ზე გაშვება იგეგმება. [post_title] => N140 მარშრუტზე MAN-ის ავტობუსები გავიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => n140-marshrutze-man-is-avtobusebi-gavida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 12:44:50 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 08:44:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148456 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148262 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-21 17:04:02 [post_date_gmt] => 2017-07-21 13:04:02 [post_content] => ტექნიკურ უნივერსიტეტში "სითი ინსტიტუტის" მიერ მომზადებული თბილისის განაშენიანების გენერალური გეგმა განიხილეს. შეხვედრას ელიავას ბაზრობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ხათუნა კაკაურიძე ესწრებოდა. მან ბაზრობის გადატანის ინიციატივა გააპროტესტა. თბილისის მერმა განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ელიავას ბაზრობის გადატანის საკითხის დასმა ნაადრევია, რადგან ეს გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის შემოთავაზებაა, რომელიც შემდგომი განხილვის საგანი იქნება. დავით ნარმანიას განცხადებით, უშუალოდ ელიავას ბაზრობის საკითხზე მსჯელობა საკრებულოში გაიმართება . „გენერალური გეგმის ჯგუფი მზად არის შეხვდეს ელიავას ბაზრობის წარმომადგენლებს , მოისმინოს მათი მოსაზრებები . მათი გარკვეული ნაწილის მოსაზრებები ჩვენთვის ცნობილია , ვინაიდან ტერიტორიის განვითარებასთან დაკავშირებით მათი მხრიდან გეგმა არის მომზადებული . მე მათ დავპირდი , რომ საკრებულოში ცალკე შეხვედრა გაიმართება . მნიშვნელოვანია და მთავარია, არ ავყვეთ ემოციებს . ჩვენ არასდროს მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას , რომელიც ხალხზე უარყოფითად აისახება ”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ . [post_title] => ნარმანია: ელიავას ბაზრობის გადატანის საკითხის დასმა ნაადრევია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => narmania-eliavas-bazrobis-gadatanis-sakitkhis-dasma-naadrevia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 17:05:13 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 13:05:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148262 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147681 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 11:01:40 [post_date_gmt] => 2017-07-20 07:01:40 [post_content] => №24 ავტობუსების მგზავრებს დღეიდან ახალი ლურჯი MAN-ის CNG ძრავზე მომუშავე და ადაპტირებული ავტობუსები მოემსახურება. №24 მარშრუტი გლდანის VII-VIII მიკრორაიონიდან გრიგოლ რობაქიძის, მარშალ გელოვანის და ვაჟა ფშაველას გამზირების გავლით თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსამდე მოძრაობს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით 2017 წელს ავტოპარკის განახლების ფარგლებში შეისყიდა ახალი 143 MAN-ის ავტობუსები. ავტობუსები უკვე მოძრაობს მარშრუტზე № 9, 37, 51, 61, 87 და 88 მარშრუტებზე. ხვალიდან ახალი ავტობუსები N14 და N21 მარშუტებზე გამოჩნდება, ხოლო N140 მარშუტზე ავტობუსების ჩანაცვლება 24 ივლისს იგეგმება. [post_title] => N24 ავტობუსის მგზავრებს ლურჯი MAN-ები მოემსახურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => n24-avtobusis-mgzavrebs-lurji-man-ebi-moemsakhureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 11:44:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 07:44:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147681 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148456 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 11:16:59 [post_date_gmt] => 2017-07-24 07:16:59 [post_content] => ახალი, ლურჯი, MAN-ის ავტობუსები დღეიდან, N140 მარშრუტზეც იმოძრავებს. №140 მარშრუტი ბარათაშვილის ქუჩიდან რუსთაველისა და ილია ჭავჭავაძის გამზირის გავლით ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩამდე მოძრაობს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით 2017 წელს ავტოპარკის განახლების ფარგლებში შეისყიდა 143 ახალი დიდი მოცულობის MAN-ის ავტობუსები, რომელთა მომსახურებისა და ტექნიკური გამართვისთვის აშენდა უახლესი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ახალი ავტობაზა. ახალი ავტობუსები უკვე მოძრაობენ 9, 14, 21, 24.37, 51, 61, 87 და № 88 მარშრუტებზე. უახლოეს ხანებში “MAN”-ის ავტობუსების N39-სა და N150-ზე გაშვება იგეგმება. [post_title] => N140 მარშრუტზე MAN-ის ავტობუსები გავიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => n140-marshrutze-man-is-avtobusebi-gavida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 12:44:50 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 08:44:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148456 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 114 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7dc38fa0acb128f28f824b20154825c2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )