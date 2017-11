თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბომბს ეძებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187228 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187228 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 391 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187228) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (391,597) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168204 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-27 12:05:11 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:05:11 [post_content] => ,,ჩვენ ბევრ სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი გვაქვს და ეს პოტენციალი ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპით უნდა ავითვისოთ, ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ“,-განცხადება თურქეთის ტრასპორტის, საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციების მინისტრმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. აჰმედ არსლანის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტი, რომელიც ევროპას, კავკასიასა და შორეულ აღმოსავლეთს ერთმანეთთან დააკავშირებს. ,,ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის ნავთობსადენი და ბოლოს, ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტები ჩვენი ქვეყნების თანამშრომლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული პროექტებია. ტრანსკასპიური გასასვლელების გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მისცემს საშუალებას ქართულ პროდუქციას, რომ აღმოსავლეთის ქვეყნების ბაზრებზე გავიდეს"- განაცხადა აჰმედ არსლანმა. თურქეთის ტრასპორტის მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალი ქართველ ხალხს წარმატებით მოემსახურება. ,,დარწმუნებული ვარ, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან დიდი წარმატებები გელოდებათ წინ და ძალიან სწრაფად ვითარდება საჰაერო სფერო. ახალ გამოწვევებს წარმატებით დახვდებით, ჩვენ კი ყოველთვის თქვენს გვერდში ვიდგებით“,- განაცხადა აჰმედ არსლანმა. [post_title] => „ახალ გამოწვევებს წარმატებით დავხვდებით და ყოველთვის თქვენს გვერდში ვიდგებით“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhal-gamowvevebs-warmatebit-davkhvdebit-da-yoveltvis-tqvens-gverdshi-vidgebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 12:05:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 08:05:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 167985 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 17:17:16 [post_date_gmt] => 2017-09-26 13:17:16 [post_content] => „თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არის ჩვენი ქვეყნის საჰაერო კარიბჭე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჭიშკარი ქვეყანაში შემოსვლისთვის,“ - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში განაცხადა. პრემიერმა მგზავრების ნაკადის გაზრდაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ როგორც საერთაშორისო, ისე, ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილ აეროპორტებში, მგზავრთა 48%-იანი ზრდა გვაქვს. „სტატისტიკა მოწმობს მგზავრთა ნაკადის მზარდ ტენდენციას, რომელიც ქვეყნის სამივე აეროპორტში გვაქვს. უპრეცედენტო ზრდა დაფიქსირდა წინა წლის 8 თვის მონაცემებთან შედარებით - თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა 43%-იანი ზრდა გვაქვს, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში - 56%-იანი, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში კი 82%-იანი ზრდა გვაქვს. მთლიანობაში, საქართველოს ყველა აეროპორტში, როგორც სამივე საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილ აეროპორტებში, მგზავრთა 48%-იანი ზრდა გვაქვს. „ამ დროის მონაცემებით, თბილისის აეროპორტში ფრენები უკვე 42 ავიაკომპანიის მიერ 45 მიმართულებით განხორციელდა. სასიხარულოა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა და ერთ-ერთ ძლიერ მოთამაშედ იქცა რეგიონის საავიაციო ბაზარზე. ჩვენ ეს განსაკუთრებით გვახარებს, გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისის საერთაშიროსო აეროპორტი არის ჩვენი ქვეყნის საჰაერო კარიბჭე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჭიშკარი ქვეყანაში შემოსვლისთვის. „აღსანიშნავია, რომ ,,ტავ ჰოლდინგმა“ თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში უკვე 100 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ტერმინალის გაფართოება-მშენებლობაში 60 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა. გაფართოვდა გაფრენის დარბაზი, ტერმინალს დაემატა გასასვლელი ხიდები, მოეწყო ახალი ავტოსადგომი და ავტობუსების გასასვლელები, რაც უზრუნველყოფს ეფრო ეფექტიან მომსახურებას. „ჩვენ ვხედავთ ტენდენციას, რომ არსებული ავიაკომპანიები სულ უფრო აფართოებენ თავიანთ ქსელს, ამატებენ ახალ მიმართულებებს და ზრდიან რეისების რაოდენობას," - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არის ჩვენი ქვეყნის საჰაერო კარიბჭე - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti-aris-chveni-qveynis-sahaero-karibche-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 17:17:16 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 13:17:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167985 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158541 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-31 12:13:31 [post_date_gmt] => 2017-08-31 08:13:31 [post_content] => თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მოფრენის ტერმინალში ახალი კვების ობიექტები იხსნება. როგორც თბილისისა და ბათუმის საერთაშირისო აეროპორტების ოპერატორ კომპანია ”ტავ ჯორჯიაში” აცხადებენ, ახალი მოფრენის ტერმინალის საოპერაციო მზაობისა და შერწყმის პროცესის ფარგლებში, ახალი კვების ობიექტები ფუნქციონირებას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. ”15 სექტემბრიდან მოფრენის დარბაზში მგზავრებს მყუდრო გარემოსა და კერძების ფართო არჩევანს, ხის ინტერიერით მოწყობილი Brewmark Pub Tbilisi შესთავაზებს. ოქტომბრის ბოლოდან კი BUS GATE-ის ზონაში კიდევ ერთი, ახალი Need Stop-ის კაფე განთავსდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ პირველი Need Stop-ის კაფე ახალი მოფრენის ტერმინალის გაფრენის ზონაში 12 ივლისიდან ფუნქციონირებს”, - აცხადებენ ”ტავ ჯორჯიაში”. მათივე ცნობით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის კვების ყველა ობიექტი 24 საათის განმავლობაში იმუშავებს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ წლის ბოლომდე, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფრენის ტერმინალში არსებული ყველა კაფე-რესტორნის რენოვაცია იგეგმება. [post_title] => თბილისის აეროპორტში ახალი კვების ობიექტები იხსნება (+ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-aeroportshi-akhali-kvebis-obieqtebi-ikhsneba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 12:13:31 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 08:13:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158541 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168204 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-27 12:05:11 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:05:11 [post_content] => ,,ჩვენ ბევრ სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი გვაქვს და ეს პოტენციალი ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპით უნდა ავითვისოთ, ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ“,-განცხადება თურქეთის ტრასპორტის, საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციების მინისტრმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. აჰმედ არსლანის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტი, რომელიც ევროპას, კავკასიასა და შორეულ აღმოსავლეთს ერთმანეთთან დააკავშირებს. ,,ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის ნავთობსადენი და ბოლოს, ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტები ჩვენი ქვეყნების თანამშრომლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული პროექტებია. ტრანსკასპიური გასასვლელების გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მისცემს საშუალებას ქართულ პროდუქციას, რომ აღმოსავლეთის ქვეყნების ბაზრებზე გავიდეს"- განაცხადა აჰმედ არსლანმა. თურქეთის ტრასპორტის მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალი ქართველ ხალხს წარმატებით მოემსახურება. ,,დარწმუნებული ვარ, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან დიდი წარმატებები გელოდებათ წინ და ძალიან სწრაფად ვითარდება საჰაერო სფერო. ახალ გამოწვევებს წარმატებით დახვდებით, ჩვენ კი ყოველთვის თქვენს გვერდში ვიდგებით“,- განაცხადა აჰმედ არსლანმა. [post_title] => „ახალ გამოწვევებს წარმატებით დავხვდებით და ყოველთვის თქვენს გვერდში ვიდგებით“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhal-gamowvevebs-warmatebit-davkhvdebit-da-yoveltvis-tqvens-gverdshi-vidgebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 12:05:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 08:05:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 49 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c5ebe41a048b8a29e93b69977f49d092 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )