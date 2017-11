თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სამართალდამცველებმა მუშაობა დაასრულეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => tbilisis-aeroporti [2] => sheferkheba-aeroportshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187234 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => tbilisis-aeroporti [2] => sheferkheba-aeroportshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187234 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 597 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => tbilisis-aeroporti [2] => sheferkheba-aeroportshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => tbilisis-aeroporti [2] => sheferkheba-aeroportshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187234) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18029,4012,597) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187228 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-11-14 20:22:29 [post_date_gmt] => 2017-11-14 16:22:29 [post_content] => "რუსთავი 2“-ის ინფორმაცით, თბილისის აეროპორტში ბომბს ეძებენ. ტელეკომპანიის ცნობით, ორივე ტერმინალში ევაკუაცია გამოცხადდა. მათივე ინფორმაცით, 112-ში შევიდა ზარი, რომ აეროპორტში საეჭვო ჩანთა აღმოჩნდა. თბილისის აეროპორტის პრესსამსახურში კი აცხადებენ, რომ არ აქვთ უფლება დაადასტურონ ან უარყონ აეროპორტის ევაკუაციის შესახებ ინფორმაცია. თავის მხრივ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბომბის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე განცხადებას ავრცელებს. „112-ზე შევიდა შეტყობინება, რომლის საფუძველზეც, პროცედურების თანახმად, პოლიციამ დაიწყო შესაბამისი მოქმედებების განხორციელება. იყო თუ არა მიღებული შეტყობინება ცრუ, აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად დადგინდება“, - აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბომბს ეძებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-saertashoriso-aeroportshi-bombs-edzeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 20:22:29 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 16:22:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187228 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173516 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-10 16:00:08 [post_date_gmt] => 2017-10-10 12:00:08 [post_content] => საქართველოს აეროპორტებმა, მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში, 3 199 063 მგზავრი გადაიყვანეს, რაც 46.63%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მონაცემს (2 181 683 მგზავრი). სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით, მგზავრთნაკადის ზრდის მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 714 629 მგზავრით მეტს მოემსახურა (სულ 2 440 067 მგზავრი), ვიდრე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში (1 725 438 მგზავრი). შესაბამისად მგზავრთნაკადის ზრდის მაჩვენებელმა 41.42% შეადგინა; ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადი 77.82%-ით არის გაზრდილი. თუ წინა წლის 9 თვეში აეროპორტი 182 588 მგზავრს მოემსახურა, მიმდინარე წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 324 677 მგზავრი შეადგინა - 142 089 მგზავრით მეტი; ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მეშვეობით 428 314 მგზავრი იქნა გადაყვანილი, რაც 58.31% ით (157 762 მგზავრით) მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე (270 552 მგზავრი). რაც შეეხება ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტებს, მესტია მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში 6 005 მგზავრს მოემსახურა, რაც 2 900 მგზავრით, შესაბამისად 93.40%-ით მეტია ვიდრე გასული წლის პირველ 9 თვეს გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა (3 105). ამბროლაურის აეროპორტმა წელს პირველად მიიღო მგზავრები და იანვრის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს ბოლომდე 1 517 მგზავრს მოემსახურა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში, საქართველოს აეროპორტებში 4 725-ით მეტი რეისი განხორციელდა. მონაცემები ასე გამოიყურება: სამგზავრო და სატვირთო რეისების რაოდენობა სულ - 16 215, აქედან რეგულარული რეისების რაოდენობაა 13 696, ხოლო ჩარტერების 2 519. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში განხორციელებული რეისების რაოდენობასთან შედარებით, ზრდა 41.12%-ს შეადგენს. 14.42%-ით იმატა საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენების მაჩვენებელმა. 2016 წლის 9 თვიან პერიოდში ერთეული გადაფრენების რაოდენობა იყო 95 288, მიმდინარე წლის განვლილ თვეებში კი საქართველოს საჰაერო სივრცეში 109 032 ერთეული გადაფრენა დაფიქსირდა. მიმდინარე წლის 9 თვის მონაცემებით, ზრდა დაფიქსირდა სატვირთო გადაზიდვების კუთხითაც. საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობამ 26 458, 97 ტონა შეადგინა, რაც 4 207,75 ტონით, შესაბამისად, 18.91%-ით მეტია, ვიდრე წინა წელს გადაზიდული ტვირთის ოდენობა. [post_title] => საქართველოს ყველა აეროპორტში მგზავრების რაოდენობა გაზრდილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-yvela-aeroportshi-mgzavrebis-raodenoba-gazrdilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 13:10:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 09:10:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173516 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168204 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-27 12:05:11 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:05:11 [post_content] => ,,ჩვენ ბევრ სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი გვაქვს და ეს პოტენციალი ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპით უნდა ავითვისოთ, ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ“,-განცხადება თურქეთის ტრასპორტის, საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციების მინისტრმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. აჰმედ არსლანის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტი, რომელიც ევროპას, კავკასიასა და შორეულ აღმოსავლეთს ერთმანეთთან დააკავშირებს. ,,ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის ნავთობსადენი და ბოლოს, ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტები ჩვენი ქვეყნების თანამშრომლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული პროექტებია. ტრანსკასპიური გასასვლელების გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მისცემს საშუალებას ქართულ პროდუქციას, რომ აღმოსავლეთის ქვეყნების ბაზრებზე გავიდეს"- განაცხადა აჰმედ არსლანმა. თურქეთის ტრასპორტის მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალი ქართველ ხალხს წარმატებით მოემსახურება. ,,დარწმუნებული ვარ, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან დიდი წარმატებები გელოდებათ წინ და ძალიან სწრაფად ვითარდება საჰაერო სფერო. ახალ გამოწვევებს წარმატებით დახვდებით, ჩვენ კი ყოველთვის თქვენს გვერდში ვიდგებით“,- განაცხადა აჰმედ არსლანმა. [post_title] => „ახალ გამოწვევებს წარმატებით დავხვდებით და ყოველთვის თქვენს გვერდში ვიდგებით“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhal-gamowvevebs-warmatebit-davkhvdebit-da-yoveltvis-tqvens-gverdshi-vidgebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 12:05:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 08:05:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187228 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-11-14 20:22:29 [post_date_gmt] => 2017-11-14 16:22:29 [post_content] => "რუსთავი 2“-ის ინფორმაცით, თბილისის აეროპორტში ბომბს ეძებენ. ტელეკომპანიის ცნობით, ორივე ტერმინალში ევაკუაცია გამოცხადდა. მათივე ინფორმაცით, 112-ში შევიდა ზარი, რომ აეროპორტში საეჭვო ჩანთა აღმოჩნდა. თბილისის აეროპორტის პრესსამსახურში კი აცხადებენ, რომ არ აქვთ უფლება დაადასტურონ ან უარყონ აეროპორტის ევაკუაციის შესახებ ინფორმაცია. თავის მხრივ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბომბის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე განცხადებას ავრცელებს. „112-ზე შევიდა შეტყობინება, რომლის საფუძველზეც, პროცედურების თანახმად, პოლიციამ დაიწყო შესაბამისი მოქმედებების განხორციელება. იყო თუ არა მიღებული შეტყობინება ცრუ, აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად დადგინდება“, - აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბომბს ეძებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-saertashoriso-aeroportshi-bombs-edzeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 20:22:29 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 16:22:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187228 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 53 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d7b6c181db22e99e87a4362620078313 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )