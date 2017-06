თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიოს 400 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორის არის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => tbilisis-sakhelmwifo-universiteti [2] => randjireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140094 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => tbilisis-sakhelmwifo-universiteti [2] => randjireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140094 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 913 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => tbilisis-sakhelmwifo-universiteti [2] => randjireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => tbilisis-sakhelmwifo-universiteti [2] => randjireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140094) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16662,6844,913) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139240 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-16 17:04:01 [post_date_gmt] => 2017-06-16 13:04:01 [post_content] => საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლაში სწავლა 20 ივნისს დაიწყება და 30 ივნისამდე გაგრძელდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლები უკვე რამდენიმე წელია არსებობს. სკოლაში მოსწავლეები საგანმანათლებლო ლექციებს უსმენენ, სალექციო თემის გარშემო მსჯელობენ, საგაკვეთილო პროცესის ფარგლებში იმართება ფილმების ჩვენება და სხვადასხვა მეცნიერული წარმოდგენა. წელს საზაფხულო სკოლას 29 მოსწავლე ეყოლება. მოსწავლეებმა სკოლაში ჩასარიცხად ტესტირება უკვე გაიარეს. როგორც თსუ-ს საბავშვო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი მარინა ლომოური „ფორტუნასთან“ ამბობს, საზაფხულო სკოლაში ჩარიცხვის მსურველებმა სხვადასხვა სახის ტესტირებები ჩააბარეს. „სკოლებთან ურთიერთობას კოორდინირებას თსუ-ს საბავშვო უნივერსიტეტი უწევს. წელს საზაფხულო სკოლამ საქართველოს მასშტაბით მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეები მიიღო. მოსწავლეებმა ტესტირება წაკითხულის გააზრებასა და ესეების კონკურსში გაიარეს. მოსწავლეები საზაფხულო სკოლაში 10 დღის განმავლობაში ისწავლიან“ - განუცხადა „ფორტუნას“ მარინა ლომოურმა. მოსწავლეებს, რომლებმაც საზაფხულო სკოლაში ჩასარიცხი ტესტირება ვერ გაიარეს, საბავშვო უნივერსიტეტი შემოდგომაზე საშემოდგომო სკოლაში მიიღებს. საშემოდგომო სკოლა განსხვავებული ფორმატის იქნება და მოსწავლეებს ტესტირებაში დაშვებული ხარვეზების აღმოფხვრაში დაეხმარება. „საშემოდგომო სკოლაში წელს 50-მდე მოსწავლე გვეყოლება. საზაფხულო სკოლისგან განსხვავებით, სადაც მოსწავლეები საგანმანათლებლო ლექციებს ისმენენ, საშემოდგომო სკოლაში უფრო მეტად იმეცადინებენ და ტესტირებაში დაშვებულ შეცდომებსაც გამოასწორებენ. დაინტერესება საკმაოდ მაღალია,“ - აღნიშნავს მარინა ლომოური. თსუ-ს საბავშვო უნივერსიტეტი 2007 წლიდან არსებობს. საბავშვო უნივერსიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ზოგადი განათლების მიღებაში ეხმარება. ლექციებზე დასასწრებად ყოველწლიურად 1000-ზე მეტი მოსწავლე დადის. საბავშვო უნივერსიტეტის ლექციებზე დასწრება სრულიად უფასოა. გვანცა ბზიავა [post_title] => თსუ-ს საზაფხულო სკოლები მოსწავლეებს უფასო გაკვეთილებს ჩაუტარებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tsu-s-sazafkhulo-skolebi-moswavleebs-ufaso-gakvetilebs-chautareben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 17:04:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 13:04:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139240 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 113413 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-07 21:04:37 [post_date_gmt] => 2017-03-07 17:04:37 [post_content] => „აუდიტორია 115“ უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსს ტოვებს, სტუდენტებმა საგანგებო განცხადება რამდენიმე წუთის წინ გააკეთეს. "ერთწლიანი ბრძოლის შემდეგ, ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ქალბატონმა მარიამ ჯაშმა, დაარეგისტრირა ცვლილებათა პაკეტი, რომლის ძალაში შესვლის შემდგომ: 1.საფაკულტეტო საბჭოებში სტუდენტთა არჩევა მოხდება პირდაპირი წესით. (შეგახსენებთ, რომ აქამდე, მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებს შეეძლოთ საფაკულტეტო საბჭოებში შესვლა) 2. სტუდენტებს თანაბარი წვდომის უფლება ექნებათ უნივერსიტეტის ფინანსებზე, სტუდენტური ინდივიდუალური ან ერთობლივი ინივიატივების მხარდასაჭერად. (აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს ცვლილება ეხება არა მხოლოდ თსუ-ის, არამედ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტს) 3. სტუდენტური თვითმმართველობის ერთიანი ცენტრალიზებული სტრუქტურის ნაცვლად, უნივერსიტეტები თავად გადაწყვეტენ თუ რა ტიპის სტრუქტურა შეესაბამება მათ სპეციფიკას. ჩვენთვის, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ახალი ორგანო დაკომპლექტდეს მხოლოდ პირდაპირი წესით არჩეული სტუდენტებით. კანონის ამჟამინდელი ვერსია ამ საკითხს ღიად ტოვებს. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ვაპირებთ სამუშაო პროცესში ჩართვას და საკომიტეტო სხდომებზე ამ ინიციატივის მხარდაჭერას. თუ აღნიშნული საკითხი არ განისაზღვრება კანონით, რჩება იმის ალბათობა, რომ მივიღოთ კვლავ მანკიერი სისტემა. ასევე, აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა უკავშირდება სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს. ჩვენ, კომიტეტის თავმჯდომარისგან მივიღეთ პირობა, რომ ის უახლოეს დღეებში აუცილებლად დაინტერესდება აღნიშნული საკითხით, ეწვევა საერთო საცხოვრებელს და დაიწყებს ამ საკითხზე მუშაობას. როგორც იცით, უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში არ არის სტუდენტებისთვის განკუთვნილი ბიბლიოთეკა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო ამ საკითხზე მუშაობა და 10 მარტს, მეექვსე კორპუსში გაიხსნება ბიბლიოთეკა. მისთვის წიგნების მოძიება დაწყებული გვაქვს და გვინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და მოგიწოდოთ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში შემოწიროთ ლიტერატურა ბიბლიოთეკას, რომელიც, თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისთვის. ჩვენ 3 თვიანი პიკეტირების შემდეგ, ვტოვებთ მეექვსე კორპუსს. გვინდა, დიდი მადლობა გადავუხადოთ სტუდენტებს, ლექტორებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს და ყველა ჩვენს მხარდამჭერს თანადგომისათვის. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას უკეთესი უნივერსიტეტისთვის. იმედს ვიტოვებთ, რომ აღნიშნული შეთანხმება ყველა მომდევნო საფეხურს წარმატებით გაივლის და საბოლოოდ ახალი კანონი უზრუნველყოფს სტუდენტთა თანასწორობას,” - ნათქვამია „აუდიტორია 115“-ის განცხადებაში. [post_title] => "აუდიტორია 115"-მა მეექვსე კორპუსი გაათავისუფლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => auditoria-115-ma-meeqvse-korpusi-gaatavisufla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-07 21:04:37 [post_modified_gmt] => 2017-03-07 17:04:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113413 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 104338 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-26 11:10:48 [post_date_gmt] => 2017-01-26 07:10:48 [post_content] => თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო გუნდი „თსუ ჰიუნდაი“ სეზონს განახლებული შემადგენლობითა და ახალი მიზნებით იწყებს. კომპანია „ჰიუნდაი ავტო საქართველოს“ დახმარებით თსუ საკალათბურთო გუნდს სამი ლეგიონერი შეემატა ამერიკის სტუდენტური საკალათბურთო ლიგიდან. თსუ-სა და გუნდის გენერალურ სპონსორს „ჰიუნდაი ავტო საქართველოს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს თსუ რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ და კომპანია „ჰიუნდაი ავტო საქართველოს“ დირექტორმა დავით გიორგობიანმა. თსუ რექტორის გიორგი შარვაშიძის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა უნივერსიტეტის საკალათბურთო ცხოვრებაში, გაერთიანდა ორი გუნდი, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალათბურთის გუნდი და ჰიუნდაის გუნდი. "ჩვენ გვგონია, რომ ეს თანამშრომლობა ძალიან პოზიტიურ შედეგებს მოიტანს. გუნდს სამი ლეგიონერი დაემატა აშშ-ის სტუდენტური ასოციაციიდან, ასე რომ, ძალიან დიდი და კარგი პერსპექტივები ჩანს. ზოგადად, ჩვენ მხარს ვუჭერთ ნებისმიერ აქტივობას, რომელიც გამიზნულია ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის პოპულარიზაციისკენ“, - აღნიშნა გიორგი შარვაშიძემ. კომპანია „ჰიუნდაი ავტო საქართველოს“ დირექტორის დავით გიორგობიანის ინფორმაციით, კომპანია „ჰიუნდაი ავტო საქართველო“ ძალიან აქტიურადაა ჩაბმული საკალათბურთო ცხოვრებაში. „გვაქვს სპორტული სკოლა, ვმონაწილეობთ ყველა ასაკობრივ ჩემპიონატში წლების განმავლობაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ახალი პერსპექტივაა და ვფიქრობ, ძალიან წარმატებული იქნება ეს თანამშრომლობა“, - განცხადა დავით გიორგობიანმა. ხელშეკრულება მხარეებს შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, კალათბურთის განვითარებაში დახმარებას, სპორტულ მენეჯმენტში გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებას ითვალისწინებს. მემორანდუმის საფუძველზე, მხარეები ითანამშრომლებენ კლუბის განვითარებისათვის და მისი წარმატებულად გამოსვლისათვის საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის მიერ გამართულ ეროვნულ ჩემპიონატებში. „მოხარული ვარ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო გუნდის წარმომადგენელი ვარ, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგი გუნდია. ჩვენ მიზნად გვაქვს დასახული, რომ ვიმუშაოთ ძალიან ბევრი და გავიმარჯვოთ “ა” ლიგაში. ვფიქრობ, ჩვენ გუნდს ამის დიდი შანსი აქვს“, - აღნიშნა თსუ საკალათბურთო გუნდის წევრმა, ამერიკელმა ლეგიონერმა კრისტოფერ ანდერსონმა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო გუნდი 1924 წლიდან არსებობს. სხვადასხვა დროს გუნდში თამაშობდნენ ნოდარ ჯორჯიკია, მიხეილ კეკელიძე, სულიკო თორთლაძე და სხვები. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ უნივერსიტეტის ვაჟთა საკალათბურთო გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში 2014 წლამდე უწყვეტად ასპარეზობდა. თსუ საკალათბურთო გუნდი ეროვნული ჩემპიონატის სუპერლიგის ორგზის (2010 წ, 2011 წ.) მეორეადგილოსანი, ხოლო 2011 წელს ქორქია-საკანდელიძის მემორიალური თასის გამარჯვებულია. 2014 წლიდან დღემდე გუნდი ეროვნული ჩემპიონატის „ა“ ლიგაში ასპარეზობს და სეზონის ბოლოსთვის უმაღლეს ლიგაში გადასვლას გეგმავს. გუნდის 9 წევრი საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებში თამაშობს. [post_title] => თსუ-ს საკალათბურთო გუნდმა და „ჰიუნდაი ავტო საქართველომ“ მემორანდუმი გააფორმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tsu-s-sakalatburto-gundma-da-hiundai-avto-saqartvelom-memorandumi-gaaformes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-26 16:53:28 [post_modified_gmt] => 2017-01-26 12:53:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104338 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139240 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-16 17:04:01 [post_date_gmt] => 2017-06-16 13:04:01 [post_content] => საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლაში სწავლა 20 ივნისს დაიწყება და 30 ივნისამდე გაგრძელდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლები უკვე რამდენიმე წელია არსებობს. სკოლაში მოსწავლეები საგანმანათლებლო ლექციებს უსმენენ, სალექციო თემის გარშემო მსჯელობენ, საგაკვეთილო პროცესის ფარგლებში იმართება ფილმების ჩვენება და სხვადასხვა მეცნიერული წარმოდგენა. წელს საზაფხულო სკოლას 29 მოსწავლე ეყოლება. მოსწავლეებმა სკოლაში ჩასარიცხად ტესტირება უკვე გაიარეს. როგორც თსუ-ს საბავშვო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი მარინა ლომოური „ფორტუნასთან“ ამბობს, საზაფხულო სკოლაში ჩარიცხვის მსურველებმა სხვადასხვა სახის ტესტირებები ჩააბარეს. „სკოლებთან ურთიერთობას კოორდინირებას თსუ-ს საბავშვო უნივერსიტეტი უწევს. წელს საზაფხულო სკოლამ საქართველოს მასშტაბით მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეები მიიღო. მოსწავლეებმა ტესტირება წაკითხულის გააზრებასა და ესეების კონკურსში გაიარეს. მოსწავლეები საზაფხულო სკოლაში 10 დღის განმავლობაში ისწავლიან“ - განუცხადა „ფორტუნას“ მარინა ლომოურმა. მოსწავლეებს, რომლებმაც საზაფხულო სკოლაში ჩასარიცხი ტესტირება ვერ გაიარეს, საბავშვო უნივერსიტეტი შემოდგომაზე საშემოდგომო სკოლაში მიიღებს. საშემოდგომო სკოლა განსხვავებული ფორმატის იქნება და მოსწავლეებს ტესტირებაში დაშვებული ხარვეზების აღმოფხვრაში დაეხმარება. „საშემოდგომო სკოლაში წელს 50-მდე მოსწავლე გვეყოლება. საზაფხულო სკოლისგან განსხვავებით, სადაც მოსწავლეები საგანმანათლებლო ლექციებს ისმენენ, საშემოდგომო სკოლაში უფრო მეტად იმეცადინებენ და ტესტირებაში დაშვებულ შეცდომებსაც გამოასწორებენ. დაინტერესება საკმაოდ მაღალია,“ - აღნიშნავს მარინა ლომოური. თსუ-ს საბავშვო უნივერსიტეტი 2007 წლიდან არსებობს. საბავშვო უნივერსიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ზოგადი განათლების მიღებაში ეხმარება. ლექციებზე დასასწრებად ყოველწლიურად 1000-ზე მეტი მოსწავლე დადის. საბავშვო უნივერსიტეტის ლექციებზე დასწრება სრულიად უფასოა. გვანცა ბზიავა [post_title] => თსუ-ს საზაფხულო სკოლები მოსწავლეებს უფასო გაკვეთილებს ჩაუტარებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tsu-s-sazafkhulo-skolebi-moswavleebs-ufaso-gakvetilebs-chautareben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 17:04:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 13:04:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139240 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 39 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e0a51877ca1439158f956a93f6ec4dc7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )