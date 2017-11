თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187018 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187018 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 465 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187018) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3205,465) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187021 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 13:06:57 [post_date_gmt] => 2017-11-14 09:06:57 [post_content] => თბილისის მეექვსე მოწვევის საკრებულოში ფრაქცია „ქართული ოცნების” თავმჯდომარე ბექა დავითულიანი იქნება. ბექა დავითულიანის განცხადებით, ახალი ფრაქციებისა და კომისიების ფორმირება ხვალ მოხდება. პარასკევს კი, საკრებულოს სხდომაზე მათი უფლებამოსილების საკითხი განიხილება. მისივე თქმით, პირველ სხდომაზე უფლებამოსილების საკითხის გარდა ბიუჯეტის პირველად ვარიანტს და სხვა მიმდინარე თემებს განიხილავენ. როგორც დავითულიანმა აღნიშნა, საკრებულოში ყველაზე დიდი ფრაქცია ”ქართულ ოცნებას” ექნება. ხვალ გახდება ცნობილი სხვა ფრაქციების წევრთა რაოდენობა და თავმჯდომარეები. [post_title] => თბილისის საკრებულოში ფრაქცია „ქართული ოცნების” თავმჯდომარე ბექა დავითულიანი იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-sakrebuloshi-fraqcia-qartuli-ocnebis-tavmjdomare-beqa-davituliani-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 13:06:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 09:06:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187021 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186939 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 10:09:17 [post_date_gmt] => 2017-11-14 06:09:17 [post_content] => თბილისის მეექვსე მოწვევის საკრებულო დღეს პირველ სხდომას მართავს. კანონმდებლობით, ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა ცესკოს თავმჯდომარემ უნდა გახსნას. დღესვე დამტკიცდება საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები. საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი ტყემალაძის კანდიდატურა, პირველი მოადგილე გიორგი ახვლედიანი იქნება, ხოლო მოადგილეები – მარიკა დარჩია და დავით უჯმაჯურიძე. თბილისის საკრებულოში 11 კომისია არსებობს, თუმცა დეპუტატების განცხადებით, დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაცია და მოხდება რამდენიმე კომისიის შერწყმა, ნაწილის კი, ცალკე კომისიად გამოყოფა. იგეგმება ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიული კომისიების გაერთიანება. ხოლო ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიას გამოეყოფა ტრანსპორტის საკითხები და ცალკე კომისიად ჩამოყალიბდება. თბილისის საკრებულოში 40 მანდატი მოიპოვა „ქართულმა ოცნებამ“, 5 მანდატი აქვს „ნაციონალურ მოძრაობას“, სამი - „ევროპულ საქართველოს“, ორი კი „პატრიოტთა ალიანსს“. თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების უფლებამოსილების ცნობის კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს „ნაციონალური მოძრაობა“. პარტიაში ამბობენ, რომ სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებას ხვალიდან შეუდგებიან. [post_title] => თბილისის მეექვსე მოწვევის საკრებულო დღეს პირველ სხდომას მართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meeqvse-mowvevis-sakrebulo-dghes-pirvel-skhdomas-martavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 11:16:13 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 07:16:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186939 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180117 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 12:50:28 [post_date_gmt] => 2017-10-25 08:50:28 [post_content] => თბილისის ახალარჩეული მერი, კახა კალაძე, საკრებულოს უმრავლესობის ახლადარჩეულ წევრებს შეხვდა და სამომავლო გეგმები გააცნო. კალაძემ თანაგუნდელებს მოუწოდა, რომ მოსახლეობასათან შეხვედრები კვლავაც გააგრძელონ. „მადლობა თანამებრძოლებს, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ვიზრუნოთ ჩვენს ქალაქზე, ვიზრუნოთ ქალაქის გალამაზებაზე, მოწესრიგებაზე და ა. შ. სანამ ტრანზიციის პერიოდია, ვიცით, რომ ნოემბრის შუა რიცხვებიდან მოგვეცემა უფლებამოსილება, შეუდგეთ ჩვენს საქმიანობას. თუმცა ეს დრო მაქსიმალურად სწორად უნდა გამოვიყენოთ თითეულმა ჩვენგანმა და რაც მინდა, ვთხოვო თითეულ თქვენგანს, მთელი ამ საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში თქვენ გქონდათ მოსახლეობასთან ურთიერთობა; მინდა კიდევ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობები და კიდევ უფრო დეტალურად გამოვიტანოთ ის პრობლემები, რომელიც რაიონებში არსებობს. როდესაც მოგვეცემა შესაძლებლობა, მუშაობა დავიწყოთ, დრო არ დავკარგოთ და განვახორციელოთ უკვე კონკრეტული პროექტები. მე ამ პერიოდს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ შევხვდე სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციას, რომ უკვე მომზადებულები ვიყოთ, გავაცნოთ ყველა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს მომზადებული და წარმოდგენილი გვქონდა წინასაარჩევნოდ. ვაპირებთ, ასევე სამინისტროებთან შეხვედრას. მნიშვნელოვანია ერთობა და გუნდურობა,“ - განაცხადა კალაძემ. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/22798570_1116575378473882_9009306636279349248_n.mp4"][/video] [post_title] => კახა კალაძემ საკრებულოს უმრავლესობის ახალ წევრებს სამომავლო გეგმები გააცნო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladzem-sakrebulos-umravlesobis-akhal-wevrebs-samomavlo-gegmebi-gaacno [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 13:19:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 09:19:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180117 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187021 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 13:06:57 [post_date_gmt] => 2017-11-14 09:06:57 [post_content] => თბილისის მეექვსე მოწვევის საკრებულოში ფრაქცია „ქართული ოცნების” თავმჯდომარე ბექა დავითულიანი იქნება. ბექა დავითულიანის განცხადებით, ახალი ფრაქციებისა და კომისიების ფორმირება ხვალ მოხდება. პარასკევს კი, საკრებულოს სხდომაზე მათი უფლებამოსილების საკითხი განიხილება. მისივე თქმით, პირველ სხდომაზე უფლებამოსილების საკითხის გარდა ბიუჯეტის პირველად ვარიანტს და სხვა მიმდინარე თემებს განიხილავენ. როგორც დავითულიანმა აღნიშნა, საკრებულოში ყველაზე დიდი ფრაქცია ”ქართულ ოცნებას” ექნება. ხვალ გახდება ცნობილი სხვა ფრაქციების წევრთა რაოდენობა და თავმჯდომარეები. [post_title] => თბილისის საკრებულოში ფრაქცია „ქართული ოცნების” თავმჯდომარე ბექა დავითულიანი იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-sakrebuloshi-fraqcia-qartuli-ocnebis-tavmjdomare-beqa-davituliani-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 13:06:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 09:06:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187021 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 73216227915e7f6f339bdad25517effb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )