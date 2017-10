თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze [2] => sakrebulos-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180150 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze [2] => sakrebulos-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180150 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 465 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze [2] => sakrebulos-tavmjdomare ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sakrebulo [1] => giorgi-tyemaladze [2] => sakrebulos-tavmjdomare ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180150) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3205,20676,465) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179343 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 15:43:49 [post_date_gmt] => 2017-10-23 11:43:49 [post_content] => „ნაციონალური მოძრაობის“ პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, ნიკა მელია, ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს, პარლამენტში გააგრძელებს საქმიანობას თუ საკრებულოში. როგორც მელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ამასთან დაკავშირებით განცხადებას შესაბამის დროს გააკეთებს. „მე ვიქნები იქ, სადაც ყველაზე დიდ დისკომფორტს შევუქმნი ბიძინა ივანიშვილს, არაფორმალურ მმართველობას და სადაც ყველაზე დიდ სარგებელს მოვუტან საზოგადოებას. საკრებულო თუ პარლამენტი - ამისთვის ჯერჯერობით არის დრო. როდესაც მოვა შესაბამისი დრო, განცხადებას გავაკეთებ,“- განაცხადა მელიამ. მელიას თქმით, "ნაციონალური მოძრაობა" საკრებულოში შესვლაზე უარს არ იტყვის. ნიკა მელია, რომელიც პარლამენტის დეპუტატია, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ”ნაციონალური მოძრაობის” თბილისის საკრებულოს სიის პირველი ნომერი იყო. პარტიამ არჩევნებში ზღვარი გადალახა და დედაქალაქის საკრებულოში 6 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. ნიკა მელია არ აკონკრეტებს პარლამენტში გააგრძელებს საქმიანობას თუ საკრებულოში თბილისის საკრებულოში, ნიკა მელიას ნაცვლად, შესაძლოა, მარიკა დათუკიშვილი შევიდეს

თბილისის საკრებულოში, ნიკა მელიას ნაცვლად, შესაძლოა, მარიკა დათუკიშვილი შევიდეს. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით, „ნაციონალურმა მოძრაობამ" თბილისის საკრებულოში პროპორციული წესით ხუთი მანდატი აიღო. პარტიული სიის სათავეშია ნიკა მელია, რომელიც იმავდროულად, პარლამენტის წევრია. „ნაციონალურმა მოძრაობამ" მელია საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად წარადგინა. იმ შემთხვევაში, თუ მელია საკრებულოში რიგით წევრად არ შევა და პარლამენტში დარჩება, მას სიით ადგილმონაცვლე, მარიკა დათუკიშვილი, შეცვლის. ამასთან დაკავშირებით „ნაციონალურ მოძრაობაში" აცხადებენ, რომ დღეს გაირკვევა, როგორც მერის მეორე ტურებში მონაწილეობის, ასევე მელიას საკრებულოში შესვლასთან დაკავშირებული საკითხი. „ქართული ოცნება" თბილისის საკრებულოში 40 დეპუტატს შეიყვანს

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, „ქართული ოცნება" თბილისის საკრებულოში 40 დეპუტატს შეიყვანს. მათ შორის პროპორციული სიით 15 დეპუტატი შედის. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, თბილისის წარმომადგენლობით ორგანოში პროპორციული სიით "ნაციონალურმა მოძრაობამ" ხუთი დეპუტატი გაიყვანა. სავარაუდოდ, სამ მანდატს იღებს "ევროპული საქართველო" და ორს - "პატრიოტთა ალიანსი". 50 დეპუტატის შემადგენლობით არსებულ თბილისის საკრებულოში 25 მანდატი სწორედ პროპორციული წესით ნაწილდება. პროპორციული მანდატების რაოდენობის დამდგენი ფორმულის მიხედვით, 25 მანდატიდან ორი გადაუნაწილებელი მანდატი რჩებოდა. "საარჩევნო კოდექსის" მიხედვით, ეს ორი მანდატი უმაღლესი ნაშთით ნაწილდება, რომელთაგან ერთი "პატრიოტთა ალიანსს", ხოლო ერთიც "ევროპულ საქართველოს" მიაქვს. თბილისის საკრებულოში პროპორციული სისტემით მანდატები მხოლოდ იმ საარჩევნო სუბიექტებზე ნაწილდება, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 4%-ისა. ნიკა მელია არ აკონკრეტებს პარლამენტში გააგრძელებს საქმიანობას თუ საკრებულოში

„ნაციონალური მოძრაობის" პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, ნიკა მელია, ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს, პარლამენტში გააგრძელებს საქმიანობას თუ საკრებულოში. როგორც მელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ამასთან დაკავშირებით განცხადებას შესაბამის დროს გააკეთებს. „მე ვიქნები იქ, სადაც ყველაზე დიდ დისკომფორტს შევუქმნი ბიძინა ივანიშვილს, არაფორმალურ მმართველობას და სადაც ყველაზე დიდ სარგებელს მოვუტან საზოგადოებას. საკრებულო თუ პარლამენტი - ამისთვის ჯერჯერობით არის დრო. როდესაც მოვა შესაბამისი დრო, განცხადებას გავაკეთებ,"- განაცხადა მელიამ. მელიას თქმით, "ნაციონალური მოძრაობა" საკრებულოში შესვლაზე უარს არ იტყვის. ნიკა მელია, რომელიც პარლამენტის დეპუტატია, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის საკრებულოს სიის პირველი ნომერი იყო. პარტიამ არჩევნებში ზღვარი გადალახა და დედაქალაქის საკრებულოში 6 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი.