თბილისის საქალაქო სასამართლო დედის მკვლელობისთვის ბრალდებულ ანი მურადელთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.

თბილისის საქალაქო სასამართლო ანა ხელაძის მკვლელობაში ბრალდებულის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს. როგორც საქალაქო სასამართლოს განცხადებაშია აღნიშნული, სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა განზრახ მკვლელობისათვის ბრალდებულ რ. ა.-ს მიმართ, აღკვეთის ღონისძიების სახედ პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. აქვე აღნიშნულია, რომ საქმეზე წინასასამართლო სხდომა გაიმართება 2017 წლის 13 სექტემბერს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. „საქმე ეხება 2017 წლის 16 ივლისს თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობას, რა დროსაც ბრალდებულმა განზრახ მოკვლის მიზნით, მის ნათესავს 19 წლის ა. ხ.-ს ყელისა და კისრის არეში დანით მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა, რის შედეგადაც ა. ხ. ადგილზე გარდაიცვალა. სასამართლომ მხარეთა განმარტებების მოსმენის, წარმოდგენილი მასალების, შუამდგომლობის დასაბუთებულობის შესწავლისა და შემოწმების შედეგად მიიჩნია, რომ სახეზეა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები. კერძოდ, სასამართლომ მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ ბრალდებულს ბრალად ედება სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი, განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის შესაძლო ჩადენაში, არსებობდა ბრალდებულის მიმალვისა და გამოძიებისათვის ხელშეშლის საფრთხეები, ასევე სასამართლომ გაითვალისწინა ქმედების სპეციფიკა, გარემოებები, დამდგარი მძიმე შედეგი და ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახედ შეუფარდა პატიმრობა. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთჯერადად, მისი გამოტანიდან 48 საათში სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში.",- აღნიშნულია განცხადებაში. "სასამართლომ მოისმინა მხარეთა ახსნა-განმარტებები და სხდომებზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით დადგენილად მიიჩნია ბადრი ნ.-ს მხრიდან ბრალად შერაცხული დანაშაულების ჩადენის ფაქტები. შესაბამისად, სასჯელთა ნაწილობრივ შეკრების, შთანთქმის პრინციპის გამოყენებითა და დანაშაულთა ერთობლიობით, საბოლოოდ ბრალდებულს სასჯელის სახედ და ზომად 19 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში", - ნათქვამია სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, მოსამართლე ელენე გოგუაძემ არ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულისთვის გირაოს შეფარდების თაობაზე და კაჭარავას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. როგორც მოსამართლემ განმარტა, სასამართლოში წარმოდგენილი საქმის მასალებით კაჭარავას ბრალი მძიმე კატეგორიის დანაშაულში ედება. თუმცა, ელენე გოგუაძემ აღნიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება მხოლოდ ამ გარემოებას არ ეფუძნება. მოსამართლის თქმით, დაკავებისას სამართალდამცველების მხრიდან ზეწოლის ფაქტები კაჭარავას არ დაუფიქსირებია არც ჩხრეკის ოქმში და არც დაკავების ოქმში, შესაბამისად, მხოლოდ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. მოსამართლემ ასევე აღნიშნა, რომ ნარკოდანაშაულს, რომელშიც კაჭარავას ბრალი ედება, ახასიათებს განგრძობადობა და განმეორებითობა. “დასადგენია, თქვენგან ამოღებული ნარკოტიკული ნივთიერების წარმომავლობა, ასევე დანიშნულება და, შესაბამისად, არსებობს საფრთხე, რომ გამოძიებას ამ კუთხით ხელი შეეშალოს”, - განაცხადა მოსართლე ელენე გოგუაძემ. მან ასევე ბრალდებულს განუმარტა, რომ წინასასამართლო სხდომაზე, რომელიც 26 ივნისსაა ჩანიშნული, აუცილებლად მოხდება ბრალდებულისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების გადასინჯვა. მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების გამოცხადებას დარბაზში მყოფი დაკავებულის ახლობლების უკმაყოფილება მოჰყვა. რამდენიმე მათგანმა სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. სასამართლო დარბაზი ასევე უკომენტაროდ დატოვა პრეზიდენტის შვილმა ანა მარგველაშვილმა, რომელიც სასამართლო პროცესს ესწრებოდა. 