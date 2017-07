თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი მიწისქვეშა გვირაბს ითვალისწინებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemovliti-rkinigza [1] => gvirabi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143363 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemovliti-rkinigza [1] => gvirabi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143363 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2113 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shemovliti-rkinigza [1] => gvirabi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shemovliti-rkinigza [1] => gvirabi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143363) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9068,2113) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112566 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-03 14:46:34 [post_date_gmt] => 2017-03-03 10:46:34 [post_content] => ავტობანის რიკოთის მონაკვეთზე ახალ გვირაბებს გაიყვანენ. ამ საკითხზე მუშაობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა უკვე დაიწყო და ახლა პროექტირების პროცესი მიმდინარეობს. როგორც ”ფორტუნას” დეპარტამენტში განუცხადეს, პროექტი ითვალისწინებს რიკოთის ქედის უღელტეხილზე დამატებითი გვირაბების გაყვანას, არსებულთან ახლოს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ორივე გვირაბში შესაძლებელი იქნება ორზოლიანი, ცალმხრივი სატრანსპორტო მოძრაობა. პროექტის განხილვა 10 მარტს არის ჩანიშნული. დაგეგმილია 4-ზოლიანი, ორმაგი სავალი ნაწილი გზის გაყვანა ჩუმათელეთიდან სოფელ ხევამდე. გზის მშენებლობის დაფინანსებისთვის, მოლაპარაკებები ხუთ დონორთან მიმდინარეობს, მათ შორის, მსოფლიო ბანკთან და ევროპის საინვესტიციო ბანკთან. [post_title] => რიკოთზე ახალ გვირაბებს გაიყვანენ

სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 თებერვალს, ღამის 23:30 საათიდან 00:00 საათამდე მეტეხის გვირაბი ორთაჭალის მიმართულებით გადაიკეტება, ხოლო 00:00 საათიდან 00:30 საათამდე - ორთაჭალიდან ბარათაშვილის ხიდის მიმართულებით. ამის შესახებ თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის განცხადებაშია აღნიშნული. აღნიშნულ პერიოდში, თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დაკვეთით, შპს „თბილსერვის ჯგუფი" გადამწვარი ნათურების გამოცვლას განახორციელებს. თბილისის მერია შეფერხებისთვის ბოდიშს იხდის. [post_title] => ღამის 23:30 საათიდან 00:00 საათამდე მეტეხის გვირაბი ორთაჭალის მიმართულებით გადაიკეტება

ლენტეხსა და მესტიას ერთმანეთთან ახალი საავტომობილო გზა და გვირაბი დააკავშირებს. გზის სიგრძე დაახლოებით, 38 კილომეტრი იქნება, ხოლო გვირაბის 6 კმ-მდე. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან "ფორტუნას" აცნობეს, პროექტის დასრულების შემდეგ, ლენტეხი-მესტიის მიმართულებით, გადაადგილების დრო 1.5 საათით შემცირდება. მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება 200 მლნ აშშ დოლარია. მისი დასრულება 2020 წელს იგეგმება. ამჟამად მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სატენდერო პროცედურები. ეს გზა პროექტ "სივრცითი მოწყობის" ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. [post_title] => ლენტეხი-მესტიის მიმართულებით გადაადგილება 1.5 საათით შემცირდება [post_title] => რიკოთზე ახალ გვირაბებს გაიყვანენ