თბილისის ვიცემერის პოსტს ირაკლი ხმალაძე დაიკავებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria [2] => irakli-khmaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186735 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria [2] => irakli-khmaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186735 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria [2] => irakli-khmaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria [2] => irakli-khmaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186735) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4345,202,344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186497 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 10:02:24 [post_date_gmt] => 2017-11-13 06:02:24 [post_content] => ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა - ამის შესახებ თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. ის უფლებამოსილებას ოფიციალურად დღეს შეუდგა. კალაძეს მერიაში მისი წინამორბედი დავით ნარმანია დახვდა, რომელმაც მერიის მომსახურების სივრცეები პირადად დაათვალიერებინა. "დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, რომ ჩემი ქვეყნის დედაქალაქის არჩეული მერი ვარ. ამავდროულად კარგად მაქვს გათვითცნობიერებული რამხელა პასუხისმგებლობაა, რამდენი მაქვს სამუშაო და შესაბამისად, გუნდთან ერთად, ამ ხალხთან ერთად ჩვენ შევძლებთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ქალაქისთვის აქტუალურია",- განაცხადა კალაძემ. თბილისის ახალი მერი საკუთარ გუნდს დღეს, 15:00 საათზე წარადგენს. ახალარჩეული მერის უფლებამოსილების ცნობა 12 ნოემბერს მოხდა. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად, ახალარჩეული მერის უფლებამოსილების ცნობისთანავე, ავტომატურად, უფლებამოსილება შეუწყდათ მოქმედი მერს, მერის მოადგილეებს, მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა და რაიონების გამგებლებს. შესაბამისად ახალარჩეული მერი საქმიანობას ახალ გუნდთან ერთად დაიწყებს. [post_title] => კახა კალაძე - ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-chems-ckhovrebashi-dzalian-mnishvnelovani-dghea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 10:02:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 06:02:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186497 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186478 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 21:11:14 [post_date_gmt] => 2017-11-12 17:11:14 [post_content] => თბილისის ახალი მერის კახა კალაძის ერთ-ერთი მოადგილე, შესაძლოა, ენერგეტიკის მოქმედი მინისტრი ილია ელოშვილი გახდეს. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, დედაქალაქის ვიცე-მერი, კალაძის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე იქნება. კახა კალაძე ახალი მოადგილეების შესახებ ხვალ განაცხადებს. რაც შეეხება ენერგეტიკის სამინისტროს, როგორც ცნობილია, მთავრობაში სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ენერგეტიკის სამინისტრო ეკონომიკის სამინისტროს უერთდება. [post_title] => ვინ იქნებიან კახა კალაძის მოადგილეები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-iqnebian-kakha-kaladzis-moadgileebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-12 21:11:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-12 17:11:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186478 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186417 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 16:18:34 [post_date_gmt] => 2017-11-12 12:18:34 [post_content] => თბილისის ახალი მერი კახა კალაძე უფლებამოსილებას ხვალ, ოფიციალურად გადაიბარებს. კალაძეს მერიაში 08:30 საათისთვის ელოდებიან. უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგებიან სხვა თვითმმართველ ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში არჩეული მერები, რომლებმაც არჩევნები პირველივე ტურში მოიგეს. საქართველოს მერის არჩევნები 21 ოქტომბერს ჩატარდა. მეორე ტური კი რამდენიმე ქალაქში დღეს იმართება. [post_title] => კახა კალაძე ოფიციალურად თბილისის მერი ხვალიდან გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-oficialurad-tbilisis-meri-khvalidan-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-12 16:36:52 [post_modified_gmt] => 2017-11-12 12:36:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186497 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 10:02:24 [post_date_gmt] => 2017-11-13 06:02:24 [post_content] => ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა - ამის შესახებ თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. ის უფლებამოსილებას ოფიციალურად დღეს შეუდგა. კალაძეს მერიაში მისი წინამორბედი დავით ნარმანია დახვდა, რომელმაც მერიის მომსახურების სივრცეები პირადად დაათვალიერებინა. "დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, რომ ჩემი ქვეყნის დედაქალაქის არჩეული მერი ვარ. ამავდროულად კარგად მაქვს გათვითცნობიერებული რამხელა პასუხისმგებლობაა, რამდენი მაქვს სამუშაო და შესაბამისად, გუნდთან ერთად, ამ ხალხთან ერთად ჩვენ შევძლებთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ქალაქისთვის აქტუალურია",- განაცხადა კალაძემ. თბილისის ახალი მერი საკუთარ გუნდს დღეს, 15:00 საათზე წარადგენს. ახალარჩეული მერის უფლებამოსილების ცნობა 12 ნოემბერს მოხდა. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად, ახალარჩეული მერის უფლებამოსილების ცნობისთანავე, ავტომატურად, უფლებამოსილება შეუწყდათ მოქმედი მერს, მერის მოადგილეებს, მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა და რაიონების გამგებლებს. შესაბამისად ახალარჩეული მერი საქმიანობას ახალ გუნდთან ერთად დაიწყებს. [post_title] => კახა კალაძე - ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-chems-ckhovrebashi-dzalian-mnishvnelovani-dghea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 10:02:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 06:02:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186497 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 524 [max_num_pages] => 175 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5b3081dd5cfcb047f151e830bb36f792 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )