თბილისის ზღვაზე შესაძლოა, ჰესი აშენდეს

ენერგეტიკის სამინისტროს მიღწევები 2012 წლიდან დღემდე იყო არა მხოლოდ დარგის ევოლუცია, ეს იყო ნამდვილი ენერგეტიკული რევოლუცია, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. „პირველი დღიდან, როდესაც დავინიშნე ამ დარგის ხელმძღვანელად, დავიწყეთ მუშაობა, რომ შეგვეფასებინა არსებული მდგომარეობა და დავისახეთ მიზნები, რადგან ჩვენ ელექტროენერგიის თვალსაზრისით გვქონდა ძალიან დიდი დეფიციტი, დავიწყეთ ახალი გენერაციის წყაროების მშენებლობა: ახალი ჰიდროელექტროსადგურები, თბოელექტროსადგურები და ქარის ელექტროსადგური", - განაცხადა კახა კალაძემ. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძე საზოგადოების წინაშე ენერგეტიკის მინისტრის ამპლუაში ბოლოჯერ წარსდგა. მან 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. კუს ტბის, ლისის ტბისა და თბილისის ზღვის სინჯებში მიკრობიოლოგიური დაბინძურება არ დაფიქსირებულა, ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტები მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით ლისის ტბის, კუს ტბისა და თბილისის ზღვის წყლის ხარისხის კვლევას ახორციელებენ. აღებულ სინჯებში განისაზღვრა ქიმიური და მიკრობიოლოგიური კომპონენტები, გარდა დაავადებათა გამომწვევი მაჩვენებლებისა, რომელთა კვლევა არ შედის სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში. მაისის თვეში თბილისის ზღვაზე, კუს ტბასა და ლისის ტბაზე სინჯების აღება საბანაო ზონის თითო წერტილში განხორციელდა . ჩატარებული ანალიზების შედეგების მიხედვით განსაზღვრული 23 ქიმიური და 3 მიკრობიოლოგიური ინგრედიენტების კონცენტ­რაციებიდან ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას მხოლოდ ლისის ტბაში აღემატებოდა , რაც ამ ტბის ფონურ შემცვე­ლ­ობად შეიძლება ჩაითვალოს. მაისის თვეში ჩატარებული კვლევების მიხედვით კუს ტბის, ლისის ტბისა და თბილისის ზღვის სინჯებში მიკრობიოლოგიური დაბინძურება არ დაფიქსირებულა. სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, დღეს 2 ჰესის მშენებლობა იწყება. „მესტიაჭალა1" და „მესტიაჭალა2" ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროექტს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანია" ახორციელებს. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დაწყების ოფიციალური ცერემონია დღეს გაიმართება. ცერემონიას ვიცე-პრემიერი/ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე,სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის გუბერნატორი ლევან შონია და „საქართველოსგანახლებადი ენერგიის კომპანიის" გენერალური დირექტორი არჩილ გაჩეჩილაძე დაესწრებიან. 