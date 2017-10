თბილისს ახალი 120 ნომრიანი სასტუმრო შეემატება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => auqcioni [1] => sastumro [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182404 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => auqcioni [1] => sastumro [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182404 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2766 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => auqcioni [1] => sastumro [2] => investori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => auqcioni [1] => sastumro [2] => investori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182404) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2766,12037,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180867 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-27 11:42:57 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:42:57 [post_content] => "ხუდონჰესის" პროექტზე კვლევა მიმდინარეობს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი რა ფორმით მოხდება მისი განვითარება, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, წინადადებას კიდევ ერთი ინვესტორისგან ელოდებიან. შეგახსენებთ, "ხუდონჰესის" პროექტის განხორციელებაზე საუბარი წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ინვესტორი კომპანია" ტრანს ელექტრიკა" ამ დრომდე მისი მშენებლობის დაწყებას ვერ ახერხებს. ენერგეტიკის ყოფილმა მინისტრმა კახა კალაძემ ისიც განაცხადა, რომ მთავრობამ "ხუდონჰესის" პროექტის გამოსყიდვა გადაწყვიტა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, გამოისყიდის თუ არა სახელმწიფო ამ პროექტს. ენერგეტიკის ამჟამინდელი მინისტრი, ილია ელოშვილი კი არ გამორიცხავს, რომ ”ტრანს ელექტრიკა” კვლავ დარჩეს პროექტში და იყოს ისეთივე ძირითადი დეველოპერი, როგორც ის დღეს არის. ასევე საუბარია იმაზეც, რომ „ხუდონჰესის“ მშენებლობა სახელმწიფომ ინვესტორ კომპანიასთან ერთად განახორციელოს. ხუდონჰესის პროექტით კიდევ ერთი ინვესტორი დაინტერესდა

„საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის, „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის" (OPIC) მმართველ დირექტორს მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსურ დარგში ქენეთ ენჯელს შეხვდა. მხარეებმა ფონდისა და OPIC-ის ერთობლივი პროექტების შესახებ ისაუბრეს და მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები დასახეს. შეხვედრაზე მხარეებმა აშშ-ის განვითარების ბანკის მიერ წინანდალში ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო „რედისონის" ფინანსირების საკითხი განიხილეს. OPIC-ის მმართველმა დირექტორმა ქენეთ ენჯელმა აღნიშნა, რომ „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია“ პროექტისთვის 10 მილიონი აშშ დოლარის გამოყოფას გეგმავს. ფონდში გამართულ შეხვედრაზე, ასევე განიხილეს „საპარტნიორო ფონდის“ ინვესტიცია ამერიკულ საინვესტიციო ფონდ Gazelle Finance-ში, რომელიც „საპარტნიორო ფონდისა“ და ამერიკული მხარის ინვესტიციებით შეიქმნა. მხარეებმა ისაუბრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ და საქართველოში OPIC-ის მონაწილეობით, ამერიკული საავადმყოფოების ოპერატორების შემოყვანის საკითხი განიხილეს. ამასთანავე, იმსჯელეს სხვადასხვა დარგში შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ, კერძოდ, სამშენებლო მასალების წარმოებისა და სამაცივრე მეურნების განვითარების მიმართულებით. „საპარტნიორო ფონდსა“ და აშშ-ის მთავრობის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებულია ურთიერთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოში ამერიკული კაპიტალის მონაწილეობით, OPIC-ისა და „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ პროექტების დაფინანსებას გულისხმობს. „საპარტნიორო ფონდი“ და „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია“ აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოს ეკონომიკაში ამერიკული კაპიტალის მონაწილეობის გასააქტიურებლად და ერთობლივად მუშაობენ ქართულ-ამერიკული პროექტების მოსაზიდად. OPIC წინანდალში ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო „რედისონს"10 მილიონით დააფინანსებს

საქართველო ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით მიმზიდველი ქვეყანაა ყველა საერთაშორისო ინვესტორისთვის, რომელიც რაიმე განსხვავებულის, მაგრამ უსაფრთხოს ძიებაშია, - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამის შესახებ ბრიტანული კომპანია „ფეარ ჯგუფის" ხელმძღვანელმა სტეფან ფეარმა განაცხადა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ბრიტანული ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის მანსონ ჰაუსში გამართულ შეხვედრაში. „ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებული დაბალი გადასახადები, ბიზნესის წარმოების სიმარტივე და ხალხის სტუმართმოყვარეობა", - განაცხადა სტეფან ფეარმა. სტეფან ფეარმა ხაზი გაუსვა საქართველოს პოტენციალს ტურიზმისა და ღვინის ინდუსტრიის კუთხით. ბიზნესმენმა საქართველო მოიხსენია, როგორც ისტორიულად ღვინის წარმოების აკვანი და აღნიშნა, რომ ზოგიერთი ქართული ღვინო უფრო ძველია ვიდრე სხვა ყველა ღვინო მსოფლიოში. მან ასევე ისაუბრა საქართველოში სასტუმროების განვითარების კუთხით არსებულ მზარდ პოტენციალზე. „ჩემს ბიზნესს გააჩნია კვლევითი განყოფილება, რომელიც აანალიზებს და თვალყურს ადევნებს საერთაშორისო ტენდენციებს, რათა აღმოაჩინოს თუ სად იქნება შემდეგი საინვესტიციო კერა. საქართველო განაგრძობდა სიის სათავის დაკავებას, რამაც მე მიბიძგა ქვეყანაში გამგზავრებისა და მისი შესაძლებლობების აღმოჩენისკენ", - აღნიშნა ფეარ ჯგუფის ხელმძღვანელმა. მან მოუწოდა ინვესტორებს, ესტუმრონ საქართველოს, რომელიც ინვესტიციების განსახორციელებლად საინტერესო ადგილს წარმოადგენს, კარგად მიიწევს წინ და გააჩნია მეტი წინსვლის პოტენციალი. [post_title] => ბრიტანული „ფეარ ჯგუფი“: საქართველო მიმზიდველია ყველა საერთაშორისო ინვესტორისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanuli-fear-jgufi-saqartvelo-mimzidvelia-yvela-saertashoriso-investoristvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 17:43:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 13:43:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180867 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-27 11:42:57 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:42:57 [post_content] => "ხუდონჰესის" პროექტზე კვლევა მიმდინარეობს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი რა ფორმით მოხდება მისი განვითარება, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, წინადადებას კიდევ ერთი ინვესტორისგან ელოდებიან. შეგახსენებთ, "ხუდონჰესის" პროექტის განხორციელებაზე საუბარი წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ინვესტორი კომპანია" ტრანს ელექტრიკა" ამ დრომდე მისი მშენებლობის დაწყებას ვერ ახერხებს. ენერგეტიკის ყოფილმა მინისტრმა კახა კალაძემ ისიც განაცხადა, რომ მთავრობამ "ხუდონჰესის" პროექტის გამოსყიდვა გადაწყვიტა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, გამოისყიდის თუ არა სახელმწიფო ამ პროექტს. ენერგეტიკის ამჟამინდელი მინისტრი, ილია ელოშვილი კი არ გამორიცხავს, რომ ”ტრანს ელექტრიკა” კვლავ დარჩეს პროექტში და იყოს ისეთივე ძირითადი დეველოპერი, როგორც ის დღეს არის. ასევე საუბარია იმაზეც, რომ „ხუდონჰესის“ მშენებლობა სახელმწიფომ ინვესტორ კომპანიასთან ერთად განახორციელოს. ბრიტანული „ფეარ ჯგუფი": საქართველო მიმზიდველია ყველა საერთაშორისო ინვესტორისთვის