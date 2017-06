თბილისში, 10-მა ახალგაზრდამ 4 პოლიციელს სცემა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => akhalgazrdebma-policielebs-scemes ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141399 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => akhalgazrdebma-policielebs-scemes ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141399 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => akhalgazrdebma-policielebs-scemes ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => akhalgazrdebma-policielebs-scemes ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141399) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16794,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141389 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 21:02:12 [post_date_gmt] => 2017-06-26 17:02:12 [post_content] => გურჯაანში მსუბუქი მანქანა აფეთქდა. ავტომობილს ცეცხლი მაშინ გაუჩნდა, როდესაც მასში მგზავრი იმყოფებოდა. წინასწარი ინფორმაციით, აფეთქება ავტომობილში ჩამონტაჟებულმა გაზის ბალონმა გამოიწვია. შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ მანქანა აალდა, შესაბამისმა სამსახურებმა კი ის სწრაფად ჩააქრეს. მათივე ცნობით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. საქმეზე გამოძიება 188-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ნივთის გაუფრთხილებლობით დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. გურჯაანში მანქანა აფეთქდა

თბილისის ცენტრში ცოტა ხნის წინ, სროლა იყო. ვაჟა ფშაველას პირველ კვარტალში, ახალგაზრდა მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს. ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ადგილობრივებმა გასროლის ხმა დაახლოებით 10-ჯერ გაიგეს. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. სროლა ვაჟა ფშაველას პირველ კვარტალში - დაჭრილია ერთი ადამიანი

ხაშურში ავტოსაგზაო შემთხვევას მსხვერპლი მოჰყვა. მოძრავი ტრაილერი გაჩერებულ ოპელის მარკის ავტომობილს შეეჯახა, შედეგად მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. დაშავდა თავად სატვირთო მანქანის მძღოლიც. ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ხაშურში ტრაილერი მსუბუქ მანქანას შეეჯახა: დაღუპულია მძღოლი

გურჯაანში მსუბუქი მანქანა აფეთქდა. ავტომობილს ცეცხლი მაშინ გაუჩნდა, როდესაც მასში მგზავრი იმყოფებოდა. წინასწარი ინფორმაციით, აფეთქება ავტომობილში ჩამონტაჟებულმა გაზის ბალონმა გამოიწვია. შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ მანქანა აალდა, შესაბამისმა სამსახურებმა კი ის სწრაფად ჩააქრეს. მათივე ცნობით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. საქმეზე გამოძიება 188-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ნივთის გაუფრთხილებლობით დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. გურჯაანში მანქანა აფეთქდა