თბილისში, 16 ივნისიდან რამდენიმე ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი ხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => quchebis-gadaketva [2] => pekinis-reabilitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138352 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => quchebis-gadaketva [2] => pekinis-reabilitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138352 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8758 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => quchebis-gadaketva [2] => pekinis-reabilitacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => quchebis-gadaketva [2] => pekinis-reabilitacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138352) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8758,16487,16486) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138032 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-12 16:51:10 [post_date_gmt] => 2017-06-12 12:51:10 [post_content] => პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია 16 ივნისიდან იწყება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, თბილისის მერიაში დედაქალაქის მერის ხელმძღვანელობით სამუშაო თათბირი გაიმართა. შეხვედრას თბილისის მერიის კეთილმოწყობისა და ტრანსპორტის სამსახურების ხელმძღვანელები, საკომუნიკაციო კომპანიების, ასევე სამუშაოს მწარმოებელი კომპანიის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. როგორც თბილისის მერმა შეხვედრაზე განაცხადა, რეაბილიტაცია მოიცავს როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრულ გამოცვლას, ასევე გზის საფარის და ტროტუარების მოწესრიგებას. "მნიშვნელოვანია ის, რომ სამუშაოს მასშტაბებიდან და მოცულობიდან გამომდინარე, ჩვენ გვიწევს პეკინის გამზირის ცალკეული მონაკვეთების დაკეტვა, შესაბამისად მოსახლეობა რაიონული გამგეობის მიერ წინასწარ იქნება გაფრთხილებული, რათა თავიდან ავიცილოთ გადაადგილების შეზღუდვასთან დაკავშირებული დისკომფორტი. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ სამუშაოები სწრაფ ტემპში, 24 საათიან რეჟიმში წარიმართოს, რათა სექტემბერში, ვიდრე მოსახლეობა ქალაქში დაბრუნდება, ყველა ძირითადი სამუშაო იყოს დასრულებული და გადაადგილება იყოს თავისუფალი. ამიტომაც ჩვენ აქ გვესწრება როგორც სამუშაოს შემსრულებელი კომპანია, ასევე ის კომპანიები, რომლებიც კომუნიკაციაზე არიან პასუხისმგებლები. სამი მთავარი ამოცანა გვექნება: პირველი - რაც შეიძლება, ინტენსიურ რეჟიმში ვიმუშავებთ და 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი გვექნება. მეორე - ეს იქნება დისკომფორტის მინიმუმამდე დაყვანა, რათა ჩვენი თანამოქალაქეების ის ნაწილი, რომელიც ზაფხულის განმავლობაში ქალაქში რჩებიან, მათთვის გადაადგილებასთან დაკავშირებული დისკომფორტი იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და მესამე - სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება", - განაცხადა დავით ნარმანიამ. საგზაო ინფრასტრუქტურა პეკინის ქუჩაზე 60 წელია არ შეკეთებულა. მერიის ცნობით, საკომუნიკაციო ქსელის აღდგენა - გამოცვლას, კომპანია GWP განახორციელებს. სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალსადენის ორ კმ-იან მაგისტრალურ ქსელს. წყალსადენის გამანაწილებელი ქსელების სამ კმ-იანი სიგრძის ძველი მილსადენები სრულად შეიცვლება ახლით. ასევე, წყალსადენის მაგისტრალური ქსელების ინფრასტრუქტურული ელემენტები სრულად განახლდება და მოეწყობა ევროსტანდარტის ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდულები. წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების სათვალთვალო ჭებზე ახალი, ევროსტანდარტის, ჰერმეტული და ბრენდირებული თავსახურები დამონტაჟდება. სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 400 მეტრი სიგრძის წყალარინების ქსელის მიწისქვეშა გვირაბულ კოლექტორს. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მსოფლიოს წამყვანი, გერმანული კომპანიების ექსპერტები განახორციელებენ. გარდა ამისა, მოეწყობა 600 მეტრი სიგრძის ახალი სანიაღვრე ქსელი, ასევე ახალი საკონტროლო ჭები და ცხაურები, სულ 20 ერთეული. პროექტის ფარგლებში მოხდება ასფალტის ძველი საფარის დემონტაჟი, როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე ტროტუარებზე; დაიგება ასფალტის ახალი, ორფენიანი საფარი. სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, რეაბილიტაცია ინტენსიურ რეჟიმში წარიმართება. სამუშაოები სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და გასტანს მიმდინარე წლის ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით, ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე. პროექტს თბილისის მერიის კონტრაქტორი კომპანია „ბლექ სი გრუპი“ განახორციელებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების დროს პეკინის ქუჩაზე საავტომობილო მიმოსვლა ეტაპობრივად, სხვადასხვა მონაკვეთებზე შეიზღუდება. [post_title] => 16 ივნისიდან პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 16-ivnisidan-pekinis-gamziris-sruli-reabilitacia-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 17:00:31 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 13:00:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138032 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130797 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 13:02:03 [post_date_gmt] => 2017-05-15 09:02:03 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტმა მსოფლიოს წინაშე საკუთარი მუსიკალური უნარები გამოავლინა. ვიდრე პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დაწყებას ელოდებოდა, მან შავი როიალი შენიშნა და თავი ვერ შეიკავა, ძველი რუსული მელოდები არ დაეკრა. „სიენენი“ „სპუტნიკზე“ დაყრდნობით წერს, რომ პუტინმა ორი სიმღერა „მოსკოვის ფანჯრები“ და „ქალაქი მდინარე ნევაზე“ შეასრულა. შესრულება, თითქოს, სპონტანური იყო, თუმცა ადვილად მისახვედრია, რომ ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი - იქვე მზად აღმოჩნდა ოპერატორი, რომ ვლადიმერ პუტინის მიერ შესრულებული მელოდიები გადაეღო და ჩანაწერი რამდენიმე წუთში გაუშვეს რუსეთის სახელმწიფო მედიასაშუალებებმა. Vladimir #Putin plays grand piano at Chinese leader’s residence https://t.co/JGcA19PcQA pic.twitter.com/1RNbsFwvwU — Sputnik (@SputnikInt) May 14, 2017 [post_title] => ვლადიმერ პუტინმა პეკინში როიალზე "სპონტანურად" დაუკრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vladimer-putinma-pekinshi-roialze-spontanurad-daukra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 13:18:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 09:18:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130797 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127900 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 11:48:50 [post_date_gmt] => 2017-05-05 07:48:50 [post_content] => თბილისში, პეკინის გამზირი დროებით გადაიკეტება. ივნისის შუა რიცხვებიდან გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ცნობით, სამუშაოები 15 სექტემბრამდე დასრულდება. რეაბილიტაცია ვაჟა–ფშაველას გამზირის დასაწყისიდან, სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორიამდე განხორციელდება. "ფორტუნას" კეთილმოწყობის სამსახურში განუცხადეს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, პეკინის გამზირის ორივე ზოლის გადაკეტვას ერთდროულად არ აპირებენ. შესაბამისად, ზაფხულში პეკინის გამზირზე ცალმხრივი მოძრაობა შესაძლებელი იქნება. "მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ის პერიოდი დავამთხვიეთ რეაბილიტაციას, როცა სკოლა მთავრდება და ქალაქიდან ხალხი გადის, მაინც ვფიქრობთ იმაზე, რომ გამზირის სრული გადაკეტვა კოლაფსს გამოიწვევს, ამიტომ კეთილმოწყობის სამსახური ექსპერტებთან ერთად მუშაობს ალტერნატიულ მარშრუტებზე, დროებით შუქნიშნებზე და ა.შ.". – განაცხადეს კეთილმოწყობის სამსახურში. მათი ცნობით, ერთ–ერთ ყველაზე ცხელ მონაკვეთს სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორია წარმოადგენს, რომელიც ასევე რეაბილიტაციის პროექტშია. იმისთვის, რომ სატრანსპორტო კოლაფსი არ წარმოიქმნას, ექსპერტები ალტერნატიულ მარშრუტებს ამუშავებენ. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდება სამუშაოების დაწყების ზუსტი თარიღი, კეთილმოწყობის სამსახური, გამზირის რეაბილიტაციაზე, ალტერნატიულ გზებზე და ა.შ. საზოგადოებისთვის სპეციალურ ვიდეორგოლებსაც გაავრცელებს. პეკინის რეაბილიტაციის ღირებულება 2 მილიონი ლარია. პროექტის ფარგლებში შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. გათვალისწინებულია ასევე, სანიაღვრე სისტემის გამოცვლაც. პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია 60 წელია არ განხორციელებულა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ზაფხულში პეკინი გადაიკეტება – სად იმოძრავებს ავტომობილები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zafkhulshi-pekini-gadaiketeba-sad-imodzravebs-avtomobilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 11:48:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 07:48:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138032 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-12 16:51:10 [post_date_gmt] => 2017-06-12 12:51:10 [post_content] => პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია 16 ივნისიდან იწყება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, თბილისის მერიაში დედაქალაქის მერის ხელმძღვანელობით სამუშაო თათბირი გაიმართა. შეხვედრას თბილისის მერიის კეთილმოწყობისა და ტრანსპორტის სამსახურების ხელმძღვანელები, საკომუნიკაციო კომპანიების, ასევე სამუშაოს მწარმოებელი კომპანიის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. როგორც თბილისის მერმა შეხვედრაზე განაცხადა, რეაბილიტაცია მოიცავს როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრულ გამოცვლას, ასევე გზის საფარის და ტროტუარების მოწესრიგებას. "მნიშვნელოვანია ის, რომ სამუშაოს მასშტაბებიდან და მოცულობიდან გამომდინარე, ჩვენ გვიწევს პეკინის გამზირის ცალკეული მონაკვეთების დაკეტვა, შესაბამისად მოსახლეობა რაიონული გამგეობის მიერ წინასწარ იქნება გაფრთხილებული, რათა თავიდან ავიცილოთ გადაადგილების შეზღუდვასთან დაკავშირებული დისკომფორტი. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ სამუშაოები სწრაფ ტემპში, 24 საათიან რეჟიმში წარიმართოს, რათა სექტემბერში, ვიდრე მოსახლეობა ქალაქში დაბრუნდება, ყველა ძირითადი სამუშაო იყოს დასრულებული და გადაადგილება იყოს თავისუფალი. ამიტომაც ჩვენ აქ გვესწრება როგორც სამუშაოს შემსრულებელი კომპანია, ასევე ის კომპანიები, რომლებიც კომუნიკაციაზე არიან პასუხისმგებლები. სამი მთავარი ამოცანა გვექნება: პირველი - რაც შეიძლება, ინტენსიურ რეჟიმში ვიმუშავებთ და 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი გვექნება. მეორე - ეს იქნება დისკომფორტის მინიმუმამდე დაყვანა, რათა ჩვენი თანამოქალაქეების ის ნაწილი, რომელიც ზაფხულის განმავლობაში ქალაქში რჩებიან, მათთვის გადაადგილებასთან დაკავშირებული დისკომფორტი იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და მესამე - სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება", - განაცხადა დავით ნარმანიამ. საგზაო ინფრასტრუქტურა პეკინის ქუჩაზე 60 წელია არ შეკეთებულა. მერიის ცნობით, საკომუნიკაციო ქსელის აღდგენა - გამოცვლას, კომპანია GWP განახორციელებს. სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალსადენის ორ კმ-იან მაგისტრალურ ქსელს. წყალსადენის გამანაწილებელი ქსელების სამ კმ-იანი სიგრძის ძველი მილსადენები სრულად შეიცვლება ახლით. ასევე, წყალსადენის მაგისტრალური ქსელების ინფრასტრუქტურული ელემენტები სრულად განახლდება და მოეწყობა ევროსტანდარტის ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდულები. წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების სათვალთვალო ჭებზე ახალი, ევროსტანდარტის, ჰერმეტული და ბრენდირებული თავსახურები დამონტაჟდება. სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 400 მეტრი სიგრძის წყალარინების ქსელის მიწისქვეშა გვირაბულ კოლექტორს. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მსოფლიოს წამყვანი, გერმანული კომპანიების ექსპერტები განახორციელებენ. გარდა ამისა, მოეწყობა 600 მეტრი სიგრძის ახალი სანიაღვრე ქსელი, ასევე ახალი საკონტროლო ჭები და ცხაურები, სულ 20 ერთეული. პროექტის ფარგლებში მოხდება ასფალტის ძველი საფარის დემონტაჟი, როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე ტროტუარებზე; დაიგება ასფალტის ახალი, ორფენიანი საფარი. სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, რეაბილიტაცია ინტენსიურ რეჟიმში წარიმართება. სამუშაოები სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და გასტანს მიმდინარე წლის ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით, ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე. პროექტს თბილისის მერიის კონტრაქტორი კომპანია „ბლექ სი გრუპი“ განახორციელებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების დროს პეკინის ქუჩაზე საავტომობილო მიმოსვლა ეტაპობრივად, სხვადასხვა მონაკვეთებზე შეიზღუდება. [post_title] => 16 ივნისიდან პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 16-ivnisidan-pekinis-gamziris-sruli-reabilitacia-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 17:00:31 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 13:00:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138032 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a14d4d3ec3e5cbfdf73b04eeebf5b96b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )