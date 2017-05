თბილისში 18 ახალი შუქნიშანი დამონტაჟდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => shuqnishani [2] => sagzao-shemtkhveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129985 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => shuqnishani [2] => sagzao-shemtkhveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129985 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5879 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => shuqnishani [2] => sagzao-shemtkhveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => shuqnishani [2] => sagzao-shemtkhveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129985) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5879,15619,8392) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126565 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-01 11:56:50 [post_date_gmt] => 2017-05-01 07:56:50 [post_content] => საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მოვლა-შენახვის ფარგლებში, გზის საფარის აღდგენით სამუშაოებს ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს. ასევე, ხორციელდება საავტომობილო გზების ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები. დეპარტამენტის განცხადებით, მკაცრმა ზამთარმა, კერძოდ, დიდთოვლობამ, ძლიერმა ყინვამ და გზაზე მოძრაობის შესანარჩუნებლად ტექნიკური მარილის დაყრამ, საავტომობილო გზები მნიშვნელოვნად დააზიანა. მეტეოროლოგიური პირობების გაუმჯობესებისთანავე, დეპარტამენტის კონტრაქტორმა ორგანიზაციებმა, დაზიანებული გზების შეკეთების სამუშაოები დაიწყეს. მათივე ცნობით, ამ ეტაპზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ზამთრის პერიოდში დაზიანებული გზების 70%-ზე აღდგენითი სამუშაოები დასრულებულია. "დაბლობში მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები აპრილის ბოლოს დასრულდება. რაც შეეხება მაღალმთიან რეგიონებს, აქ გზის აღგენითი სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე აპრილში დაიწყება და ეტაპობრივად ჩატარდება", – აღნიშნულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადებაში. "ზამთარში დაზიანებული გზების 70% აღდგენილია"

თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, 2016 წლის ანგარიშის წარდგენისას, მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით ისაუბრა. მისი განცხადებით, 2017 წლის მარტის ბოლომდე თბილისს "Man Truck and Bus AG"-ის 143 ახალი ავტობუსი ეყოლება. "ამ ეტაპზე ქალაქში, გრძელ დისტანციებსა და მარშრუტებზე უკვე მოძრაობს ევროსტანდარტების შესაბამისი 40 ლურჯი ავტობუსი. ამასთან, უკვე დამონტაჟდა 200 ახალი მოსაცდელი. 2017 წელს კიდევ 500 ახალი მოსაცდელი დამონტაჟდება. მნიშვნელოვანია, რომ 2014 წლიდან დღემდე გაუქმებულია 800-ზე მეტი საპარკინგე ადგილი ტროტუარებზე", - განაცხადა ნარმანიამ. თბილისის მერის განცხადებითვე, 2017 წელს თბილისს ახალი მუნიციპალური ავტობაზა ექნება, რომლის მშენებლობაც 2016 წელს დაიწყო. ანგარიშის წარდგენისას დავით ნარმანიამ აღინიშნა, რომ მეტროს მოდერნიზაციას დიდი ყურადღება ეთმობა - 2016 წელს გარემონტდა 20 ვაგონი და მოდერნიზდა 4. 2017 წელს განხორციელდება 22 ვაგონის რემონტი და მოდერნიზაცია. ასევე, გარემონტდება მეტროს სადგურები. თბილისის მერმა ყურადღება საბაგირო გზების განვითარებაზეც გაამახვილა. დავით ნარმანიას განცხადებით, 2017 წელს მთაწმინდის საბაგირო გზის აღდგენა-რეაბილიტაციაც დაიწყება. „ჩვენ აღვადგინეთ წლების განმავლობაში უფუნქციო კუს ტბის საბაგირო. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, სრულად განახლდა მოძველებული ინფრასტრუქტურა, გარემონტდა და უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემებით აღიჭურვა ორივე (ქვედა და ზედა) სადგური. ამასთან, მთლიანად შეიცვალა გამწევი ბაგირი, დამონტაჟდა თანამედროვე მართვის პულტი, კაპიტალურად გარემონტდა გონდოლები. სამუშაოების მიმდინარეობისას შენარჩუნდა სადგურებისა და გონდოლების ძველი იერსახე, გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საბაგირო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია",- განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ.

დავით ნარმანია: ტროტუარებზე 800–ზე მეტი საპარკინგე ადგილი გაუქმდა ნაფარეული-ლაფანყურის გზის რეაბილიტაცია 3 მლნ ლარი დაჯდა

თელავის მუნიციპალიტეტში, ნაფარეული-ლაფანყურის გზის რეაბილიტაცია ვადაზე ადრე დასრულდა. დღეიდან, მოსახლეობა უსაფრთხო და კომფორტული გზით იმგზავრებს. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 6კმ-იან გზის სავალ ნაწილს, მონაკვეთზე არსებულ ორ ხიდს, ასევე მოეწყო წყალგამტარი მილები, ავტობუსის გასაჩერებელი მოედანი, გადასასვლელები, ადგილობრივ გზებთან მიერთებები და მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელები. პროექტი, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მესამე პროექტის (SLRPIII) ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა. სამუშაოების საერთო ღირებულებამ 3 მილიონ ლარამდე შეადგინა. დასრულებული სამუშაოები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ზურაბ ალავიძემ, კახეთის გუბერნატორთან, ირაკლი ქადაგიშვილთან ერთად დაათვალიერა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხი შეამოწმა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2016 წლის მაისში დაიწყო და ვადაზე ადრე დასრულდა. 