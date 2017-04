თბილისში 22 მილიონიანი ყავის საწარმო ოქტომბერში გაიხსნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => starbaqsi [1] => yavis-sawarmo [2] => akhali-ambebi [3] => kafsulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122063 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => starbaqsi [1] => yavis-sawarmo [2] => akhali-ambebi [3] => kafsulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122063 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3944 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => starbaqsi [1] => yavis-sawarmo [2] => akhali-ambebi [3] => kafsulo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => starbaqsi [1] => yavis-sawarmo [2] => akhali-ambebi [3] => kafsulo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122063) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,14703,3944,8859) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122104 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 13:50:04 [post_date_gmt] => 2017-04-12 09:50:04 [post_content] => თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ, შემაჯამებელ სიტყვაში, ადმინისტრაციული ხარჯებისა და პრემიების შესახებ ოპოზიციონერი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. მან აღნიშნა, რომ ახლანდელი ოპოზიცია კოლოსალურ პრემიერს იღებდა ადრე, ხოლო დედაქალაქის მოქმედმა მთავრობამ ადმინისტრაციული ხარჯები მნიშვნელოვნად შეამცირა. ,,მაშინ, როდესაც თქვენ იღებდით კოლოსალურ პრემიებს, ჩვენ ტენდენციურად, 2017 წელსაც შევამცირეთ ადმინისტრაციული ხარჯები და ეს არის მკვეთრი შემცირება - 22,3 მლნ ლარი. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში მკვეთრად - 13, 1 მლნ ლარით, ანუ 13%-ით შემცირდა შრომის ანაზღაურება და საპრემიო ფონდი, საქონელი და მომსახურება კი 9,2 მლნ ლარით. დამეთანხმებით, რომ საუბარია საკმაოდ მოცულობით თანხებზე. ასე რომ, ოპონენტების ვნებათაღელვა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, მინდა გითხრათ, რომ სრულიად უსაფუძვლოა,“ - აღნიშნა თბილისის მერმა. ნარმანია ოპოზიციას: თქვენ იღებდით კოლოსალურ პრემიებს – ჩვენ ადმინისტრაციული ხარჯები შევამცირეთ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ბენეფიციარი კომპანია, შპს ,,ფელინ გლობალი" შეემატება. ფოთში კომპანია ახალ სამკერვალო ქარხანას გახსნის, სადაც 200 ადგილობრივი მაცხოვრებელი დასაქმდება. ახლად აშენებულ საწარმოში, შპს ,,ფელინ გლობალი" ქალისა და მამაკაცის ტანისამოსის წარმოებას შეძლებს და სამომავლოდ პროდუქციას ექსპორტზე გაიტანს. კომპანიის დამფუძნებლები თურქი ინვესტორები არიან, რომლებსაც მსგავს ინდუსტრიაში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვთ და რამდენიმე მსხვილ კომპანიასთან წარმატებით თანამშრომლობენ. შპს ,,ფელინ გლობალი," რომელიც 2017 წლის აგვისტოს თვეში გაიხსნება, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას მეწარმეობის განვითარების სააგენტო განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 7 440 000 ლარს შეადგენს.

თურქი ინვესტორები ფოთში ტანსაცმელს შეკერავენ თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, დასრულდა და დედაქალაქის მერიას ჩაბარდა თბილისის ზღვის განვითარების გენერალური გეგმა. კვლევის მიხედვით, ტერიტორია 12 ფუნქციურ ზონად დაიყოფა. დავით ნარმანიას თქმით, კვლევაში მოცემულია ასევე, 40 ბიზნეს ინიციატივა, რომელთა განხორცილებაც ამ ტერიტორიაზე შესაძლებელია. „დეტალური ანალიზის საფუძველზე, კვლევამ შემოგვთავაზა თბილისის ზღვის შემოგარენის ძირითადად სარეკრეაციო დანიშნულებით განვითარება და ტერიტორიის 12 ფუნქციურ ზონად დაყოფა. კვლევაში მოცემულია ასევე 40 ბიზნეს ინიციატივა, რომელთა განხორციელება პირველადი ფინანსური გათვლებით, მიზანშეწონილია ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე", - განაცხადა დავით ნარმანიამ. თბილისის მერის თქმით, შემდგომ ეტაპზე დაგეგმილია შემოთავაზებული ბიზნეს ინიციატივების გავრცობა , საინვესტიციო შეთავაზებად ჩამოყალიბება და პოტენციური ინვესტორებისთვის წარდგენა ინვესტიციების მოზიდვისა და ზღვის შემოგარენი ტერიტორიების განვითარების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს თბილისი გახდა „100 მედეგი ქალაქის" წევრი. დავით ნარმანიამ 2016 წლის ანგარიშის პრეზენტაციაზე ასევე, განაცხადა, რომ 2017 წელს თბილისს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ექნება. თბილისის მერის თქმით, დოკუმენტზე საერთაშორისო კონსორციუმი და დარგის 200-მდე სპეციალისტი მუშაობს. „გეგმა ისეთ ძირეულ პრინციპებს ითვალისწინებს, როგორიცაა: თბილისი - ჯანმრთელი, მწვანე, ტოლერანტული, საცხოვრებლად მოსახერხებელი, კომპაქტური, რესურსდამზოგავი , ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული უნიკალურობის შენარჩუნებაზე ორიენტირებული, "ჭკვიანი ქალაქი" (Smart City). აქვე გეტყვით, რომ გენ.გეგმაზე მუშაობის დასრულებამდე, ჩემი ინიციატივით, „თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებში" განხორციელდა ცვლილებები, რის შედეგადაც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში საცხოვრებელ სახლებზე განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ2) გაზრდაზე შეზღუდვა დაწესდა", - განაცხადა დავით ნარმანიამ.

2017 წელს თბილისს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ექნება ნარმანია ოპოზიციას: თქვენ იღებდით კოლოსალურ პრემიებს – ჩვენ ადმინისტრაციული ხარჯები შევამცირეთ