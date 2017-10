თბილისში 6 წლის გოგოს მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით, მამაკაცი დააკავეს.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => dakaveba [3] => garyvnili-qmedeba [4] => 6-wlis-gogo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171020 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => dakaveba [3] => garyvnili-qmedeba [4] => 6-wlis-gogo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171020 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => dakaveba [3] => garyvnili-qmedeba [4] => 6-wlis-gogo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => dakaveba [3] => garyvnili-qmedeba [4] => 6-wlis-gogo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171020) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19876,1136,19875,107,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170989 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 13:07:21 [post_date_gmt] => 2017-10-04 09:07:21 [post_content] => რუსთავში 12 წლის გოგონაზე ძალადობის ფაქტზე შსს-მ გამოძიება ცემის მუხლით დაიწყო. არსებული ინფორმაციით, არასრულწლოვანს თავს 40 წლამდე ასაკის მამაკაცი დაესხა. თვითმხილველების ინფორმაციით, გოგონა გუშინ სკოლიდან სახლში ბრუნდებოდა, რა დროსაც მას უცნობი მამაკაცი სახლთან თავს დაესხა და სარდაფში ძალით ჩაიყვანა. ყვირილზე მეზობლები გამოვიდნენ და თავდამსხმელმა გაქცევა მოახერხა. მომხდარის შესახებ მეზობლებმა პოლიციას აცნობეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, გოგონა შოკურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რის გამოც ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც გამოიძახეს. შსს-ს ცნობით, არასრულწლოვნის ცემის ფაქტი დაფიქსირდა, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით, რაც ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. [post_title] => 12 წლის გოგონაზე ძალადობის ფაქტზე შსს-მ გამოძიება ცემის მუხლით დაიწყო შსს-ს თანამშრომლებმა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ცოლ-ქმარი ნარკოდანაშაულისთვის ბათუმში დააკავა. ინფორმაციას შსს ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ სამართალდამცველებმა, დაკავებულების პირადი ჩხრეკისას, ნარკოტიკული საშუალება „სუბოქსინის" 300 აბი და 64,886 გრამი ჰეროინი ამოიღეს. შსს-ის ცნობით, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად, უ.ი.-ს ნარკოტიკული საშუალება „მდმა"-ს, მეტამფეტამინის და ტეტრაჰიდროკანაბინოლის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.

[post_title] => ნარკოდანაშაულისთვის ბათუმში ცოლ-ქმარი დააკავეს იტალიის ქალაქებში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს. იტალიური მედიის ცნობით, საქართველოს ორი მოქალაქე გრესოტოსა და ფლორენციაში საპატრულო პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდების დროს დააკავეს. ერთ-ერთი მათგანი 1991 წელს დაბადებული მამაკაცია, რომელიც სატვირთო ავტომობილს მართავდა. მას თან ყალბი მართვის მოწმობა აღმოაჩნდა. კიდევ ერთი ყალბი დოკუმენტი პოტრემოლის პოლიციის განყოფილების თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს. ამ შემთხვევაშიც დამნაშავე საქართველოს მოქალაქე იყო, რომელიც სარდინიაში დარეგისტრირებული სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლად იყო გაფორმებული. მას პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაყალბების ბრალდებით 5000 ევროს ოდენობით ჯარიმის გადახდა მოუწევს.

[post_title] => იტალიის ქალაქებში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს რუსთავში 12 წლის გოგონაზე ძალადობის ფაქტზე შსს-მ გამოძიება ცემის მუხლით დაიწყო. არსებული ინფორმაციით, არასრულწლოვანს თავს 40 წლამდე ასაკის მამაკაცი დაესხა. თვითმხილველების ინფორმაციით, გოგონა გუშინ სკოლიდან სახლში ბრუნდებოდა, რა დროსაც მას უცნობი მამაკაცი სახლთან თავს დაესხა და სარდაფში ძალით ჩაიყვანა. ყვირილზე მეზობლები გამოვიდნენ და თავდამსხმელმა გაქცევა მოახერხა. მომხდარის შესახებ მეზობლებმა პოლიციას აცნობეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, გოგონა შოკურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რის გამოც ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც გამოიძახეს. შსს-ს ცნობით, არასრულწლოვნის ცემის ფაქტი დაფიქსირდა, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით, რაც ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია.

[post_title] => 12 წლის გოგონაზე ძალადობის ფაქტზე შსს-მ გამოძიება ცემის მუხლით დაიწყო