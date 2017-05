თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცი ავტომობილში ჩაცხრილეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mamakaci-chackhriles ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127458 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mamakaci-chackhriles ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127458 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mamakaci-chackhriles ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mamakaci-chackhriles ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127458) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15373,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127452 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 22:05:44 [post_date_gmt] => 2017-05-03 18:05:44 [post_content] => ქუთაისში, მუხრანის ტყე-პარკში, ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. უწყებაში დეტალებზე არ საუბრობენ. [post_title] => მუხრანის ტყეში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mukhranis-tyeshi-mamakacis-ckhedari-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 22:08:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 18:08:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127452 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 20:59:56 [post_date_gmt] => 2017-05-03 16:59:56 [post_content] => თეთრიწყაროს რაიონში, სოფელ ასურეთთან ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავარიის შედეგად ერთ ავტომობილში მსხდომი ორი პირი გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილები ცოლ-ქმარი იყვნენ. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, შემთხვევა დღეს, საღამოს 6 საათზე მოხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-7 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის, უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ან ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევას ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhvevas-akhalgazrda-col-qmari-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 21:18:16 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 17:18:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127402 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 17:46:08 [post_date_gmt] => 2017-05-03 13:46:08 [post_content] => “სოციალურ ქსელში ე.წ. „ღამის მგლებთან“ დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, გაცნობებთ, რომ გუშინ ღამით ბაიკერების – ე.წ. „ღამის მგლების“ 50-იან კაციან ჯგუფს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთაზე უარი ეთქვათ. შსს კვლავ ინარჩუნებს ამ პოზიციას. ამასთან, გადამოწმებული ინფორმაციის საფუძველზე, განვმარტავთ, რომ აპრილის თვეში, დაანონსებულ ვიზიტამდე და პერფორმანსამდე, „ღამის მგლების“ ჯგუფისგან დამოუკიდებლად, საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, ტურისტული მიზნით, სხვა ქვეყნების ბაიკერებთან ერთად, ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე და სათანადო დოკუმენტაციით, გადმოკვეთა ერთმა პირმა, რომელიც, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, „ღამის მგლების“ ჯგუფის წევრია. აღსანიშნავია, რომ ყოველდღიურად, მშვიდობიანი, ტურისტული ან ტრანზიტული მიზნებით, ათობით ბაიკერი კვეთს ქვეყნის საზღვარს. შესაბამისად, კონკრეტული მომენტისთვის შსს-ს არ გააჩნდა საფუძველი აღნიშნული პირის საქართველოში არშემოშვებისთვის. შსს იღებს ყველა ზომას, რომ ამ პირის საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით, ადგილი არ ჰქონდეს ნებისმიერისახის ინციდენტს”. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტოები, სადაც “ღამის მგლების” წევრი თბილისში უკვე “ამოსაცნობი ატრიბუტიკითაა” გადაღებული: შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ “ღამის მგლების” ერთი წევრი საქართველოში იმყოფება. როგორც შსს–დან “ფორტუნას” აცნობეს, ის საქართველოში დაანონსებულ პერფორმანსამდე ჯგუფისგან დამოუკიდებლად, ტურისტული მიზნით, სხვა ქვეყნის ბაიკერებთან ერთად შემოვიდა. “ფორტუნა” შსს–ს კომენტარს უცვლელად გთავაზობთ:სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტოები, სადაც “ღამის მგლების” წევრი თბილისში უკვე “ამოსაცნობი ატრიბუტიკითაა” გადაღებული: [post_title] => შსს: "ღამის მგლების" ერთი წევრი საქართველოში აპრილში ჩამოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-ghamis-mglebis-erti-wevri-saqartveloshi-aprilshi-chamovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 17:47:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 13:47:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127452 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 22:05:44 [post_date_gmt] => 2017-05-03 18:05:44 [post_content] => ქუთაისში, მუხრანის ტყე-პარკში, ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. უწყებაში დეტალებზე არ საუბრობენ. [post_title] => მუხრანის ტყეში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mukhranis-tyeshi-mamakacis-ckhedari-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 22:08:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 18:08:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127452 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 321 [max_num_pages] => 107 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3276aab172fa648f03278672194fd73f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )