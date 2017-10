თბილისში არსებული სასტუმროების მენეჯერებს ტრენინგს ჩაუტარებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => momsakhureba [2] => khariskhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177963 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => momsakhureba [2] => khariskhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177963 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => momsakhureba [2] => khariskhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => momsakhureba [2] => khariskhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177963) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20495,2628,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177784 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-20 11:44:23 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:44:23 [post_content] => მსხვილი საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფი Frank Group-ი საქართველოში ინვესტირების შესაძლებლობას განიხილავს, - კონკრეტულ სფეროებსა და საინვესტიციო შესაძლებლობებზე კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ელად ფრანკმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღევანდელ შეხვედრაზე ისაუბრეს. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საინვესტიციო ჯგუფის წარმომადგენლებს დეტალურად გააცნო ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, პროექტები და არსებული საინვესტიციო გარემო. გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის პოზიტიურ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება მსხვილი ინვესტორების ჩართვას იმ პროექტების განხორციელებაში, რომლებსაც რეგიონული მნიშვნელობა ენიჭება. აღინიშნა, რომ საქართველო არის გასასვლელი ჯამურად 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებლის ბაზარზე, რამდენადაც აქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები ევროკავშირთან და მეზობელ ქვეყნებთან, ცოტა ხნის წინ კი საქართველოს თავისუფალი სავაჭრო პარტნიორი გახდა ჩინეთი. პრემიერ-მინისტრმა Frank Group-ის წარმომადგენლებს საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესებისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მთავრობა ინვესტორების მაქსიმალური მხარდაჭერისთვის მზად არის. Frank Group არის საერთაშორისო ჰოლდინგი და საინვესტიციო ჯგუფი 200-წლიანი გამოცდილებით, რომელიც ძირითადად უძრავი ქონების, წარმოების, ტურიზმის, მაღალი ტექნოლოგიებისა და სამშენებლო სფეროში საქმიანობს. ბრიტანული გამოცემა Guardian საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ სტატიას და ფოტოკოლაჟს აქვეყნებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ცნობილმა ფოტოგრაფმა ეიმოს ჩეპელმა საქართველოში უახლესი ოთხძრავიანი "დრონით" იმოგზაურა და ტურისტული ადგილები, მთები, დაბლობები და ქალაქები გადაიღო. "საქართველო მთაგორიანი ქვეყანაა, რომელიც დასავლეთ აზიასა და ევროპას შორის მდებარეობს. ჩრდილოეთით, კავკასიონის გასწვრივ, საქართველო რუსეთს ესაზღვრება. ევროპის უმაღლესი მწვერვალების სიაში საქართველოც შედის", - წერს „გარდიანის“ ჟურნალისტი. სტატიაში "დრონით" გადაღებულ თითოეულ ფოტოს სათაური და აღწერილობა ახლავს. ფოტოკოლაჟში შესულია ხევსურეთის კოშკები, ცხვრის ფარა, რომელსაც მწყემსები საღამოს ბანაკებში ერეკებიან, რომ მგლისგან დაიცვან. ფოტოებს შორისაა მცხეთა-მთიანეთის მაღალმთიანი სოფელი ჯუთა, დილის ავდარს წამიერად არღვევს ღრუბლებში შემოღწეული მზის სხივი. დრონით გადაღებულ ფოტოებს შორის მოხვდა ომალო, თუშეთის ეროვნული პარკი, ისტორიული საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ასევე ზღვის დონიდან 2 826 მეტრის სიმაღლეზე მდებარე თუშეთის უღელტეხილი. სტატიის ავტორის თქმით, ეს ადგილი მოგზაურთა შორის უფასო Wi-Fi ინტერნეტით, პოპულარულია. ავტორი სტატიაში კახეთიდან თუშეთში მიმავალ სახიფათო გზაზეც აკეთებს აქცენტს. მთის შემდეგ, Guardian-ის სტატიაში საქართველოს დაბლობებია აღწერილი. "საქართველოში დაახლოებით 2 500 მდინარეა, ხოლო დაბლობი ვენახებითა და სასოფლო-სამეურნეო მიწებითაა მოფენილი. კაცხის სვეტი არის მხცოვანი ქართველი ბერის თავშესაფარი, რომელმაც იქ უკვე 24 წელი გაატარა, რათა „უფრო ახლოს იყოს ღმერთთან“. საკვებს ბერს მოხალისეები ქვევით მდებარე მონასტრიდან აწვდიან," - წერს ჟურნალისტი. ფოტოკოლაჟში ეროვნული პარკები, უღელტეხილები, ციხე-კოშკები, ნისლში დაბურული ხეობები, ჩანჩქერები და სხვა ადგილებია ასახული.













National Geographic Traveler აჭარის შესახებ სტატიებსა და ვიდეოს მოამზადებს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, National Geographic Traveler-ის ჟურნალისტებმა აჭარაში იმოგზაურეს. ოქტომბრის ბოლომდე კი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ მომზადებული სტატია, ფოტო და ვიდეო რეპორტაჟი ჟურნალის პოლონურ გამოცემაში გამოქვეყნდება. სტუმრები რეგიონს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული პრესტურის ფარგლებში სტუმრობდნენ. „რეგიონში მოგზაურობა ჟურნალისტებმა ბათუმიდან დაიწყეს და კურურტ გოდერძიზე დაასრულეს. მათ ობიექტივში მოხვდა მთიანი აჭარის ყველა მნიშვნელოვანი ტურისტული პროდუქტები, მათ შორის ქედის ღვინის გზა და მასზე არსებული ღვინის მარნები, ვენახები და თაღოვანი ხიდები. კურორტი გოდერძი და მწვანე ტბის ტურისტული მარშრუტი ჟურნალისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა. მთიან აჭარაში მოგზაურობისას პრესტურის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ ადგილობრივი კერძებიც დაეგემოვნებინათ და ფოლკლორს გაცნობოდნენ", - ნათქვამია ინფორმაციაში. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, National Geographic Traveler-ის ჟურნალისტებმა ბათუმის ძირითადი ტურისტული ღირსშესანიშნაობებიც გადაიღეს და დაესწრნენ სოფლის ტურიზმის ფესტივალს „განდაგანა", რომლის ფარგლებშიც ევროპის მოედანზე აჭარული სოფელი იყო წარმოდგენილი. ცნობისთვის, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის პოპულარიზაციისა და დადებითი იმიჯის ჩამოსაყალიბებლად, წელს 20-მდე პრესტურს გაუწია ორგანიზება, რომლის შედეგად რეგიონს 170-ზე მეტი ჟურნალისტი სტუმრობდა. Frank Group-ი საქართველოში ინვესტირებას გეგმავს Frank Group არის საერთაშორისო ჰოლდინგი და საინვესტიციო ჯგუფი 200-წლიანი გამოცდილებით, რომელიც ძირითადად უძრავი ქონების, წარმოების, ტურიზმის, მაღალი ტექნოლოგიებისა და სამშენებლო სფეროში საქმიანობს. 