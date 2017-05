თბილისში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი გაუჩინარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => djurnalistis-gauchinareba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135294 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => djurnalistis-gauchinareba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135294 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => djurnalistis-gauchinareba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => djurnalistis-gauchinareba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135294) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16171,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135316 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-30 16:55:12 [post_date_gmt] => 2017-05-30 12:55:12 [post_content] => შინაგან საქმეთა მინისტრმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან საგანგებო თათბირი ჩაატარა და მათ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ახალი დირექტორი წარუდგინა. გიორგი მღებრიშვილმა შსს-ს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე ალექსანდრე ხვადაგიანი დანიშნა. შს მინისტრმა მასთან ერთად საპატრულო პოლიციის პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილა, დავალებები მისცა და წარმატებები უსურვა. "საპატრულო პოლიციაში არსებითი რეფორმა იწყება. ეს ნიშნავს იმას, რომ საკადრო ცვლილებებთან ერთად, რიგი კომპლექსური ღონისძიებები განხორციელდება, რაც საპატრულო პოლიციისთვის ახალი იმპულსი იქნება. ეს ღონისძიებები მოიცავს, ასევე, გადამზადების მასშტაბურ პროგრამას, ახალი სახეების, ახალგაზრდების მოზიდვას და ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვას", - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნამდე ალექსანდრე ხვადაგიანი ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის პოსტს იკავებდა. საპატრულო პოლიციის ყოფილი უფროსი, შს მინისტრმა სავარაუდოდ, გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის და ბექა ხახუბიას დაღუპვის გამო გაათავისუფლა. საპატრულო პოლიციას ახალი დირექტორი ჰყავს

საპატრულო პოლიციის უფროსის გოგა რაზმაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ შსს-ში, ჯერ-ჯერობით, კომენტარს არ აკეთებენ. „პრაიმტამის" ინფორმაციით, რაზმაძის გათავისუფლების შესახებ ბრძანებას შს მინისტრმა ხელი უკვე მოაწერა. გადადგომის მიზეზად გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა სახელდება, რომელსაც 21 წლის ახალგაზრდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გორთან, სწრაფი სიჩქარით მიმავალ ავტომობილს, რომელიც პატრულის მოთხოვნას არ დაემორჩილა, გზა სატვირთო ავტომობილით გადაუკეტეს, რა დროსაც მძღოლმა ავტომობილის დროული გაჩერება ვეღარ შეძლო და სატვირთოს დაეჯახა. შედეგად 21 წლის ახალგაზრდა გარდაიცვალა, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წევრის ვაჟი გახლდათ. „პრაიმტაიმის" ინფორმაციით, მომხდარზე სამსახურეობრივი პასუხისმგებლობა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსსაც დაეკისრა და სწორედ ამ მიზეზით, გოგა რაზმაძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში რაზმაძის გათავისუფლების შესახებ კომენტარი ჯერჯერობით არ კეთდება. გოგა რაზმაძე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსად 2015 წლის აგვისტოში დაინიშნა, მან ამ თანამდებობაზე დავით ცინარიძე შეცვალა.

მოხსნა თუ არა მინისტრმა ბექა ხახუბიას დაღუპვის გამო საპატრულო პოლიციის უფროსი [post_title] => მოხსნა თუ არა მინისტრმა ბექა ხახუბიას დაღუპვის გამო საპატრულო პოლიციის უფროსი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mokhsna-tu-ara-ministrma-beqa-khakhubias-daghupvis-gamo-sapatrulo-policiis-ufrosi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 16:04:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 12:04:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135269 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135085 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 19:52:14 [post_date_gmt] => 2017-05-29 15:52:14 [post_content] => ხვალ და ზეგ თბილისში საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე ქუჩაზე შეიზღუდება. შსს-ს ინფორმაციით, შეზღუდვები პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით, საზეიმო ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თბილისში, მიტროფანე ლაღიძისა და ნოე რამიშვილის ქუჩებზე, ასევე, კახეთის გზატკეცილზე - ე.წ. ჯავახეთის ხიდებიდან მეტროსადგურ „სამგორამდე“, ავტომანქანების გადაადგილება აიკრძალება: 30 მაისს, 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე; 31 მაისს, 09:00 საათიდან 14:00 საათამდე, ღონისძიების დასრულებამდე. 30 და 31 მაისს თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე მანქანით ვერ გადაადგილდებით

ხვალ და ზეგ თბილისში საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე ქუჩაზე შეიზღუდება. შსს-ს ინფორმაციით, შეზღუდვები პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით, საზეიმო ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თბილისში, მიტროფანე ლაღიძისა და ნოე რამიშვილის ქუჩებზე, ასევე, კახეთის გზატკეცილზე - ე.წ. ჯავახეთის ხიდებიდან მეტროსადგურ „სამგორამდე", ავტომანქანების გადაადგილება აიკრძალება: 30 მაისს, 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე; 31 მაისს, 09:00 საათიდან 14:00 საათამდე, ღონისძიების დასრულებამდე. 