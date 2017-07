თბილისში ბინების დიდი ნაწილი „დაკეტილია“ – საბინაო მშენებლობა უნდა შეიზღუდოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => generaluri-gegma [2] => fortunas-temebi [3] => sabinao-mshenebloba [4] => sackhovrisi [5] => daketili-binebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149868 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => generaluri-gegma [2] => fortunas-temebi [3] => sabinao-mshenebloba [4] => sackhovrisi [5] => daketili-binebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149868 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 402 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => generaluri-gegma [2] => fortunas-temebi [3] => sabinao-mshenebloba [4] => sackhovrisi [5] => daketili-binebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => generaluri-gegma [2] => fortunas-temebi [3] => sabinao-mshenebloba [4] => sackhovrisi [5] => daketili-binebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149868) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17744,16375,16307,402,17742,17743) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149799 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-28 13:26:49 [post_date_gmt] => 2017-07-28 09:26:49 [post_content] => თბილისში, 300 არაგველის მემორიალის მიმდებარე ტერიტორია, შესაძლოა, ვიზუალურად მთლიანად შეიცვალოს. ცვლილებების შედეგად, შეიქმნება მტკვრის სანაპიროსთან ინტეგრირებული სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ფეხით მოსიარულე მოსახლეობაზე იქნება ორიენტირებული. ტერიტორიის შეცვლის საპილოტე პროექტი თბილისის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა „სითი ინსტიტუტმა“ მოამზადა. ჯგუფის განცხადებით, ამ პროექტის განხორციელებას მხოლოდ მარცხენა სამანქანო ზოლი უშლის ხელს. წინაღობის აღმოსაფხვრელად, "სითი ინსტიტუტი" მერიას სამანქანო ზოლის მარჯვენა მხარეს გვირაბში გადატანას სთავაზობს. შედეგად, მიმდებარე ტერიტორიაზე იქმნება უწყვეტი სარეკრეაციო სივრცე. "მტკვრის, როგორც სარეკრეაციო სივრცეზე საუბრისას, აუცილებელია, გავითვალისწინოთ, რომ ხშირად რელიეფის სიმაღლეთა სხვაობა არ გვაძლევს საშუალებას პირდაპირი კავშირი ვიქონიოთ მტკვრის ნაპირსა და თავად მინარეს შორის. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 300 არაგველის მონუმენტის მიმდებარე ტერიტორია სწორედ ამით გამოირჩევა ჩვენს მიერ საინტერვენციოდ შერჩეული ტერიტორიების უმრავლესობისგან. აქ გვაქვს საშუალება, სიმაღლეთა ცვლილების გარეშე, შევქმნათ პირდაპირი კავშირი მდინარესთან. ამ იდეის განხორციელების ერთადერთ წინაღობად არსებული მარცხენა სამანქანო ზოლი გვევლინება. სწორედ, ამ წინაღობის აღმოსაფხვრელად გადავწყვიტეთ, გადაგვეტანა იგი მარჯვენა ზოლის ქვეშ, გვირაბში. ამ ინტერვენციის შედეგად, ვიღებთ უწყვეტ სარეკრეაციო სივრცეს, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია ფეხით მოსიარულე მოსახლეობაზე, უსაფრთხოა მცირეწლოვანთათვის და მეტად მომხიბვლელს ხდის დასვენებას უფროსებისთვის", – ნათქვამია გენერალურ გეგმაში. პროექტის მიხედვით, ახალი სარეკრეაციო სივრცე ხუთ ძირითად ურბანულ ზონადაა დაყოფილი. ზონების მოწყობის მაგალითები გენგეგმაში სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვითაა წარმოდგენილი. მემორიალის ტერიტორია ერთგვარ საფეხმავლო მოედნის ფუნქციას ითვისებს. [caption id="attachment_149809" align="aligncenter" width="640"] სოლინგენი, გერმანია[/caption] 2. ფილებიანი დაღმართი – ვიზიტორებისთვის მოსასვენებელი ტერიტორიაა, სადაც მსურველს საშუალება ექნება, ჩამოჯდეს, ითამაშოს ან სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით გართოს. [caption id="attachment_149816" align="aligncenter" width="640"] პარიზი, საფრანგეთი[/caption] 3. სანაპირო ზოლი – 3-მეტრიანი ზოლი მდინარის ნაპირის გასწვრივ გათვლილია სეირნობისთვის, მოკირწყლულია ფილებით და ბულვარის როლს ასრულებს. [caption id="attachment_149810" align="aligncenter" width="640"] დეტროიტი, აშშ[/caption] 4. მოტივტივე ტერასები – მონიშნულია ორ ადგილას და ეყრდნობა მტკვართან უშუალოდ მოსასვლელების არსებულ გეგმას, ქმნის პირდაპირ კავშირს წყალთან. [caption id="attachment_149803" align="aligncenter" width="640"] ტორონტო, კანადა[/caption] 5. მწვანე საფარი – ურბანული ტყე ქალაქურ კონტექსტში [caption id="attachment_149804" align="aligncenter" width="641"] კუბეკი, კანადა[/caption] გენერალურ გეგმაში გათვლილია ტერიტორიის გამწვანების სპეციფიკაც. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 300 არაგველის მიმდებარე ტერიტორია შესაძლოა, ქალაქის ერთ-ერთი ულამაზესი სარეკრეაციო ზონა გახდეს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 300-aragvelis-mimdebare-teritoria-shesadzloa-qalaqis-erterti-ulamazesi-sarekreacio-zona-gakhdes-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 13:44:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 09:44:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149723 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-28 10:46:14 [post_date_gmt] => 2017-07-28 06:46:14 [post_content] => ერთი ქვეყნის ორგზის პრეზიდენტი და მეორე ქვეყნის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი მოქალაქეობის გარეშე დარჩა. როგორ დაკარგა „მოქალაქეობები“ მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის ინფორმაციით 2015 წელს მიხეილ სააკაშვილმა განზრახ, ყალბი ინფორმაციის მიწოდებით მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა და სწორედ ეს გახდა მისთვის მოქალაქეობის შეჩერების საფუძველი. 2015 წელს უკრაინის მოქალაქეობის მიღებისას ყოფილ პრეზოდენს ავტომატურად შეუჩერდა საქართველოს მოქალაქეობა, რადან ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა ორმაგ მოქალაქეობას არ ითვალისწინებს. შესაბამისად დღეს მას არცერთი ქვეყნის მოქალაქეობა აღარ აქვს და არცერთ ქვეყანას აღარ „ეკუთვნის“ ოფიციალურად. ვენის კონვენციის მიხედვით დაუშვებელია ადამიანის მოქალაქეობის გარეშე დატოვება და ის აუცილებლად რომელიმე სახელმწიფოს პატრონაჟის ქვეშ უნდა იმყოფებოდეს. სწორედ ამ მიზეზით უთხრა საფრანგეთმა მოქალაქეობის შეჩერებაზე უარი ბიძინა ივანიშვილს წლების წინ. ყოფილ პრემიერს აღარ ჰქონდა რუსეთის მოქალაქეობა, ჩამორთმეული ჰქონდა საქართველოს მოქალაქეობა და იმის გამო, რომ მოქალაქეობის გარშე რჩებოდა, საფრანგეთმა მოქალაქეობა არ შეუჩერა. მოქალაქეობის ჩამორთმევის დროისთვის მიხეილ სააკაშვილი აშშ-ში იმყოფებოდა და სწორედ აშშ-ის პატრონაჟის ქვეშ არის დღეს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. ვის ეკუთვნის სააკაშვილი? საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის არჩილ ჩოფიკაშვილის განმარტებით მიხეილ სააკაშვილი ამ ეტაპზე მოქალაქეობის არ მქონე პირად ითვლება და არსებობს რამდენიმე სამართლებრივი გზა რომელიმე ქვეყნის მოქალაქეობის გარეშე იცხოვროს ამერიკაში. „საერთაშორისო სამართალში არსებობს ტერმინი - მოქალაქეობის არმქონე პირი. ყოფილ პრეზიდენტს შეუძლია აიღოს ამერიკაში სპეციალური საიდენტიფიკაციო მოწმობა, სტატუსის მიღების შემთხვევაში აქვს უფლება დარჩეს ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მისთვის სასურველი, განუსაზღვრელი დროით, ამერიკის დატოვების შემთხვევაში კი ვიზიტორი ქვეყანა გადაწყვეტს, შეუშვას თუ არა ასეთი პირი საკუთარ ტერიტორიაზე“, - განმარტავს „ფორტუნასთან“ არჩილ ჩოფიკაშვილი. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიმე ქვეყნის მიერ წითელი ცირკულარით არის ძებნილი, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, ქვეყანა, რომელშიც ეს ადამიანი იმყოფება ვალდებულია გადასცეს ძებნილი. ამ კუთხით გასათვალისწინებელი ის ფაქტორიც, რომ მიხეილს სააკაშვილს პრობლემები აქვს საქართველოს სამართალდამცავ უწყებებთანაც. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოს პროკურატურის მიერ რამდენიმე საქმეზეა ბრალდებული, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების, 2007 წლის ნოემბერში დემონსტრანტების და ტელეკომპანია „იმედის“ დარბევის საქმეებზე. ყოფილ პრეზიდენტს აღკვეთის ზომად პატიმრობა აქვს შეფარდებული. საქართველოს სამართალდამცავ უწყებებთან ურთიერთობისთვის თავის ასარიდებლად ყოფილ პრეზიდენტს კიდევ ერთი იურიდიული გზა რჩება - მან აშშ-ს ხელისუფლებას დევნილის სტატუსის მისაღებად უნდა მიმართოს. „თუ საქართველო მიხეილ სააკაშვილის გადმოცემას მოითხოვს ამერიკისგან და ამ ქვეყნის შესაბამისი უწყებები ჩათვლიან, რომ ექსტრადირების საფუძველი არსებობს (რაც ალბათ არ მოხდება) თეორიული შანსი მაინც არსებობს მოხდეს ექსტრადირება. ამ კუთხით მიხეილ სააკაშვილისთვის გაცილებით მომგებიანი იქნება თუ ამერიკას პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მოთხოვნით მიმართავს“, - ამბობს იურისტი მისცემენ თუ არა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქალაქეობის არმქონე პირის საიდენტიფიკაციო საბუთს ან პოლიტიკური დევნილის სტატუსს, აშშ-ს საიმიგრაციო სამსახური გადაწყვეტს. ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით, დევნილის სტატუსის მოპოვებას არ აპირებს და უკრაინაში დაბრუნების უფლებისთვის ბრძოლას გეგმავს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => ვისია სააკაშვილი: რა ბედი ელის მოქალაქეობის გარეშე დარჩენილ ექსპრეზიდენტს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => visia-saakashvili-ra-bedi-elis-moqalaqeobis-gareshe-darchenil-eqsprezidents [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 12:23:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 08:23:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149723 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149247 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-26 14:05:16 [post_date_gmt] => 2017-07-26 10:05:16 [post_content] => “მე მომატებული მაქვს ტყვიის დონე სისხლში. დღეს მითხრეს პასუხი აშშ-ში და თან დაამატეს: „მაქედან ვინც ჩამოდიხართ მომატებული გაქვთ, რას ჭამთ? რას სუნთქვათ?" აი, ასე ზრუნავენ ჩვენზე. დღე და ღამე !!! მე თუ მაქვს მომატებული ე.ი. ყველას გაქვთ მომატებული !!! პროდუქციაზე უნდა დაწესდეს რეგულაციები !!! მასე ცხოვრება არ შეიძლება !" - რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ნატალია მუჩაიძის პოსტი გავრცელდა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. განსაკუთრებით საყურადღებო კი პედიატრ ინგა მამუჩიშვილის რეაქცია იყო. ექიმი აღნიშნავდა, რომ თუ პროდუქციაში მავნე ნივთიერებების შემცველობაზე კონტროლი დროულად არ დაწესდება, სავალალო მდგომარეობა შეიქმნება. საფრთხე რეალურია. სისხლში ტყვიის დონის მატება შეიძლება გარემო პირობებმა, საკვებმა პროდუქტმა, სათამაშოებმა ან ნებისმიერმა სხვა ფაქტორმა გამოიწვიოს. ტყვიის დიდი რაოდენობით შემცველობა კი ჯანმრთელობას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. რა დაავადებებს იწვევს ტყვიის დონის მატება სისხლში ორგანიზმში ტყვიის შემცველობას განსაკუთრებით მძიმე მეტალებით გაჯერებული სამშენებლო მასალა და მავნე გამონაბოლქვი ზრდის. მავნე გამონაბოლქვიდან გამომდინარე არასასურველია გზის პირას მოყვანილი პროდუქტიც. პედიატრი ეკა უბერი „ფორტუნასთან" აღნიშნავს, რომ წყალში ტყვიის შემცველობაც საფრთხის შემცველია. „მავნე სურსათმა შესაძლოა სისხლში ტყვიის დონე გაზარდოს. განსაკუთრებით მავნე კი ის სურსათია, რომელიც ტყვიით გაჯერებული წყლით ირწყვება. ტყვიის შემცველობა შესაძლოა მაღალი იყოს ნიადაგშიც, რაც ამ ნიადაგზე მოყვანილ პროდუქტს მავნეს ხდის," - ამბობს „ფორტუნასთან" ეკა უბერი. ტყვიის მიმართ განსაკუთრებული მგრძნობელობა ახასიათებთ ორსულებს და ადრეული ასაკის ბავშვები მიეკუთვნებიან. ორსულობის პერიოდში დედის სისხლში ტყვიის შემცველობა პირდაპირ გადაეცემა ნაყოფს, რაც შეეხება მცირეწლოვან ბავშვებს, ისინი მოზრდილებთან შედარებით გარემოსთან მეტად მგრძნობიარეები არიან. ეკა უბერის თქმით, ტყვიის დონის მატება პირველ რიგში ბავშვის ნერვულ სისტემას აზიანებს. „ტყვიის მაღალმა შემცველობამ შესაძლოა IQ-ს დაბალი მაჩვენებელი და ნერვული სისტემის სხვადასხვა დაავადებები გამოიწვიოს. არსებობს მოსაზრება, რომ ბავშვის ჰიპერაქტიურობის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ტყვიით მოწამვლაა," - აღნიშნავს ექიმი. როგორ ვებრძოლოთ ორგანიზმში ტყვიის დონის მატებას განვითარებულ ქვეყნებში სისხლში მძიმე მეტალების და განსაკუთრებით ტყვიის შემცველობას აქტიურად აკონტროლებენ. საქართველოში კი, როგორც ჩანს, გარემო პირობები, საკვები პროდუქტი, სამშენებლო მასალა თუ სხვა ფაქტორები განსაკუთრებით საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. საფრთხე მაღალია იმდენად რამდენადაც სისხლში ტყვიის დონის მატების გამომწვევი მიზეზები ნაკლებად კონტროლდება. „ფორტუნა" რამდენჯერმე ეცადა ჯანდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებას და გარკვევას - არსებობს თუ არა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ორგანიზმში ტყვიის შემცველობას აკონტროლებს, თუმცა უშედეგოდ. მანამ სანამ უცნობია, რა მექანიზმები არსებობს ქვეყანაში მოსახლეობამ სისხლში ტყვიის დონის მატების თავიდან ასაცილებლად, პედიატრი ეკა უბერი უკვე გაჩენილი პრობლემის მოგვარების გზებზე საუბრობს. „ორგანიზმში ტყვიის დონის მატება თავიდან რომ ავიცილოთ, აუცილებელია მოსახლეობამ გარემოსგან დაიცვას თავი. სისხლიდან მძიმე მეტალების გამოსადევნად კი დეტოქსიკაციური თერაპია არსებობს. სამწუხაროდ, 100 %-იანი გარანტია არ არსებობს. შესაძლოა, ტყვიამ თავის ცუდი საქმე გააკეთოს და თერაპია დაგვიანებული აღმოჩნდეს," - დასძენს ეკა უბერი. გვანცა ბზიავა [gallery ids="149248,149250,149251"] [post_title] => ნელი სიკვდილი - სისხლში ტყვიის დონის მატებაა "მტკვრის, როგორც სარეკრეაციო სივრცეზე საუბრისას, აუცილებელია, გავითვალისწინოთ, რომ ხშირად რელიეფის სიმაღლეთა სხვაობა არ გვაძლევს საშუალებას პირდაპირი კავშირი ვიქონიოთ მტკვრის ნაპირსა და თავად მინარეს შორის. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 300 არაგველის მონუმენტის მიმდებარე ტერიტორია სწორედ ამით გამოირჩევა ჩვენს მიერ საინტერვენციოდ შერჩეული ტერიტორიების უმრავლესობისგან. აქ გვაქვს საშუალება, სიმაღლეთა ცვლილების გარეშე, შევქმნათ პირდაპირი კავშირი მდინარესთან. ამ იდეის განხორციელების ერთადერთ წინაღობად არსებული მარცხენა სამანქანო ზოლი გვევლინება. სწორედ, ამ წინაღობის აღმოსაფხვრელად გადავწყვიტეთ, გადაგვეტანა იგი მარჯვენა ზოლის ქვეშ, გვირაბში. ამ ინტერვენციის შედეგად, ვიღებთ უწყვეტ სარეკრეაციო სივრცეს, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია ფეხით მოსიარულე მოსახლეობაზე, უსაფრთხოა მცირეწლოვანთათვის და მეტად მომხიბვლელს ხდის დასვენებას უფროსებისთვის", – ნათქვამია გენერალურ გეგმაში. პროექტის მიხედვით, ახალი სარეკრეაციო სივრცე ხუთ ძირითად ურბანულ ზონადაა დაყოფილი. ზონების მოწყობის მაგალითები გენგეგმაში სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვითაა წარმოდგენილი. მემორიალის ტერიტორია ერთგვარ საფეხმავლო მოედნის ფუნქციას ითვისებს. [caption id="attachment_149809" align="aligncenter" width="640"] სოლინგენი, გერმანია[/caption] 2. ფილებიანი დაღმართი – ვიზიტორებისთვის მოსასვენებელი ტერიტორიაა, სადაც მსურველს საშუალება ექნება, ჩამოჯდეს, ითამაშოს ან სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით გართოს. [caption id="attachment_149816" align="aligncenter" width="640"] პარიზი, საფრანგეთი[/caption] 3. სანაპირო ზოლი – 3-მეტრიანი ზოლი მდინარის ნაპირის გასწვრივ გათვლილია სეირნობისთვის, მოკირწყლულია ფილებით და ბულვარის როლს ასრულებს. [caption id="attachment_149810" align="aligncenter" width="640"] დეტროიტი, აშშ[/caption] 4. მოტივტივე ტერასები – მონიშნულია ორ ადგილას და ეყრდნობა მტკვართან უშუალოდ მოსასვლელების არსებულ გეგმას, ქმნის პირდაპირ კავშირს წყალთან. [caption id="attachment_149803" align="aligncenter" width="640"] ტორონტო, კანადა[/caption] 5. მწვანე საფარი – ურბანული ტყე ქალაქურ კონტექსტში [caption id="attachment_149804" align="aligncenter" width="641"] კუბეკი, კანადა[/caption] გენერალურ გეგმაში გათვლილია ტერიტორიის გამწვანების სპეციფიკაც. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 300 არაგველის მიმდებარე ტერიტორია შესაძლოა, ქალაქის ერთ-ერთი ულამაზესი სარეკრეაციო ზონა გახდეს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 300-aragvelis-mimdebare-teritoria-shesadzloa-qalaqis-erterti-ulamazesi-sarekreacio-zona-gakhdes-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 13:44:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 09:44:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 213 [max_num_pages] => 71 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bb6ed02edaaddd8e8e04081f89ecefc3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )