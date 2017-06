თბილისში ძლიერი წვიმა და სეტყვა იყო (ფოტო/ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => setyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137670 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => setyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137670 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => setyva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => setyva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137670) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5737,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137686 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 18:15:50 [post_date_gmt] => 2017-06-10 14:15:50 [post_content] => ძლიერმა სეტყვამ სოფელი გიორგიწმინდა დააზარალა. მოქალაქეები სეტყვის შედეგებს სოციალური ქსელით ეხმაურებიან. "სეტყვამ დაანგრია ჩემი სოფელი - გიორგიწმინდა! აი ტირილი მინდა რა", - წერს რამაზ გიგაური სოციალურ ქსელში. [gallery columns="4" link="file" ids="137696,137691,137690,137689"] [post_title] => ძლიერმა სეტყვამ სოფელი გიორგიწმინდა დააზარალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzlierma-setyvam-sofeli-giorgiwminda-daazarala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 18:24:39 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 14:24:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137686 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134965 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-29 14:45:15 [post_date_gmt] => 2017-05-29 10:45:15 [post_content] => თბილისის ისტორიულ უბანში სასტუმრო ”აივანი” გაიხსნა. განთავსების ობიექტი აბანოთუბანში, სამღებროს 21-ში მდებარეობს. სასტუმროს მოსაწყობად აქ მდებარე ძველ შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. სასტუმრო ”აივანის” ინტერიერი ძველ ქალაქურ სტილშია გადაწყვეტილი -სასიამოვნო გარემო და ულამაზესი ხედები ძველ თბილისზე, მეტეხის ხიდი და გოგირდის აბანოები საკუთარი ნომრის ფანჯრებიდან... ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, სასტუმრო 4 ვარსკვლავის კატეგორიაში გადის. ბუტიკ - სასტუმრო 24 ნომრიანია, აქვს 140 ადგილიანი რესტორანი, ბარი და ტერასა. ციცინო ფუტკარაძე, „აივანის“ დამფუძვნებელი: სასტუმრო ძველ თბილისში მდებარეობს, ეს მართლაც კოლორიტული და ძალიან იშვიათი ადგილია. ”აივანი” ძირითადად გათვლილია და მოემსახურება ტურისტებს, რათა მათ დაათვალიერონ და უკეთ გაიცნონ თბილისი. [post_title] => აბანოთუბანში სასტუმრო ”აივანი” გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abanotubanshi-sastumro-aivani-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 15:40:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 11:40:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134965 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133243 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 18:10:24 [post_date_gmt] => 2017-05-22 14:10:24 [post_content] => ცნობილი ბრიტანული გამოცემა "ინდეფენდენთი" თბილისის შესახებ სტატიას აქვეყნებს, სადაც მკითხველს რამდენიმე მიზეზს აცნობს, თუ რატომ უნდა იმოგზაურონ საქართველოს დედაქალაქში. გამოცემა წერს, რომ პირდაპირი რეისების დანიშვნასთან ერთად, ტურიტული თვალსაზრისით, საქართველო ერთ-ერთ მიმზიდველ ადგილად იქცევა. თბილისის მონახულებისთვის პირველ მიზეზად, საბჭოთა ისტორიის გაცნობა სახელდება. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საბჭოთა ისტორია ყველგან იგრძნობა, განსაკუთრებით კი მშრალი ხიდის ტერიტორიაზე. მეორე მიზეზად სტატიის ავტორი ქართულ ტრადიციულ კერძს - ხინკალს ასახელებს. მესამე მიზეზად აბანოთუბანი სახელდება. სტატიაში ხვდება თბილისის არქიტექტურაც. ამასთან, ავტორი მკითხველს აჭარული ხაჭაპურის დაგემოვნებასაც ურჩევს და წერს, რომ პატარა ზომის აჭარული ხაჭაპურიც საკმარისია ორ პერსონაზე. კიდევ ერთი კერძი, რომლის დაგემოვნებასაც სტატიის ავტორი მკითხველს ურჩევს სალათაა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ სალათის მოყვარულთათვის თბილისი ერთ-ერთი საუკეთესო ქალაქია. "ინდეფენდენთის" რჩევებს შორის მოხვდა რიყის პარკისა და ნარიყალას მონახულებაც. ამასთან, ავტორი ტურისტებს თბილისიდან გასვლისა და მცხეთის, ყაზბეგისა და ბათუმის მონახულების რეკომენდაციას აძლევს. [gallery link="file" columns="1" size="large" ids="133380,133381,133382"] [post_title] => ბრიტანული გამოცემა ტურისტებს თბილისის ნახვას ურჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanuli-gamocema-turistebs-tbilisis-nakhvas-urchevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 13:42:27 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 09:42:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133243 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137686 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 18:15:50 [post_date_gmt] => 2017-06-10 14:15:50 [post_content] => ძლიერმა სეტყვამ სოფელი გიორგიწმინდა დააზარალა. მოქალაქეები სეტყვის შედეგებს სოციალური ქსელით ეხმაურებიან. "სეტყვამ დაანგრია ჩემი სოფელი - გიორგიწმინდა! აი ტირილი მინდა რა", - წერს რამაზ გიგაური სოციალურ ქსელში. [gallery columns="4" link="file" ids="137696,137691,137690,137689"] [post_title] => ძლიერმა სეტყვამ სოფელი გიორგიწმინდა დააზარალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzlierma-setyvam-sofeli-giorgiwminda-daazarala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 18:24:39 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 14:24:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137686 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 66 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4765747ab2158a4c8268cfb235df2584 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )