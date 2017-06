თბილისში ექსტრემალური ატრაქციონი Zip-Line გაიხსნა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ziplain-nariyala [1] => eqstremaluri-atraqcioni [2] => ziplaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140686 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ziplain-nariyala [1] => eqstremaluri-atraqcioni [2] => ziplaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140686 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16597 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ziplain-nariyala [1] => eqstremaluri-atraqcioni [2] => ziplaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ziplain-nariyala [1] => eqstremaluri-atraqcioni [2] => ziplaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140686) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16598,16597,16711) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139403 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 23:39:22 [post_date_gmt] => 2017-06-17 19:39:22 [post_content] => 23 ივნისს საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში, ექსტრემალური ტურისტული ატრაქციონი - „ზიპლაინ ნარიყალა“ გაიხსნება! ზიპლაინი (Zip Line) გაჭიმულ ფოლადის კაბელზე თავისუფლად მოძრავი როლერია, რომლითაც შესაძლებელია ერთი პუნქტიდან, მეორე პუნქტამდე უსაფრთხოდ დაშვება. ამ ატრაქციონის საშუალებით, ბაღის ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ უსაფრთხოდ ჩამოსრიალდნენ ნარიყალას კომპლექსიდან, ბოტანიკური ბაღის ცენტრალურ საპარკე სივრცეში. ორ სპეციალურ ბაქანს შორის მანძილი 270 მეტრია, ხოლო სიმაღლე - 30 მეტრი. 23 ივნისს საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში, ექსტრემალური ტურისტული ატრაქციონი - „ზიპლაინ ნარიყალა" გაიხსნება! ზიპლაინი (Zip Line) გაჭიმულ ფოლადის კაბელზე თავისუფლად მოძრავი როლერია, რომლითაც შესაძლებელია ერთი პუნქტიდან, მეორე პუნქტამდე უსაფრთხოდ დაშვება. ამ ატრაქციონის საშუალებით, ბაღის ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ უსაფრთხოდ ჩამოსრიალდნენ ნარიყალას კომპლექსიდან, ბოტანიკური ბაღის ცენტრალურ საპარკე სივრცეში. ორ სპეციალურ ბაქანს შორის მანძილი 270 მეტრია, ხოლო სიმაღლე - 30 მეტრი.

[post_title] => ბოტანიკურ ბაღში ექსტრემალური ტურისტული ატრაქციონი გაიხსნება 