თბილისში Ford-ის სატვირთო ავტომობილების ახალი ცენტრი გაიხსნება

თურქეთის რესპუბლიკის ფლაგმანი ავიაკომპანია Turkish Airlines მომხმარებლისთვის ახალი სერვისების შეთავაზებას აგრძელებს. ამჯერად, ავიაკომპანიის საიტის მეშვეობით ავტომობილის დაქირავება ხდება შესაძლებელი. სწორედ ამ მიზნით, Turkish Airlines-მა მსოფლიოში ყველაზე დიდ საავტომობილო გაქირავების კომპანია Enterprise Holdings-თან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, თურქული ავიაკომპანიის მგზავრებს შეუძლიათ, Enterprise-ს ნებისმიერი განყოფილებიდან ავტომობილი დაიქირაონ. ამისთვის კი მათ, Turkish Airlines-ის ვებგვერდი და ასევე კომპანიის მობილური აპლიკაცია დაეხმარებათ. ცნობისთვის, ჰოლდინგ Enterprise-ს კუთვნილებაშია სამი ბრენდი: Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental და Alamo Rent A Car. შეგახსენებთ, თურქული ავიაკომპანია ჩვენს ქვეყანაში 1997 წლიდან დაფრინავს. ჯამში, საქართველოდან სტამბოლის გავლით, შესაძლებელია 296 მიმართულებით გაფრენა. "ცენტრები უნდა შეესაბამებოდნენ ადგილობრივ რეგულაციებს. ცენტრის შესასვლელი და გამოსასვლელი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მითითებული უნდა იყოს პტი ცენტრიდან საგზაო მოძრაობაში შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადასვლის გზები და საშუალებები", - ნათქვამია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამასთან, დოკუმენტში ჩამოთვლილია ის აღჭურვილობა, რაც ცენტრებს უნდა გააჩნდეს. მათ შორის, ძირითად აღჭურვილობას წარმოადგენს: ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ასს) ქვემოდან სათანადოდ დათვალიერებისა და შემოწმების საშუალება, ინსპექტირების სათვალთვალო ორმო ან ამწე; ფარების ტესტირების საშუალება; სამუხრუჭო ტესტერი; გამონაბოლქვის შესამოწმებელი მოწყობილობა: გაზოანალიზატორი; დიზელის გამონაბოლქვის გამჭვირვალობის მზომი; თვლების შეყრის კუთხის მზომი (მხოლოდ LV კატეგორიისათვის); თვლის ფოლხვის დეტექტორი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება 2018 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება და ის ეტაპობრივად განხორციელდება. კრიშტიანო რონალდომ ინსტაგრამზე თავისი ახალი ავტომობილის ფოტო და ვიდეო განათავსა. ამჯერად ფეხბურთის ვარსკვლავმა ჰიპერქარი BugattiChiron შეიძინა. ასეთი ავტომობილი თითქმის 2 მილიონი ევრო ღირს და სულ ასეთი მსოფლიოში 500 ერთეული არსებობს. ავტომობილის ძრავის სიმძლავრე 1500 ცხენის ძალაა, მაქსიმალური სიჩქარე - 420 კილომეტრ/საათია. ნულიდან ას კილომეტრს კი ავტომობილი 2,5 წამში ავითარებს. ინსტაგრამზე კრიშტიანო თავის ავტომობილს „მხეცს" უწოდებს. https://www.youtube.com/watch?v=eKjAeweNIvM თუ გახსოვთ, თვის დასაწყისში ფეხბურთელმა სოციალურ ქსელში თავისი სხვა ახალი ავტომობილი გამოაჩინა - ბორდოსფერი Ferrari F12 TDF. ის სულ რაღაც 350 000 ფუნტი ღირს, რაც ახალი ავტომობილის ღირებულებასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოდ ჩანს. 