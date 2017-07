თბილისში ღამის ცხოვრება უნდა განვითარდეს – კალაძე ამბობს, რომ ეს მისთვის პრიორიტეტული იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ghamis-ckhovreba [2] => tbilisis-ghamis-ckhovreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149818 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ghamis-ckhovreba [2] => tbilisis-ghamis-ckhovreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149818 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ghamis-ckhovreba [2] => tbilisis-ghamis-ckhovreba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ghamis-ckhovreba [2] => tbilisis-ghamis-ckhovreba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149818) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17733,202,17734) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149482 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-27 12:59:36 [post_date_gmt] => 2017-07-27 08:59:36 [post_content] => ხვალ რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს, NDI-ს კვლევაში მონაწილეთა 30% კახი კალაძეს მისცემდა ხმას, 19% - ალეკო ელისაშვილს, 18% - ზაალ უდუმაშვილს, 5% კი ელენე ხოშტარიას. გამოკითხულთა 12%-მა კითხვაზე პასუხიარ იცის, 4% კი ამბობს, რომ ხმას არცერთ კანდიდატს არ მისცემს. კვლევა 2017 წლის 18 ივნისი-9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2,261 პირი გამოიკითხა. [post_title] => ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ყველაზე მეტი ადამიანი ხმას კახა კალაძეს მისცემდა - NDI-ს კვლევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khval-rom-archevnebi-iyos-yvelaze-meti-adamiani-khmas-kakha-kaladzes-miscemda-ndi-s-kvleva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 12:59:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 08:59:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146864 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 17:08:35 [post_date_gmt] => 2017-07-17 13:08:35 [post_content] => ”ქართული ოცნების” თბილისის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, facebook-ის საკუთარ გვერდზე, სავარაუოდ, "ქართული მარშის" წევრების მხრიდან თათია დოლიძეზე განხორციელებულ სექსუალურ მუქარას ეხმაურება. იგი გმობს დაპირისპირების აგრესიულ ფორმას და ოპონირების ღირსეულ ფორმებზე საუბრობს. „ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს პოლიტიკურ ნიადაგზე აგრესიული დაპირისპირება და ადამიანების შეურაცხყოფა. წარმოუდგენელია, აცხადებდე, რომ იცავ ყველაფერ იმას, რაც ღირებულია ჩვენი ქვეყნისთვის - სტუმართმოყვარეობა, ტოლერანტობა, ქალისადმი პატივისცემა და ვაჟკაცობა და, რეალურად, საქციელით ამას ყველაფერს ზურგით უდგებოდე. "საზოგადოება, პოლიტიკური კულტურა ვერ განვითარდება ასეთი სტილის ოპონირების პირობებში. განსხვავებულ, მიუღებელ აზრს პატივს თუ არ ვცემთ, იმის უნარი მაინც უნდა გვქონდეს, საკუთარი აზრი ისე ჩამოვაყალიბოთ და დავუპირისპიროთ, რომ ადამიანებს ღირსება არ შევულახოთ. მოვუწოდებ ყველა საჯარო პირს, პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს - იმოქმედეთ, ისაუბრეთ და დაუპირისპირდით ოპონენტებს მორალის, ადამიანობის და პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში“, - ნათქვამია კალაძის განცხადებაში. [post_title] => კახა კალაძე თათია დოლიძის მიმართ გამოთქმულ მუქარას ეხმაურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-tatia-dolidzis-mimart-gamotqmul-muqaras-ekhmaureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 17:08:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 13:08:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145990 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 19:35:51 [post_date_gmt] => 2017-07-13 15:35:51 [post_content] => ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ თბილისის მერობის კანდიდატების შესახებ საუბრისას ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე გამოყო. ჭყონიას თქმით, კალაძე ბავშვობიდან თვითგანვითარების არანორმალურ რეჟიმში იმყოფება. ჭყონიას თქმით, მას თბილისის მერად "მოდნი" და "ჯიგარი" ტიპი წარმოუდგენია. "თბილისში გვჭირდება ტიპი, ვისაც ნანახი აქვს თანამედროვე ცხოვრება და ევროპული გამოცდილება. მოდნი და ჯიგარი ტიპები ვინც არიან, ვინც ქალაქს დაგვის, გარეცხავს, ჩააცმევს და დაახურავს. თუ კალაძე ამას გააკეთებს, მაშინ ძალიან მაგარი იქნება", - განაცხადა ჭყონიამ "საქმიან დილაში". დანარჩენ კანდიდატებზე თემურ ჭყონიამ განაცხადა, რომ პოლიტიკური თემები ნაკლებად აინტერესებს. [post_title] => ჭყონია: თბილისს მოდნი და ჯიგარი მერი სჭირდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chyonia-tbiliss-modni-da-jigari-meri-schirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 19:36:52 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 15:36:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145990 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149482 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-27 12:59:36 [post_date_gmt] => 2017-07-27 08:59:36 [post_content] => ხვალ რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს, NDI-ს კვლევაში მონაწილეთა 30% კახი კალაძეს მისცემდა ხმას, 19% - ალეკო ელისაშვილს, 18% - ზაალ უდუმაშვილს, 5% კი ელენე ხოშტარიას. გამოკითხულთა 12%-მა კითხვაზე პასუხიარ იცის, 4% კი ამბობს, რომ ხმას არცერთ კანდიდატს არ მისცემს. კვლევა 2017 წლის 18 ივნისი-9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2,261 პირი გამოიკითხა. [post_title] => ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ყველაზე მეტი ადამიანი ხმას კახა კალაძეს მისცემდა - NDI-ს კვლევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khval-rom-archevnebi-iyos-yvelaze-meti-adamiani-khmas-kakha-kaladzes-miscemda-ndi-s-kvleva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 12:59:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 08:59:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 122 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 090081e507196d8965d0fa5b1f341432 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )