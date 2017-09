თბილისში კარების საწარმო გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => rkina [2] => karebi [3] => megadorsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168446 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => rkina [2] => karebi [3] => megadorsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168446 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => rkina [2] => karebi [3] => megadorsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => rkina [2] => karebi [3] => megadorsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168446) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2007,19657,19658,19478) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166749 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-22 14:59:07 [post_date_gmt] => 2017-09-22 10:59:07 [post_content] => ქართულ ბაზარზე ავეჯისა და სანათების მწარმოებელი ახალი კომპანია გამოჩნდა. JK STUDIO მომხმარებელს ნატურალური ხის მასალისგან და რკინისგან დამზადებულ პროდუქციას სთავაზობს. ამ დროისთვის JK STUDIO მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას, ესენია: მაგიდისა და კედლის სანათები, ჭაღები, ავეჯის წარმოება, საბავშვო ავეჯის ხაზი, სახლის დეკორაციები და ინდივიდუალური შეკვეთებით დამზადებული ექსკლუზიური ნივთები. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა რევაზ მახარაძემ განუცხადა, JK STUDIO -ს თითოეული ნივთის დიზაინი შემუშავებულია ექსკლუზიურად კომპანიის მიერ და წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას. ”მოგეხსენებათ, ამ მიმართულებით ქართულ ბაზარზე საკმაოდ ბევრი კომპანია საქმიანობს. ამიტომ, ჩვენ გადავწყვიტეთ გამორჩეულები ჩვენი ხარისხით ვყოფილიყავით. აქცენტს ვაკეთებთ ნატურალურ და ხარისხიან მასალებზე, ამას ემატება ძალიან შრომატევადი და სკურპულოზური შრომა და შესაბამისად, ჩვენ მიერ შექმნილი ნივთები არის ძალიან ხარისხიანი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ასევე დიზაინი”, - განმარტა რევაზ მახარაძემ. მისივე ინფორმაციით, JK STUDIO-ს პროდუქციის ღირებულება, მაღალი ხარისხის მიუხედავად, საკმაოდ მისაღებია. ”ჩვენი გათვლა სწორედ ის იყო, რომ JK STUDIO-ს პროდუქტი მომხმარებლის დიდი ნაწილისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო”- აღნიშნა კომპანიის დამფუძნებელმა. როგორც რევაზ მახარაძე ამბობს, ამ ეტაპზე კომპანია პროდუქციის რეალიზაციას სოციალური ქსელის მეშვეობით ახორციელებს. სამომავლოდ კი იგეგმება საკუთარი შოურუმის გახსნა. „ჩვენი ნაწარმის ადგილზე დათვალიერებას ბევრი კლიენტი ითხოვს. დღეისთვის, სამწუხაროდ, ჩვენი სამუშაო სივრცე არ იძლევა ამის შესაძლებლობას, ამიტომაც, ვაპირებთ მზა პროდუქციის გატანას შესაბამის ფართში. ვგეგმავთ, ეს ყველაფერი 2017 წლის ბოლომდე მოვასწროთ,“-ამბობს რევაზ მახარაძე. მისივე თქმით, კომპანიის გეგმებში საწყის ეტაპზე ადგილობრივი ბაზრის ათვისება შედის, სამომავლოდ კი საზღვრებ გარეთ გასვლაც განიხილება. ცნობისთვის, JK STUDIO 2016 წელს დაფუძნდა. კომპანია თავდაპირველად საქმიანობდა ინდივიდუალურ შეკვეთებზე, თუმცა 2017 წლიდან აქტიურად დაიწყო ავეჯისა და სანათების წარმოება. JK STUDIO-ს საწარმო თბილისში, წერეთლის გამზირზე, 140ა ნომერში მდებარეობს და აქ 5 ადამიანია დასაქმებული. [post_title] => ექსკლუზიური დიზაინის ხისა და რკინის ნივთები - JK STUDIO ხარისხს ირჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqskluziuri-dizainis-khisa-da-rkinis-nivtebi-jk-studio-khariskhs-irchevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 15:00:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 11:00:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162895 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 17:36:32 [post_date_gmt] => 2017-09-12 13:36:32 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული მიმართულების ფარგლებში მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რიცხვს კიდევ ერთი კომპანია, შპს „ელ-ჯი-ჯი“ შეემატა, რომელიც პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოებას შეძლებს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია, რომელიც მეტალოპლასტმასის და ალუმინის კარ-ფანჯრებს აწარმოებს, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით ახალი მანქანა-დანადგარების შეძენას გეგმავს, რაც საშუალებას იძლევა, რომ კომპანიამ გაზარდოს წარმოების მოცულობა და დანერგოს ენერგოეფექტური მინის დამუშავების სტანდარტი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ენერგოეფექტური მინებით დამზადებული ფანჯრები მნიშვნელოვნად ზოგავს სითბოდანაკარგებს და ამცირებს ელექტროენერგიის ხარჯს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შპს „ელ-ჯი-ჯი“, რომელიც სამომავლოდ საწარმოს ფილიალის გახსნას ზუგდიდში და ქუთაისში გეგმავს, ხარისხის მართვის ევროპულ სერტიფიკატს ISO-9001 და “REHAU” ხარისხის სერთიფიკატებს ფლობს. შპს „ელ-ჯი-ჯი“ მდებარეობს თბილისში, ფარსადანის ქ. #8 და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით, კერძოდ კი სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსებით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა კი 143,535 ლარს შეადგენს. [post_title] => სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით კიდევ ერთი საწარმო გაფართოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saagentos-awarmoe-saqartveloshi-mkhardacherit-kidev-erti-sawarmo-gafartovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 17:36:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 13:36:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162895 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161025 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-07 12:23:29 [post_date_gmt] => 2017-09-07 08:23:29 [post_content] => თბილისში სინთეტიკური ბოჭკოს შიგთავსის მქონე საბნები და ბალიშები შეიკერება, პროექტს შპს „ბენნ“ განახორციელებს. შპს „ბენნ“, რომელიც ტანსაცმლის ინდუსტრიაში საქმიანობს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, გაფართოებას გეგმავს. საწარმო ახალი დანადგარებით აღიჭურვება, რის შემდეგაც საბნებისა და ბალიშების წარმოება დაიწყება. კომპანიაში ამჟამად 50-მდე ადამიანი მუშაობს, ახალი საწარმოს ამოქმედების შემდეგ დასაქმებულთა რაოდენობა 15 ადამიანით გაიზრდება. კომპანია, რომელიც ყოველდღიურად 200 კილო სინთიპონის დამუშავებას აპირებს, სამომავლოდ საკუთარ პროდუქცის ექსპორტზე გაიტანს. შპს „ბენნ“ თბილისში, ორხევში მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას გულისხმობს. სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 600 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => თბილისში სინთეტიკური ბოჭკოს შიგთავსის მქონე საბნები და ბალიშები შეიკერება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-sintetikuri-bochkos-shigtavsis-mqone-sabnebi-da-balishebi-sheikereba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 12:23:29 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 08:23:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161025 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166749 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-22 14:59:07 [post_date_gmt] => 2017-09-22 10:59:07 [post_content] => ქართულ ბაზარზე ავეჯისა და სანათების მწარმოებელი ახალი კომპანია გამოჩნდა. JK STUDIO მომხმარებელს ნატურალური ხის მასალისგან და რკინისგან დამზადებულ პროდუქციას სთავაზობს. ამ დროისთვის JK STUDIO მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას, ესენია: მაგიდისა და კედლის სანათები, ჭაღები, ავეჯის წარმოება, საბავშვო ავეჯის ხაზი, სახლის დეკორაციები და ინდივიდუალური შეკვეთებით დამზადებული ექსკლუზიური ნივთები. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა რევაზ მახარაძემ განუცხადა, JK STUDIO -ს თითოეული ნივთის დიზაინი შემუშავებულია ექსკლუზიურად კომპანიის მიერ და წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას. ”მოგეხსენებათ, ამ მიმართულებით ქართულ ბაზარზე საკმაოდ ბევრი კომპანია საქმიანობს. ამიტომ, ჩვენ გადავწყვიტეთ გამორჩეულები ჩვენი ხარისხით ვყოფილიყავით. აქცენტს ვაკეთებთ ნატურალურ და ხარისხიან მასალებზე, ამას ემატება ძალიან შრომატევადი და სკურპულოზური შრომა და შესაბამისად, ჩვენ მიერ შექმნილი ნივთები არის ძალიან ხარისხიანი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ასევე დიზაინი”, - განმარტა რევაზ მახარაძემ. მისივე ინფორმაციით, JK STUDIO-ს პროდუქციის ღირებულება, მაღალი ხარისხის მიუხედავად, საკმაოდ მისაღებია. ”ჩვენი გათვლა სწორედ ის იყო, რომ JK STUDIO-ს პროდუქტი მომხმარებლის დიდი ნაწილისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო”- აღნიშნა კომპანიის დამფუძნებელმა. როგორც რევაზ მახარაძე ამბობს, ამ ეტაპზე კომპანია პროდუქციის რეალიზაციას სოციალური ქსელის მეშვეობით ახორციელებს. სამომავლოდ კი იგეგმება საკუთარი შოურუმის გახსნა. „ჩვენი ნაწარმის ადგილზე დათვალიერებას ბევრი კლიენტი ითხოვს. დღეისთვის, სამწუხაროდ, ჩვენი სამუშაო სივრცე არ იძლევა ამის შესაძლებლობას, ამიტომაც, ვაპირებთ მზა პროდუქციის გატანას შესაბამის ფართში. ვგეგმავთ, ეს ყველაფერი 2017 წლის ბოლომდე მოვასწროთ,“-ამბობს რევაზ მახარაძე. მისივე თქმით, კომპანიის გეგმებში საწყის ეტაპზე ადგილობრივი ბაზრის ათვისება შედის, სამომავლოდ კი საზღვრებ გარეთ გასვლაც განიხილება. ცნობისთვის, JK STUDIO 2016 წელს დაფუძნდა. კომპანია თავდაპირველად საქმიანობდა ინდივიდუალურ შეკვეთებზე, თუმცა 2017 წლიდან აქტიურად დაიწყო ავეჯისა და სანათების წარმოება. JK STUDIO-ს საწარმო თბილისში, წერეთლის გამზირზე, 140ა ნომერში მდებარეობს და აქ 5 ადამიანია დასაქმებული. [post_title] => ექსკლუზიური დიზაინის ხისა და რკინის ნივთები - JK STUDIO ხარისხს ირჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqskluziuri-dizainis-khisa-da-rkinis-nivtebi-jk-studio-khariskhs-irchevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 15:00:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 11:00:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 152 [max_num_pages] => 51 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3b010ac675b8b303ea6264143717490e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )