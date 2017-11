თბილისში ხვალ ყველის ფესტივალი ტარდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => yvelis-festivali [2] => yveli [3] => fermeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188292 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => yvelis-festivali [2] => yveli [3] => fermeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188292 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1624 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => yvelis-festivali [2] => yveli [3] => fermeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => yvelis-festivali [2] => yveli [3] => fermeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188292) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10772,10580,1624,9976) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187640 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 11:59:19 [post_date_gmt] => 2017-11-16 07:59:19 [post_content] => გამოფენების ცენტრი „ექსპო ჯორჯია“ სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების (Agro/Food/Drink/Tech ) მე–17 საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს. ღონისძიება 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 22 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდება. გამოფენა მოიცავს მე-6, მე-11 პავილიონებსა და გარე სივრცეს. Agro/Food/Drink/Tech ორგანიზატორი: საგამოფენო ცენტრი „ექსპო ჯორჯია“ Agro/Food/Drink/Tech მხარდამჭერი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საგამოფენო სტენდებზე წარმოდგენილი იქნება 16 ქვეყნის 100-მდე კომპანია. მათ შორის გამოფენაში პირველად იღებს მონაწილეობას ბელორუსიის ნაციონალური წარმომადგენლობა. Agro/Food/Drink/Tech 2017-ზე წარმოდგენილი იქნება: სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკა, მანქანა–დანადგარები, ტარა და შესაფუთი მასალები, სასათბურე მეურნეობის ტექნოლოგიები და აღჭურვილობა, სარწყავი სისტემები, ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სარგავი და სათესლე მასალები, სასუქი და პესტიციდები, საკონსულტაციო მომსახურება და თანამედროვე ტექნოლოგიები. Agro/Food/Drink/Tech2017-ზე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ,,ექსპო ჯორჯიას“ ორგანიზებით, გასული წლების მსგავსად, გამოფენას დაესწრება 2300 მცირე ფერმერი საქართველოს ყველა რეგიონიდან. მათ შესაძლებლობა ექნებათ დაამყარონ პირდაპირი კონტაქტები მეწარმეებთან, გაეცნონ ახალ ტექნოლოგიებს და სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე სიახლეებს. სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე–17 საერთაშორისო გამოფენა 20 ნოემბერს 11:00 საათზე, გამოფენების ცენტრ ”ექსპო ჯორჯიას” მე-11 პავილიონში გაიხსნება. გამოფენა 3 დღის განმავლობაში იმუშავებს 10:00 დან – 18:00 საათამდე. [post_title] => „ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში ფერმერების დაფინანსება გრძელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ertiani-agroproeqtis-farglebshi-fermerebis-dafinanseba-grdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-09 11:44:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-09 07:44:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185578 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 184762 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-07 11:59:08 [post_date_gmt] => 2017-11-07 07:59:08 [post_content] => სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საერთაშორისო დონორ და პარტნიორ ორგანიზაციებს სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის 2018-2019 წლების ეროვნული სტრატეგია წარუდგინა. ღონისძიება სასტუმრო "ჰოლიდეიინში" მიმდინარეობს. როგორც ჟურნალისტებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე რევაზ ასათიანმა განუცხადა, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მთავარი მიზანია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების გაცნობისა და ცოდნის გადაცემის გზით. მისივე განმარტებით, ექსტენციის სტრატეგია 2018-2019 წლებში ორ ეტაპად განხორციელდება, ხოლო ამ სტრატეგიის განხორციელების პილოტ რეგიონებად შერჩეულია რაჭა-ლეჩხუმი და გურია. "ჩვენ ეს განხილვა მომზადებული გვაქვს იმაზე, თუ რა ეტაპებისგან, რა საკითხებისგან უნდა იყოს სტრატეგია შემდგარი, რომლის ძირითადი მიზანი გახლავთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. ფერმერები არიან პროდუქციის მწარმოებლები, ამიტომ მათთვის ცოდნის გადაცემისა და ახალი ტექნოლოგიების დემონსტრირების გზით ვაპირებთ ამ სტრატეგიის შემუშავებას. ეს ფერმერებს შეუწყობს ხელს იმ კუთხით, რომ მათ ჰქონდეთ ცოდნა, როგორც ტექნოლოგიების, ასევე აგრარული ბაზრების შესახებ ინფორმაცია. ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სტრატეგია ორ ეტაპს მოიცავს. პირველი ეტაპი ეს იქნება 2018 წელი, რომელიც გულისხმობს პილოტ რეგიონების შერჩევას და იქ ექსტენციის მექანიზმების აპრობირებას. 2019 წელს კი მოხდება უკვე მიღებული ექსტენციის მექანიზმების დივერსიფიკაცია სხვა რეგიონებში და დამოუკიდებელი სამსახურის ჩამოყალიბება. ამ სამსახურის ფარგლებში დადგინდება სისუსტეები, თუ რაში საჭიროებენ ფერმერები ცოდნის გაღრმავებას, შევადგენთ შესაბამის სასწავლო პროგრამებს და ჩაუტარდებათ ტრეინინგები", - განაცხადა რევაზ ასათიანმა. ექსტენციის პაკეტები გათვალისწინებული იქნება, მემცენარეობის ან მეცხოველეობის კონკრეტული საწარმოსთვის, ასევე ფერმერული მეურნეობის კონკრეტული სფეროსთვის. ექსტენციის ეროვნული სტრატეგიის დოკუმენტი სოფლის მეუნეობის სამინისტრომ ევროკავშირის მხარდაჭერით და გაერო-ს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ექსპერტების ჩართულობით შეიმუშავა. Agro/Food/Drink/Tech ორგანიზატორი: საგამოფენო ცენტრი „ექსპო ჯორჯია“ Agro/Food/Drink/Tech მხარდამჭერი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საგამოფენო სტენდებზე წარმოდგენილი იქნება 16 ქვეყნის 100-მდე კომპანია. მათ შორის გამოფენაში პირველად იღებს მონაწილეობას ბელორუსიის ნაციონალური წარმომადგენლობა. Agro/Food/Drink/Tech 2017-ზე წარმოდგენილი იქნება: სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკა, მანქანა–დანადგარები, ტარა და შესაფუთი მასალები, სასათბურე მეურნეობის ტექნოლოგიები და აღჭურვილობა, სარწყავი სისტემები, ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სარგავი და სათესლე მასალები, სასუქი და პესტიციდები, საკონსულტაციო მომსახურება და თანამედროვე ტექნოლოგიები. Agro/Food/Drink/Tech2017-ზე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ,,ექსპო ჯორჯიას“ ორგანიზებით, გასული წლების მსგავსად, გამოფენას დაესწრება 2300 მცირე ფერმერი საქართველოს ყველა რეგიონიდან. მათ შესაძლებლობა ექნებათ დაამყარონ პირდაპირი კონტაქტები მეწარმეებთან, გაეცნონ ახალ ტექნოლოგიებს და სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე სიახლეებს. სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე–17 საერთაშორისო გამოფენა 20 ნოემბერს 11:00 საათზე, გამოფენების ცენტრ ”ექსპო ჯორჯიას” მე-11 პავილიონში გაიხსნება. გამოფენა 3 დღის განმავლობაში იმუშავებს 10:00 დან – 18:00 საათამდე. 