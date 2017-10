თბილისში მაღაზია „წიგნის სახლი ბახტრიონზე“ გაქურდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => wignis-sakhli-bakhtrionze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177165 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => wignis-sakhli-bakhtrionze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177165 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2354 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => wignis-sakhli-bakhtrionze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => wignis-sakhli-bakhtrionze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177165) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2354,20430) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171440 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 13:20:47 [post_date_gmt] => 2017-10-05 09:20:47 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ განზრახ მკვლელობასა და ქურდობაში ბრალდებული დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლითა და 177-ე მუხლის პირველი ნაწილით. ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. "სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2017 წლის 17 აპრილს, დაახლოებით 20:00 საათზე, გ.რ.-მ თბილისში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ნ.ზ.-ს მისსავე საცხოვრებელ სახლში, მოკვლის განზრახვით, დანით კისრის არეში რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. "მიღებული ჭრილობის შედეგად ნ.ზ. ადგილზე გარდაიცვალა. გ.რ.-მ გვამი წყლით სავსე აბაზანაში ჩააგდო, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ფარულად დაეუფლა ნ.ზ.-ს ბეჭედს და საბანკო პლასტიკურ ბარათს, შემდეგ კი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა," -აღნიშნულია პროკურატურის განცხადებაში. სამართალდამცველებმა გ.რ. 2017 წლის 20 აპრილს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით (განზრახ მკვლელობა) და 177-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ქურდობა) წარედგინა. მას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გ.რ. სრულად სცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელის სახედ და ზომად 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. "გუშინ ხელფასი ავიღე. დღეს, ვაგზალზე საქმე მქონდა. გამოსვლისას ფული დავახურდავე, ბინის ქირისთვის. ჩავედი მეტროში. რუსთაველზე ამოვედი, ვიფიქრე მაკში შევივლი და ქეთის ბურგერებს ვუყიდითქო. ჩავყავი ხელი, გამიკვირდა ფული რომ არ იყო. მეთქი სხვა ჯიბეში ხომ არ ჩავდე და უცებ ამას ვხედავ. მთელი ფული მომპარეს ჩავიკეცე და ტირილი ამივარდა. ესეც ჩემი დაბადების დღის საჩუქარი არ ვიცი ეს თუ როდესმე მორჩება...", - წერს ნიკა ქავთარაძე. [post_title] => გერმანიასა და იტალიაში, ქურდობის ბრალდებით, საქართველოს 28 მოქალაქე დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germaniasa-da-italiashi-qurdobis-braldebit-saqartvelos-28-moqalaqe-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 11:20:23 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 07:20:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167590 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171440 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 13:20:47 [post_date_gmt] => 2017-10-05 09:20:47 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ განზრახ მკვლელობასა და ქურდობაში ბრალდებული დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლითა და 177-ე მუხლის პირველი ნაწილით. ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. 