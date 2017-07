თბილისში მანქანების მოძრაობა კიდევ ერთ ქუჩაზე აიკრძალა – საფეხმავლო ქუჩები იზრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => safekhmavlo-qucha [2] => kalistradze-cincadzis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145578 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => safekhmavlo-qucha [2] => kalistradze-cincadzis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145578 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => safekhmavlo-qucha [2] => kalistradze-cincadzis-qucha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => safekhmavlo-qucha [2] => kalistradze-cincadzis-qucha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145578) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17198,203,17197) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145051 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 12:41:26 [post_date_gmt] => 2017-07-11 08:41:26 [post_content] => თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას იწყებს. (ხიდი მდ. ლოჭინზე, დიდი ლილო-ნორიოს გზაზე მდებარეობს) კახეთთან დამაკავშირებელი გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია 12 ივლისს დაიწყება და მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. მერიის ცნობით, გზის კაპიტალური რეაბილიტაციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4.5 მლნ ლარი დაიხარჯება. სამშენებლო სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია შპს "ენკო" შეასრულებს. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ლოჭინის ხიდიდან აეროპორტის ხიდების მიმართულებით. "ფორტუნა" ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ წერდა: საზაფხულო სიურპრიზი მძღოლებს – მალე მოძრაობა ლილოს გზაზეც შეიზღუდება ხიდი მდ. ლოჭინზე, დიდი ლილო-ნორიოს გზაზე "წინასწარ ბოდიშს გიხდით კადრების არაესთეტიურობის გამო, მაგრამ აქ ჩვენი ქალაქის სამარცხვინო რეალობა ჩანს. ორთაჭალჰესთან მტკვარში ღიად ჩაედინება ფეკალური მასა. ეს არის სწორედ სამშენებლო ქაოსის შედეგი. ესაა იმის შედეგი რომ არავინ აკონტროლებს მშენებლობის დროს რომელი კოლექტორი სადაა დაერთებული. აქ თვალნათლივ ჩანს რომ ვიღაცეებს დაენანათ ფული საკალანიზაციო ქსელის მოწყობაზე და პირდაპირ დააერთეს სანიაღვრე კოლექტორს. შედეგად ფეკალიები ჩადის მტკვარში. ვიღაც მერე აქ თევს იჭერს და ყიდის, ცოტა ქვემოთ ამ წყლით ირწყვება მინდვრები და მერე ისევ ჩვენ ვჭამთ მწვანილს. არაფერს ვამბობ ჰაერის მოშხამვაზე. კაცი პატრონი და გამკონტროლებელი არაა. მერიას სძინავს, კომპანია GWP-ის რომ ჰკითხო მათ არაფერი ეხებათ. არადა, ეს ხდება შუა ქალაქში, ეს საძაგლობა ხდება ჩვენს თვალწინ. ამ ყველაფერს მოწესრიგება, მოგვარება სჭირდება", - წერს ელისაშვილი. შეგახსენებთ, რომ მტკვარში, დიდი ოდენობით ნაგვის მასის გამოჩენის გამო, "ფორტუნამ" სცადა გაერკვია, ვის ევალება მტკვრის სისუფთავეზე ზრუნვა და კალაპოტის დასუფთავება. მერიაში და გარემოს დაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ეს მათ მოვალეობაში არ შედის და პერიოდულად, ისინი ასეთ ღონისძიებებს კეთილი ნების საფუძველზე და ხალხის ჩართულობით ახორციელებენ. გლდანის მე-7 მ/რ-ის,23-ე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო ავტოფარეხების დემონტაჟი იწყება. მერიის ცნობით, სარეკრეაციო ზონაში მდებარე ფარეხების დემონტაჟს გლდანის რაიონის გამგეობა მოსახლეობასთან შეთანხმების საფუძველზე ახორციელებს. ტერიტორიაზე მოეწყობა სკვერი და პარკირების ადგილები. აღნიშნულ მისამართზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც მიმდინარეობს. მოეწყობა წყალარინების ქსელი და დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე დღეს თბილისის მერის მოადგილე გიგა ნიკოლეიშვილი და გლდანის რაიონის გამგებელი დიმიტრი ორმოცაძე გაეცნენ. მერის მოადგილე და რაიონის გამგებელი ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდნენ. 