თბილისში მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა იმართება

ბილეთები იაფად - „თურქეთის ავიახაზების" გაყიდვების ფესტივალი დაიწყო. ფესტივალი გულისხმობს ფასდაკლების აქციას, რომელიც მოქმედებს ძირთადად თბილისიდან გასაფრენ ტრანსატლანტიკურ და შორეულ რეისებზე. როგორც "ფორტუნას" ავიაკომპანიიდან აცნობეს, ეს მიმართულებებია: ნიუ-იორკი, ჩიკაგო, ლოს-ანჯელესი, მაიამი, გუანჯო, პეკინი, ტოკიო, ჰავანა, ატლანტა, ბოსტონი, ვაშინგტონი, ტორონტო, ფჰუქეთი, მავრიკია და სხვა... მათივე ინფორმაციით, ბილეთების შესყიდვა შესაძლებელია 25 აპრილიდან 16 მაისამდე, ხოლო ფრენა - 1 ოქტომბრიდან 2018 წლის 31 მარტამდე. შეგახსენებთ, ევროპის საუკეთესო ავიაკომპანია „თურქეთის ავიახაზები" ყოველდღიურად 4 რეისს ახორციელებს სტამბოლის აეროპორტების მიმართულებით, ხოლო სტამბოლიდან ავიაკომპანია მსოფლიოს 298 მიმართულებით დაფრინავს. ბიზნესი ბორჯომის ტყის გადასარჩენად - 2008 წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გადამწვარი ბორჯომის ტყეები ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას, ბუნება შველას ადამიანებისგან ითხოვს. სწორედ ამიტომ, „ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტომ" (BIA) და სატყეო სააგენტო კომპანია "თრიფექსმა" ერთად ბორჯომის ხეობის გადარჩენის პროექტი შეადგინა. შეგახსენებთ, ბორჯომის ტყე–პარკის ტერიტორიაზე გაჩენილმა ხანძარმა დიდი ინტენსივობით მოიცვა მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების წიწვოვანი და ფოთლოვანი ტყით დაფარული თითქმის 1000 ჰექტარი ფართობის ტერიტორია. 250–მდე ჰექტარზე ტყის საფარი მთლიანად - 100% განადგურდა. ღონისძიების ორგანიზატორების ინფორმაციით, წლების შემდეგ, ეკოლოგიური მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმებულია, ვერ ხერხდება დაზიანებული უბნების ბუნებრივი განახლება, დამძიმებულია ეროზიული ფონი და ტყის მასივი კატასტროფის საფრთხის წინაშე დგას. მათივე ცნობით, კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ტერიტორიის ბუნებრივად აღდგენა შეუძლებელია და აუცილებლობას წარმოადგენს ადამიანის ჩარევა ტყის სრული რეაბილიტაციისთვის; საქართველოში დღემდე არ არსებობს ხანძრისაგან განადგურებული ტყის ხელოვნურად აღდგენის პრეცედენტი. "კამპანიის ფარგლებში,შეიქმნა ვებ–გვერდი,სადაც კომპანიები და ფიზიკური პირები შეძლებენ ონლაინ რეჟიმში შეიძინონ და დარგონ ხეების სასურველი რაოდენობა და თვალი ადევნონ პროცესს – რამდენი ხე დაირგო კამპანიის ფარგლებში, რამდენი ჟანგბადი გამოიმუშავა მათ მიერ დარგულმა ნერგმა და თვალყური ადევნონ ხეების ზრდისა და მოვლა–მონიტორინგის პროცესს 5 წლის განმავლობაში", - აცხადებენ „ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტოში". მათივე ცნობით, კამპანიის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, დაფიქსირდება ტყის ხელოვნურად სრულად აღდგენის პირველი პრეცედენტი საქართველოში.

ახალი ღვინის ფესტივალი 2017-ში მონაწილე ღვინის კომპანიების რაოდენობა და ვინაობა უკვე ცნობილია. ფესტივალი 13 მაისს მთაწმინდის პარკში, საქართველოს ღვინის კლუბის ორგანიზებით, გაიმართება. ფესტივალი უკვე მერვედ ტარდება და მისი მთავარი მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, საქართველოში ღვინის განათლების დონის ამაღლება და სამომხმარებლო კულტურის გაზრდაა. როგორც "ფორტუნას" ღვინის კლუბიდან აცნობეს, ახალი ღვინის ფესტივალი ჩატარდება 11:00-დან 18:00 საათამდე. მცირე / ოჯახური, საშუალო და დიდი მეღვინეობები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ფესტივალის სტუმრებს წარუდგენენ 2016 წლის მოსავლის ღვინოებს. სტუმრებს მთელი დღის მანძილზე შესაძლებლობა ექნებათ, მონაწილეობა მიიღონ ღვინის დღესასწაულში და დააგემოვნონ საუკეთესო ღვინოები. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ, 2017 წლის ახალი ღვინის ფესტივალზე მონაწილეობას მიიღებს 113 კომპანია - დიდი, საშუალო და მცირე მეღვინეობები, ასოციაციები, სახელმწიფო ორგანიზაციები, ღვინის ბარები და მცირე მეწარმეები. "ახალი ღვინის ფესტივალი 2017, როგორც ყოველთვის, დაიწყება ქვევრის საზეიმო გახსნით. ფესტივალის მუსიკა: რეზო კიკნაძის ჯაზბენდი, ფოლკლორული ანსამბლი "დიდგორი", ხონის სახახლო სასულე ორკესტრი. ფესტივალზე ღვინის კლუბისგან გათამაშდება 8 ცალი 10 ლიტრიანი საუკეთესო საფერავით სავსე სასაჩუქრე კასრი. ფესტივალზე სადეგუსტაციო ჭიქის შეძენისას გადმოგეცემათ გათამაშების ბილეთი, რომელიც უნდა ჩააგდოთ ქვევრში. 13:00, 14:00, 15:00 საათზე გამოვლინდებიან გამარჯვებულები ქვევრიდან შემთხვევითობის პრინციპით ამოღებული ბილეთით", - აღნიშნეს ღვინის ფესტივალის ორგანიზატორებმა. მათივე ცნობით, ღვინის კლუბის ჯილდო „ელიბო" საზეიმოდ გადაეცემათ ღვინის კომპანიებს. ამასთან, ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს, Giffer -ის სტენდებთან, საშუალება ექნებათ გადაიღონ სამახსოვრო მოძრავი ფოტოები და პირდაპირ ფესტივალის ადგილიდან გააზიარონ. ფესტივალზე გაიმართება ტრადიციული და თანამედროვე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენაც. ფესტივალის სტუმრებს საშუალება ექნებათ საკუთარი ხელით შექმნან თიხის ნაკეთობები. ცნობისთვის, ახალი ღვინის ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. 