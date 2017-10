თბილისში, მედიაჰოლდინგ „CLIP Art”-ის ოფისი გაქურდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ofisi-gadzarcves [1] => clip-art ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181299 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ofisi-gadzarcves [1] => clip-art ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181299 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19763 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ofisi-gadzarcves [1] => clip-art ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ofisi-gadzarcves [1] => clip-art ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181299) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20780,19763) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169600 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-29 19:51:12 [post_date_gmt] => 2017-09-29 15:51:12 [post_content] => ნაძალადევის რაიონში, გურამიშვილის გამზირზე "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლებს ოფისის კარი გატეხილი დახვდათ. როგორც საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი რევაზ სხულუხია აცხადებს, ოფისიდან წაღებულია კომპიუტერი, სკანერი, ასევე დოკუმნტები, დამტვრეულია ავეჯი. "ძალია სამწუხაროა, რომ არჩევნებამდე ოცი დღით ადრე მსგავსი ფაქტები ხდება. იმედი მაქვს, რომ ადგილზე მყოფი სამართალდამცველები დაადგენენ, რა მოხდა",- აცხადებს კანდიდატი. ამ დროისთვის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. „ნაციონალური მოძრაობის" ოფისი გაძარცვეს 