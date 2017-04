თბილისში საცხოვრებელი სახლის სახურავიდან 13 წლის გოგონა გადმოვარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva [1] => mozardi-sakhuravidan-gadmovarda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124672 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva [1] => mozardi-sakhuravidan-gadmovarda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124672 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14616 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva [1] => mozardi-sakhuravidan-gadmovarda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shemtkhveva [1] => mozardi-sakhuravidan-gadmovarda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124672) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15027,14616) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124677 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 17:33:35 [post_date_gmt] => 2017-04-23 13:33:35 [post_content] => მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლიდან დღეს, თბილისში, მოზარდი გოგონა გადმოვარდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში განაცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ქმედება ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. თბილისში საცხოვრებელი სახლის სახურავიდან 13 წლის გოგონა გადმოვარდა "ჩვენი წარმომადგენლები ადგილზე იმყოფებოდნე, თუმცა დანაშაულის ნიშნები საქმეში არ იკვეთება, შესაბამისად გამოძიება არ დაწყებულა", - განაცხადეს შსს-ში. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ვაკის პარკთან მოძრავ ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vakis-parktan-modzrav-avtomobils-ceckhli-gauchnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 14:06:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 10:06:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122890 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121244 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 15:23:17 [post_date_gmt] => 2017-04-08 11:23:17 [post_content] => თბილისში, გლდანში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავტომობილი გზიდან გადავიდა, გარეგანათების ბოძს შეეჯახა და ამობრუნდა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ავტოსაგზაო შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ავტომობილი ფიგურირებს. ავარიის შედეგად დაშავდა ორი ადამიანი. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო დახმარება. შსს-ს ცნობით, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის 267-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით მიმდინარეობს, რაც სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისა და ექსპლუატაციის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => ავარია გლდანში: ავტომობილი გზიდან გადავიდა და ამობრუნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avaria-gldanshi-avtomobili-gzidan-gadavida-da-amobrunda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 15:28:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 11:28:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124677 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 17:33:35 [post_date_gmt] => 2017-04-23 13:33:35 [post_content] => მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლიდან დღეს, თბილისში, მოზარდი გოგონა გადმოვარდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში განაცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ქმედება ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. თბილისში საცხოვრებელი სახლის სახურავიდან 13 წლის გოგონა გადმოვარდა