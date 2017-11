თბილისში საქართველო-ესტონეთის ბიზნესფორუმი მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => estoneti [1] => biznesforumi [2] => lojistika [3] => mrewveloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182605 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => estoneti [1] => biznesforumi [2] => lojistika [3] => mrewveloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182605 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1184 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => estoneti [1] => biznesforumi [2] => lojistika [3] => mrewveloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => estoneti [1] => biznesforumi [2] => lojistika [3] => mrewveloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182605) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13997,1184,14217,16796) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182369 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 17:40:27 [post_date_gmt] => 2017-10-31 13:40:27 [post_content] => საქართველოში ესტონეთის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოსა და ესტონეთის პრეზიდენტებმა ერთობლივ დეკლარაციას მოაწერეს ხელი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიურ ურთიერთობათა დამყარების 25-ე წლისთავს მიეძღვნა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში, ორმა ევროპულმა ქვეყანამ მყარი საფუძველი ჩაუყარა მჭიდრო და მნიშვნელოვან ურთიერთობებს, რომლებიც ისტორიულ კავშირებსა და ისეთ საერთო ევროპულ ღირებულებებს ეყრდნობა, როგორიცაა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემა, ასევე საერთო ინტერესებს. ესტონეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ მისწრაფებებს. "ვადასტურებთ მზადყოფნას, ხელი შევუწყოთ ჩვენი პარტნიორობის შემდგომ გაღრმავებასა და დივერსიფიცირებას, ჩვენს შესაბამის ქვეყნებსა და ევროპის კონტინენტზე დემოკრატიის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით,“ - აღნიშნულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ რელიზში. "ჩვენი ქვეყნისათვის ეს მართლაც მნიშვნელოვანი ვიზიტია. პირველ რიგში, ხაზი მინდა, გავუსვა იმ მხარდაჭერას, რომელსაც საქართველო იღებს ესტონეთიდან. ესტონეთი არის ქვეყანა, რომელიც ზუსტად აფიქსირებს მხარდაჭერას სუვერენიტეტის და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხების მიმართ. "თქვენი აქტიური როლი საერთაშორისო ფორუმებში მნიშვნელოვანია საქართველოსნაირი ქვეყნებისთვის. ჩვენ მივესალმებით ნათელ განცხადებებს, რომელიც თქვენს მიერ კეთდება. ჩვენ მიმოვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებიც და პოზიცია მომავალი სამიტების მიმართ. "ბოლოს მინდა, აღვნიშნო, რომ წელს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის 25 წელს ვზეიმობთ. რუსეთის იმპერიის დანგრევის შედეგად დავიხსენით თავი რუსული იმპერიისგან და მომავალ წელს გვექნება 100 წლისთავი ორივე სახელმწიფოს," - განაცხად გიორგი მარგველაშვილმა. "ვადასტურებთ მზადყოფნას, ხელი შევუწყოთ ჩვენი პარტნიორობის შემდგომ გაღრმავებასა და დივერსიფიცირებას, ჩვენს შესაბამის ქვეყნებსა და ევროპის კონტინენტზე დემოკრატიის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით,“ - აღნიშნულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ რელიზში. 