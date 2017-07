თბილისში საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => savachro-samrewvelo-palata [1] => biznes-forumi [2] => nino-chiqovani [3] => genadi-chidjikovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144895 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => savachro-samrewvelo-palata [1] => biznes-forumi [2] => nino-chiqovani [3] => genadi-chidjikovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144895 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1713 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => savachro-samrewvelo-palata [1] => biznes-forumi [2] => nino-chiqovani [3] => genadi-chidjikovi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => savachro-samrewvelo-palata [1] => biznes-forumi [2] => nino-chiqovani [3] => genadi-chidjikovi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144895) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4364,17123,17122,1713) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136922 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 13:00:56 [post_date_gmt] => 2017-06-07 09:00:56 [post_content] => 6 ივნისს , სასტუმრო Hotels & Preference Hualing Tbilis- ში BUSINESS GEORGIA- ს ორგანიზებით , ბიზნეს ფორუმი Construction Georgia 2017 გაიმართა . თემის ფარგლებში მონაწილეებმა განიხილეს სამშენებლო ბიზნესი , როგორც ერთ - ერთი ყველაზე მზარდი სექტორი საქართველოში . ღონისძიების მთავარი მიზანი იყო ისეთი ეკონომიკური ფაქტორების განსაზღვრა , როგორიც არის სამშენებლო სექტორის როლი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში და სტანდარტიზაცის მნიშვნელოვანი გავლენები სამშენებლო სექტორზე . ფორუმის მთავარი თემები იყო : სამშენებლო დარგის არსებული მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები ; უსაფრთხოების ზომების თანხვედრა სტანდარტებთან და ხარისხის მაჩვენებლები ; ენერგოეფექტურობის სტანდარტები - სტრატეგია და ვალდებულებები ; მოთხოვნა - მიწოდების თანაფარდობა ბაზარზე და დარგში არსებული სირთულეები ; მომწოდებელთა ფაქტორი , მშენებლობისთვის საჭირო რესურსების სპექტრი და მათი შესაბამისობა ხარისხთან ; ინფრასტრუქტურული ბაზა და ტექნოლოგიების გავლენა ; სამშენებლო ბიზნესის ფინანსირება და არსებული რისკ ფაქტორები ; განხორციელებული ინვესტიციები და ახალი შესაძლებლობები . დამსწრე საზოგადოების რანგში , ფორუმს 300- მდე სტუმარი ესწრებოდა . მათ შორის იყვნენ მთავრობის წარმომადგენლები , ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიების ხელმძღვანელები , დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები , სავაჭრო პალატების , ფინანსური ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები , უცხოელი ინვესტორები , სამშენებლო დეველოპერული კომპანიები , საფინანსო და სადაზღვეო სექტორი , საინვესტიციო კომპანიები და მედიის წარმომადგენლები . „ საქართველოში 6.951 მოქმედი სამშენებლო კომპანიაა , რაც ადასტურებს ამ ინდუსტრიის მნიშვნელობას კერძო სექტორისა და ქვეყნის განვითარებისათვის . BUSINESS GEORGIA- მ თავი მოუყარა ამ სფეროს მთავარ მოთამაშეებს იმ მიზნით , რომ ერთობლივად გამოევლინათ , განეხილათ და შეეჯამებინათ გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები სამომავლო განვითარებისათვის . საქართველოში დიდი საინვესტიციო შესაძლებლობებია სამშენებლო მიმართულებით . ჩვენი კომპანიის როლია ბიზნეს ინფორმაციის გავრცელება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე , რათა მოხდეს უცხოელი ინვესტორებისა და ქართველი ბიზნესმენების ერთმანეთთან დაკავშირება ,“ განაცხადა BUSINESS GEORGIA- ს გენერალურმა დირექტორმა , ანა გოგიშვილმა . BUSINESS GEORGIA ბიზნეს ფორუმების ორგანიზებით და აქტუალური თემატიკის განსაზღვრით გამოირჩევა , რითაც ხაზგასმა ხდება იმ მოვლენებზე და ფაქტებზე , რაც ასახავს ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოს . ინდუსტრიული , თემატური და რეგიონული ბიზნეს ფორუმების სახით კომპანია ცდილობს ინფორმაცია მიაწოდოს ყველა იმ დაინტერესებულ მხარეს , რომელიც აქტიურად არის ჩართული საქართველოში ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო ხელსაყრელი კლიმატის ფორმირების პროცესში . "სასამართლოს მიმართ ჩვენი ნდობა საკმაოდ მაღალია. კონკრეტულ საკითხებს არ ვიცნობ. ჩვენ უნდა დაველოდოთ განხილვებს და საბოლოო ჯამში, ვინაიდან ეს არის შეჯიბრებითობის პრინციპი, მივიღებთ შედეგებს და ამის შემდეგ გვექნება კომენტარი", - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ დღეს, პროტესტის ნიშნად დროებით, ოფისი დახურა, პარალელურად ფადი ასლის წინააღმდეგ აქციებია დაგეგმილი. სავაჭრო პალატის პროტესტი საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს ვლადიმერ კაკაბაძეს უკავშირდება. კაკაბაძემ ადგილობრივი მწარმოებლების "თბილისის თამბაქოსა" და "ოჯითის" სარჩელების საფუძველზე სავაჭრო პალატის წევრი კომპანიები თამბაქოს საერთაშორისო ბრენდები British American Tobacco და Philip Morris დაახლოებით 90 მილიონი დოლარით დააჯარიმა. ფადი ასლი დაუპირისპირდა ადგილობრივ მწარმოებლებს და მოსამართლის კორუმპირებულობაზე საუბრობს. BUSINESS GEORGIA- მ თავი მოუყარა ამ სფეროს მთავარ მოთამაშეებს იმ მიზნით , რომ ერთობლივად გამოევლინათ , განეხილათ და შეეჯამებინათ გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები სამომავლო განვითარებისათვის . საქართველოში დიდი საინვესტიციო შესაძლებლობებია სამშენებლო მიმართულებით . ჩვენი კომპანიის როლია ბიზნეს ინფორმაციის გავრცელება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე , რათა მოხდეს უცხოელი ინვესტორებისა და ქართველი ბიზნესმენების ერთმანეთთან დაკავშირება ,“ განაცხადა BUSINESS GEORGIA- ს გენერალურმა დირექტორმა , ანა გოგიშვილმა . BUSINESS GEORGIA ბიზნეს ფორუმების ორგანიზებით და აქტუალური თემატიკის განსაზღვრით გამოირჩევა , რითაც ხაზგასმა ხდება იმ მოვლენებზე და ფაქტებზე , რაც ასახავს ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოს . ინდუსტრიული , თემატური და რეგიონული ბიზნეს ფორუმების სახით კომპანია ცდილობს ინფორმაცია მიაწოდოს ყველა იმ დაინტერესებულ მხარეს , რომელიც აქტიურად არის ჩართული საქართველოში ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო ხელსაყრელი კლიმატის ფორმირების პროცესში . 