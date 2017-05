თბილისში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეცვილი მარშუტით იმოძრავებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => municipaluri-transporti [2] => shecvlili-marshruti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132764 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => municipaluri-transporti [2] => shecvlili-marshruti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132764 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => municipaluri-transporti [2] => shecvlili-marshruti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => municipaluri-transporti [2] => shecvlili-marshruti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132764) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (203,14747,15896) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131993 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-18 12:54:17 [post_date_gmt] => 2017-05-18 08:54:17 [post_content] => MAN-ის ყველა ავტობუსი თბილისში, ზაფხულიდან გამოჩნდება, მას შემდეგ რაც ახალი ავტობაზა სრულად მოეწყობა. როგორც "ფორტუნას" ტრანსპორტის სამსახურში განუცხადეს, დანარჩენი ავტობუსები, სწორედ ბაზის არარსებობის გამოა ამ დრომდე გაჩერებული. MAN-ის დარჩენილი 98 ავტობუსი ზაფხულში შემდეგ ნომერ მარშრუტებზე დაემატება: 14, 21, 24, 33, 88, 140, 150. ტრანსპორტის სამსახურის ცნობით, გამოთავისუფლებული დიდი და საშუალო ზომის ყვითელი ავტობუსები, იმ მარშრუტებზე დაემატება, სადაც ამის საჭიროება იქნება. ზოგიერთი მათგანი კი შესაძლოა, საერთოდ ჩამოსაწერი გახდეს. თბილისის მერიამ MAN-ის ავტობუსები EBRD-ის 27 მლნ-იანი და G5B-ის 7 მილიონიანი გრანტით შეიძინა. ავტობუსების თბილისში შემოყვანა სრულად, მარტში დასრულდა. პირველი ლურჯი ავტობუსი 61 ნომერ მარშრუტზე ოქტომბერში გავიდა, შემდეგ 51 ნომერზე. ამ დროისთვის MAN-ის ავტობუსები 5 მარშრუტზე მოძრაობს. ესენია: 61, 51, 37, 87 და 9. დღეისთვის თბილისში 45 ახალი ავტობუსი მოძრაობს, მთლიანობაში კი დაახლოებით 525 ავტობუსი ემსახურება ქალაქს. მას შემდეგ, რაც MAN-ის ყველა ავტობუსი გავა მარშრუტებზე, დედაქალაქში მგზავრთა გადაყვანაზე 620-ზე მეტი ავტობუსი იზრუნებს. როგორც ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში ამბობენ, ეს თბილისის მგზავრთნაკადისთვის საკმარისი რაოდენობა არ არის, თუმცა მოქალაქეების გადაადგილება გარკვეულწილად, გაუმჯობესდება. უახლოესი წლების განმავლობაში, მერია მუნიციპალური ავტოპარკის სრულად განახლებას გეგმავს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => როდიდან და რა მარშრუტებზე გამოჩნდება MAN-ის 98 ახალი ავტობუსი? [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131014,131015,131016,131017,131018"] ახალი მედიათეკის სამშენებლო სამუშაოები, თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დაკვეთით, შ.პ.ს „ბლოკ ჯორჯიამ" განახორციელა და დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2 087 000 ლარი დაიხარჯა. მედიათეკების შენობების პროექტების ავტორი ,,ლაბორატორია N-3"-ა, რომელიც 2006 წლიდან არქიტექტურისა და დიზაინის სფეროში საქმიანობს. მედიათეკის ინფრასტრუქტურული და შინაარსობრივი კონცეფციის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო მარკეტინგული კვლევების ცენტრ ,,ესქპერტოს" ("EXPERTO" consulting and marketing research centre) დირექტორმა ლუდოვიკ ჟირომ. მედითეკების სამივე ფილიალში, ამ დროისათვის, 20 000-მდე წიგნი ინახება. ახალი მედიათეკის გახსნის ღონისძიებას თბილისის მერთან ერთად საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი, ნაძალადევის რაიონის გამგებელი ირაკლი ხელაძე, მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი გივი კუბლაშვილი, საკრებულოს დეპუტატები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ესწრებოდნენ. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131014,131015,131016,131017,131018"] ახალი მედიათეკის სამშენებლო სამუშაოები, თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დაკვეთით, შ.პ.ს „ბლოკ ჯორჯიამ“ განახორციელა და დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2 087 000 ლარი დაიხარჯა. მედიათეკების შენობების პროექტების ავტორი ,,ლაბორატორია N-3”-ა, რომელიც 2006 წლიდან არქიტექტურისა და დიზაინის სფეროში საქმიანობს. მედიათეკის ინფრასტრუქტურული და შინაარსობრივი კონცეფციის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო მარკეტინგული კვლევების ცენტრ ,,ესქპერტოს“ (”EXPERTO” consulting and marketing research centre) დირექტორმა ლუდოვიკ ჟირომ. მედითეკების სამივე ფილიალში, ამ დროისათვის, 20 000-მდე წიგნი ინახება. ახალი მედიათეკის გახსნის ღონისძიებას თბილისის მერთან ერთად საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი, ნაძალადევის რაიონის გამგებელი ირაკლი ხელაძე, მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი გივი კუბლაშვილი, საკრებულოს დეპუტატები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ესწრებოდნენ. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130651,130653,130652,130650,130649,130648,130647,130646,130645,130644,130643,130642"] [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130651,130653,130652,130650,130649,130648,130647,130646,130645,130644,130643,130642"] [post_title] => თბილისის ავტომუზეუმში XX საუკუნის ავტომობილების პრეზენტაცია გაიმართა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-avtomuzeumshi-xx-saukunis-avtomobilebis-prezentacia-gaimarta-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 11:21:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 07:21:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130641 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131993 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-18 12:54:17 [post_date_gmt] => 2017-05-18 08:54:17 [post_content] => MAN-ის ყველა ავტობუსი თბილისში, ზაფხულიდან გამოჩნდება, მას შემდეგ რაც ახალი ავტობაზა სრულად მოეწყობა. როგორც "ფორტუნას" ტრანსპორტის სამსახურში განუცხადეს, დანარჩენი ავტობუსები, სწორედ ბაზის არარსებობის გამოა ამ დრომდე გაჩერებული. 