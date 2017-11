თბილისში ყველის ფესტივალი მიმდინარეობს (ფოტო, ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => vardebis-moedani [2] => levan-davitashvili [3] => yvelis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188431 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => vardebis-moedani [2] => levan-davitashvili [3] => yvelis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188431 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => vardebis-moedani [2] => levan-davitashvili [3] => yvelis-festivali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => vardebis-moedani [2] => levan-davitashvili [3] => yvelis-festivali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188431) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8513,2921,202,9976) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188347 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-17 21:48:26 [post_date_gmt] => 2017-11-17 17:48:26 [post_content] => საახალწლოდ ქალაქის მოსართავად, მოსახლეობის დახმარება დამჭირდება და მჯერა, ბევრი დამიდგება გვერდით – ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა კახა კალაძემ განუცხადა. დედაქალაქის მერის თქმით, ამ საკითხზე განცხადებას რამდენიმე დღეში გააკეთებს „საახალწლოდ ქალაქის მოსართავად სამუშაოები დაწყებულია, თუმცა ამასთან დაკავშირებით, რამდენიმე დღეში გავაკეთებ შესაბამის განცხადებას, დამჭირდება დედაქალაქის მოსახლეობის დახმარება, ჩართულობა ამ მიმართულებით და მჯერა, ბევრი ადამიანი დამიდგება გვერდით“, – განაცხადა კახა კალაძემ. "ჩვენ ყველანი ერთად, ერთიანი ძალებით შევუდგებით უკვე, ოფიციალურად, ორშაბათს მუშაობას და თითოეული თბილისელი, თითოეული ჩვენი დედაქალაქის სტუმარი უახლოეს მომავალში დაინახავს ჩვენი მუშაობის პირველ ხელშესახებ შედეგებს"- განაცხადა კალაძემ ბრიფინგზე კახი კალაძემ საკრებულოს მიერ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების შემდეგ რაიონის გამგებლებს მიმართა და მოუწოდა, რომ მოსახლეობის პრობლემების გადაწყვეტა ეფექტურად მოახდინონ. „თქვენი კოორდინირებული, გუნდური მუშაობაა საფუძველი იმ კონცეფციის განხორციელების, რომ თბილისი გახდეს სიცოცხლით სავსე ქალაქი,“ - განაცხადა კალაძემ. თბილისის მერმა საქალაქო სამსახურების უფროსებს წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულებისკენ მოუწოდა. „მივმართავ საქალაქო სამსახურების უფროსებს, თქვენი სამსახურების ეფექტური და რაც მთავარია, მობილური მუშაობის შედეგი იქნება თბილისის რაიონებში იმ დაპირებების შესრულება, რაც მოსახლეობას გავაცანით და რა მოლოდინიც არსებობს საზოგადოებაში,“ კალაძემ ასევე, აღნიშნა, რომ გამგებლების და საქალაქო სამსახურების საქმიანობის შეფასება მომავალში საზოგადოების განწყობაზე აისახება. თბილისის მერმა ოპოზიციასაც მიმართა და თბილისზე ზრუნვისკენ მოუწოდა. [post_title] => თბილისში ხვალ ყველის ფესტივალი ტარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-khval-yvelis-festivali-tardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 17:45:29 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 13:45:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188292 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188347 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-17 21:48:26 [post_date_gmt] => 2017-11-17 17:48:26 [post_content] => საახალწლოდ ქალაქის მოსართავად, მოსახლეობის დახმარება დამჭირდება და მჯერა, ბევრი დამიდგება გვერდით – ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა კახა კალაძემ განუცხადა. დედაქალაქის მერის თქმით, ამ საკითხზე განცხადებას რამდენიმე დღეში გააკეთებს „საახალწლოდ ქალაქის მოსართავად სამუშაოები დაწყებულია, თუმცა ამასთან დაკავშირებით, რამდენიმე დღეში გავაკეთებ შესაბამის განცხადებას, დამჭირდება დედაქალაქის მოსახლეობის დახმარება, ჩართულობა ამ მიმართულებით და მჯერა, ბევრი ადამიანი დამიდგება გვერდით“, – განაცხადა კახა კალაძემ. 