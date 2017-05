თბილისში ზე-რაგბის ამომავალი ვარსკვლავი მოდის: ქურციკების შემადგენლობა ცნობილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => chin-ru [3] => 20-wlamdelta-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129310 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => chin-ru [3] => 20-wlamdelta-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129310 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => chin-ru [3] => 20-wlamdelta-chempionati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => chin-ru [3] => 20-wlamdelta-chempionati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129310) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15549,15548,161,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129490 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 11:07:28 [post_date_gmt] => 2017-05-10 07:07:28 [post_content] => ლევან მჭედლიძე მანქანისა და მართვის მოწმობის გარეშე დარჩა. Iltirreno.gelocal.it-ის ინფორმაციით, „ემპოლის“ ქართველი თავდამსხმელი მანქანით მოძრაობდა, როდესაც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და საბუთების წარდგენა სთხოვა. ლევანს რუსეთში აღებული მართვის მოწმობა და საქართველოში გაფორმებული ავტომანქანა (Range Rover sport) აღმოაჩნდა. იტალიაში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი, 2006 წლიდან მძღოლი ვალდებულია იტალიის მართვის მოწმობა ჰქონდეს. ლევანს, გარდა იმისა, რომ მანქანა და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, ფულადი ჯარიმის გადახდაც მოუწია. როგორც ცნობილი ხდება, მას დაკარგულის დაბრუნება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეეძლება. მოგეხსენებათ, ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და მკურნალობს. [post_title] => მჭედლიძეს მართვის მოწმობა ჩამოართვეს: ლევანი იტალიაში რუსული „პრავით" დადიოდა [caption id="attachment_129470" align="aligncenter" width="988"] [/caption] „იუვემ" ახალგაზრდა მეტოქეს უპირობოდ აჯობა და უფრო დიდი სხვაობითაც შეეძლო გამარჯვება. შეხვედრაში ანგარიში 33-ე წუთზე მარიო მანჯუკიჩმა გახსნა, ხოლო 45-ეწუთზე სხვაობა ორამდე დანი ალვშემა გაზარდა. სტუმრებიდან თავი 69-ე წუთზე კილიან მბაპემ გამოიჩინა. ორი მატჩის ჯამში "იუვენტუსმა" "მონაკო" ანგარიშით 4:1 დაამარცხა. შეგახსენებთ, რომ "იუვენტუსი" ფინალში ნომინალური მასპინძელი იქნება. „იუვენტუსი" ფინალში ისე გავიდა, არ წაუგია: 12 თამაში, 9 მოგება და 3 ფრე. ასეთი რამ კი, ჩემპიონთა ლიგაზე „იუვეს" ისტორიაში პირველად მოხდა - ანუ, „ბებერი ქალბატონი" ფინალში დაუმარცხებელი პირველად გავიდა. საერთოდ, კი, ტურინულმა გრანდმა ლიგის გადამწყვეტ შეხვედრას ბოლო სამ სეზონში მეორედ უწია. „იუვენტუსი" – „მონაკო" 2:1 (2:0) ტურინი, „იუვენტუს სთედიუმი", 40 244 მაყურებელი „იუვენტუსი": ბუფონი; ბარძალი (ბენატია 85), ბონუჩი, კიელინი; დანი ალვეში, პიანიჩი, ხედირა (მარკიზიო 10), ალექს სანდრო; დიბალა (კუადრადო 54), მანჯუკიჩი; იგუაინი „მონაკო": შუბაშიჩი; რაჯი, გლიკი, ჟემერსონი, სიდიბე; მენდი (ფაბინიო 54), ბაკაიოკო (ჟერმენი 78), მოუტინიო, ბერნარდო სილვა (ლემარი 69); ფალკაო, მბაპე გოლები: 1:0 მანჯუკიჩი (33), 2:0 დანი ალვეში (44), 2:1 მბაპე (69) გაფრთხილება: ბონუჩი (73), მანჯუკიჩი (90) - ფალკაო (40), მენდი (51) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 15 (6) – 11 (2) ბურთის ფლობა: 47%-53% კუთხურები: 6:8 თამაშგარე: 2:3 მსაჯი: ბიორნ კუიპერსი (ჰოლანდია) [post_title] => კარდიფო, ჩვენ მოვდივართ: ბებერი ქალბატონი ბებერ ევროპას უახლოვდება [post_title] => ზაზა და გოლდენ სტეიტი კონფერენციის ფინალში გავიდნენ ლევან მჭედლიძე მანქანისა და მართვის მოწმობის გარეშე დარჩა. Iltirreno.gelocal.it-ის ინფორმაციით, „ემპოლის" ქართველი თავდამსხმელი მანქანით მოძრაობდა, როდესაც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და საბუთების წარდგენა სთხოვა. ლევანს რუსეთში აღებული მართვის მოწმობა და საქართველოში გაფორმებული ავტომანქანა (Range Rover sport) აღმოაჩნდა. იტალიაში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი, 2006 წლიდან მძღოლი ვალდებულია იტალიის მართვის მოწმობა ჰქონდეს. ლევანს, გარდა იმისა, რომ მანქანა და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, ფულადი ჯარიმის გადახდაც მოუწია. როგორც ცნობილი ხდება, მას დაკარგულის დაბრუნება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეეძლება. მოგეხსენებათ, ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და მკურნალობს. 