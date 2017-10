„თბილისზე მზრუნველის“ სტატუსი ცხრა ადამიანს მიენიჭა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisoba [1] => davit-narmania [2] => tbilisze-mzrunvelis-statusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172313 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisoba [1] => davit-narmania [2] => tbilisze-mzrunvelis-statusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172313 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 125 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisoba [1] => davit-narmania [2] => tbilisze-mzrunvelis-statusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisoba [1] => davit-narmania [2] => tbilisze-mzrunvelis-statusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172313) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,125,20010) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172258 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-07 12:30:27 [post_date_gmt] => 2017-10-07 08:30:27 [post_content] => თბილისის მერი "თბილისობის" ღონისძიებას განახლებულ აღმაშენებელზე ესწრება. თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით დღეს და ხვალ 20-ზე მეტი სხვადასხვა ღონისძიება ჩატარდება. დავით ნარმანიას თქმით, წელს პირველად ჩვენი დაძმობილებული და პარტნიორი ქალაქების პავილიონები მოეწყობა, სადაც მათი კულტურის, სამზარეულოსა და ტრადიციების ჩვენება გაიმართება. დღესასწაულის შემაჯამებელი გალა კონცერტი აბანოთუბანში ჩატარდება. ნარმანიას ინფორმაციით, თბილისობის დღესასწაულისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ერთ მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. [post_title] => დავით ნარმანია "თბილისობის" ღონისძიებას განახლებულ აღმაშენებელზე ესწრება
[post_date] => 2017-10-07 12:30:27

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, „თბილისობის" დღესასწაულთან დაკავშირებით, 6 ოქტომბერს, 23:00 საათიდან, დედაქალაქის ცალკეულ უბნებში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ შსს-ის განცხადებაშია აღნიშნული. უწყების ინფორმაციით, ავტომანქანებისთვის მოძრაობა აიკრძალება გორგასლის მოედანზე, ჯვრის მამის ეკლესიამდე. ასევე, გორგასლის ქუჩაზე, მეტეხის ხიდიდან ჰეიდარ ალიევის სკვერამდე. გადაიკეტება ევროპის მოედანი, ღვინის აღმართი, ხოლო მეტეხის ქუჩაზე მოძრაობა ნებადართული იქნება ევროპის მოედნამდე. მოძრაობა სრულად აიკრძალება მარცხენა სანაპიროზე, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხიდზე ამსვლელ პანდუსზე. პანდუსიდან ჩამომსვლელი ავტომანქანები კი ორ რიგად იმოძრავებენ კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩის გავლით წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მიმართულებით. მოძრაობა აიკრძალება გორგასლის ქუჩიდან ლეღვთახევის მიმართულებით, ასევე, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩაზე - აბანოთუბნის მიმართულებით. „თბილისობის" დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებზე დასწრების მსურველებს ავტომანქანების გაჩერება შეეძლებათ ავლაბრის მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა ავტოსადგომზე და მიმდებარე ქუჩებზე. [post_title] => დღეიდან, თბილისის ზოგიერთ უბანში ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება
[post_date] => 2017-10-06 17:33:13

თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 6 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით, ევროპის მოედანზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. მერიის ცნობით, გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნის გავლით ბარათაშვილის ქუჩისკენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტები დროებით შეიცვლება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გორგასლის ქუჩიდან მოძრაობას მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გააგრძელებს, აუხვევს ხიდის ქუჩაზე, გაივლის ზაარბრიუკენის მოედანს, ტოლსტოისა და ხეთაგუროვის ქუჩებს, საიდანაც ბარათაშვილის ხიდს დაუკავშირდება. [post_title] => ევროპის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა 2 დღით შეიზღუდება
[post_date] => 2017-10-05 16:52:04 [post_title] => დავით ნარმანია "თბილისობის" ღონისძიებას განახლებულ აღმაშენებელზე ესწრება
[post_date] => 2017-10-07 12:30:27